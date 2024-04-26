Έως και 10% ακριβότερο θα είναι φέτος το πασχαλινό τραπέζι σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμμονικά αρνείται και αδυνατεί να αποκτήσει επαφή με την ελληνική πραγματικότητα. Οι κτηνοτρόφοι έχουν κρούσει τον κώδωνα για ελλείψεις στα αμνοερίφια που θα ανεβάσουν το ήδη υψηλό κόστος καθώς και την απουσία αποτελεσματικών ελέγχων, τονίζεται.

Σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη, τα στοιχεία της αγοράς είναι αποκαλυπτικά: Οι εξαγωγές αμνοεριφίων αυξήθηκαν φέτος κατά 20% λόγω του Καθολικού Πάσχα. 85.000 αμνοερίφια και πλέον χάθηκαν εξαιτίας φυσικών καταστροφών. Ανεπαρκείς έλεγχοι στην αγορά για ακρίβεια και ελληνοποιήσεις. Μείωση κτηνοτρόφων λόγω αυξημένου κόστους παραγωγής με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

"Η άγνοια της πραγματικότητας οδήγησε τον Υπ. Ανάπτυξης να δηλώσει πως οι τιμές για το αρνί στο “Καλάθι του Πάσχα” θα είναι ίδιες με τις περσινές ή ακόμα χαμηλότερες. Να μας πει πως θα το καταφέρει και ποια «μαγικά» θα κάνει για να πετύχει τα όσα δηλώνει ο κ. Σκρέκας. Εκτός και αν αυτά τα «μαγικά» συνδέονται με την ανεπάρκεια ελέγχων και τις ελληνοποιήσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκάθαρες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα" καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

