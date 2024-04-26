Μια ισραηλινή επίθεση στη περιοχή της Ράφας, στη νότια Γάζα, θα προοιωνίσει καταστροφή για τους αμάχους όχι μονάχα στον παλαιστινιακό θύλακα, αλλά κατά μήκος της Μέσης Ανατολής, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής μιας οργάνωσης αρωγής, λέγοντας ότι η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «αντίστροφη μέτρηση για μια ακόμη πιο μεγάλη σύρραξη».

Ο Γιαν Έγκελαντ, ο γενικός γραμματέας του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων (Norwegian Refugee Council -- NRC), είπε στο Ρόιτερς ότι 1,3 εκατομμύρια άμαχοι που αναζήτησαν καταφύγιο στη Ράφα, μεταξύ άλλων και το προσωπικό της οργάνωσής του, ζουν με τον «απερίγραπτο φόβο» μιας ισραηλινής επίθεσης.

Το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα αυτήν την εβδομάδα, αφότου είπε ότι θα απομακρύνει αμάχους ενόψει μιας πλήρους κλίμακας επίθεσης, παρά τις προειδοποιήσεις συμμάχων ότι αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές απώλειες.

Ο Έγκελαντ παρότρυνε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει με την επιχείρηση. «Νετανιάχου, σταμάτα το αυτό. Είναι μια καταστροφή όχι μονάχα για τους Παλαιστίνιους, θα είναι μια καταστροφή για το Ισραήλ. Θα στιγματίσεις την ισραηλινή συνείδηση και ιστορία για πάντα», τόνισε.

Ο επικεφαλής του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων μίλησε στο Reuters από τον Λίβανο, όπου επισκέφθηκε χωριά στο νότιο τμήμα της χώρας, τα οποία, όπως είπε, βρέθηκαν εν μέσω «φρικτών διασταυρούμενων πυρών» μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ. Οι ανταλλαγές πυρών λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα και έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.

«Απλά φοβάμαι ότι δεν έχουμε μάθει τίποτα από το 2006», δήλωσε ο Έγκελαντ, αναφερόμενος στον διάρκειας ενός μήνα πόλεμο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

«Δεν χρειαζόμαστε έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή, αισθάνομαι σαν (να πρόκειται) για μια αντίστροφη μέτρηση για μια ακόμη μεγαλύτερη σύρραξη», υπογράμμισε.

Το Ισραήλ διεξάγει μια στρατιωτική εκστρατεία πάνω από έξι μήνες εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, λέγοντας πως στοχεύει στην εξάλειψη της Χαμάς, της παλαιστινιακής οργάνωσης, της οποίας η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ σκότωσε 1.200 ανθρώπους, ενώ άλλοι 253 κρατήθηκαν όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 34.300 Παλαιστινίους, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Γάζας, ισοπέδωσε το μεγαλύτερο μέρος του θύλακα και εκτόπισε τους περισσότερους από τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της.

«Η Γάζα ζει έναν μεγαλύτερο βομβαρδισμό σε σύγκριση ακόμα και με το Χαλέπι, τη Ράκα, ακόμα κι από τη Μοσούλη», επισήμανε ο ίδιος, αναφερόμενος σε πόλεις στη Συρία και το Ιράκ που καταστράφηκαν από εκστρατείες σφοδρών βομβαρδισμών την τελευταία δεκαετία.

«Δεν το έχουμε δει στη σύγχρονη εποχή, κάτι που δείχνει ότι γίνεται αδιάκριτα».

Ο Έγκελαντ είπε ότι η μικρή βελτίωση στη διανομή βοήθειας επέτρεψε το άνοιγμα κάποιων φούρνων στη Γάζα, όμως, με τα συνοριακά περάσματα να παραμένουν κλειστά, ο κίνδυνος του λιμού εξακολουθεί να ελλοχεύει.

Μια επίθεση στη Ράφα θα παρέλυε τις επιχειρήσεις αρωγής «σε μία στιγμή», προειδοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

