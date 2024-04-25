Συνέντευξη εφ όλης της ύλης έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σία Κοσιώνη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ, στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ανατριχιαστικό και αποκαλυπτικό το χθεσινό σκηνικό ντροπής στη Βουλή. Εκτίμησε ότι τα κόμματα της ακροδεξιάς πολυκατοικίας είναι τρία και μίλησε για “γιαλαντζί πατριώτες”. Είπε όχι στις “ορφανές” ψήφους των Σπαρτιατών αλλά και στις πρόωρες εκλογές, ενώ εξήγησε τη σημασία της αριθμητικής των ευρωεκλογών. Είπε ότι η δολοφονία της Κυριακής ήταν γροθιά στο στομάχι και εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το τέλος του καρκινώματος της οπαδικής βίας.

Για την προοπτική ενίσχυσης της Ουκρανίας με αντιαεροπορικά συστήματα S-300 και Patriot, ο πρωθυπουργός δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να τα δώσει στο Κίεβο, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει στηρίξει την ουκρανική πολεμική προσπάθεια.

Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, ενόψει της επίσκεψής του στην Άγκυρα, εστίασε στη βελτίωση των διμερών σχέσεων, αλλά συμπλήρωσε ότι προφανώς είναι ελληνικό δικαίωμα να ανακηρύξουμε θαλάσσια πάρκα.

Για τις ευρωεκλογές υπογράμμισε ότι "θέλω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα", αλλά διευκρίνισε ότι είναι μεν εθνική κάλπη, αλλά όχι εθνικές εκλογές.

"Ανατριχιαστικό και αποκαλυπτικό το επεισόδιο στη Βουλή"

Ανατριχιαστικό και αποκαλυπτικό χαρακτήρισε το περιστατικό βίας που συνέβη στη Βουλή την Τετάρτη ο πρωθυπουργός. “Ανατριχιαστικό γιατί δεν γίνεται ο ναός της δημοκρατίας να μετατρέπεται σε αρένα του μποξ” εξήγησε, ενώ συνεχάρη τον Πρόεδρο της Βουλής για την πολύ γρήγορη αντίδρασή του η οποία απέδειξε ότι ο κοινοβουλευτισμός έχει τα θεσμικά αντίβαρα για να αντιμετωπίσει ακραίες συμπεριφορές. Ήταν ταυτόχρονα εξαιρετικά αποκαλυπτικός για ό,τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο της «ακροδεξιάς πολυκατοικίας, ο θεός να την κάνει πολυκατοικία, το συνονθύλευμα αυτό των κομμάτων μοιάζει μάλλον αυθαίρετο, χτισμένο με ψέματα και βία». Αναρωτήθηκε αν πράγματι θέλουμε στη Βουλή να εκπροσωπούνται κόμματα που αντιπροσωπεύουν την ωμή βία και ένα μισαλλόδοξο ρατσιστικό λόγο.

Τόνισε παράλληλα πως θα πρέπει να αναλογιστούν όλοι πολύ προσεκτικά αν πράγματι θέλουμε εντός κοινοβουλίου να εκπροσωπούνται κόμματα που πρεσβεύουν την ωμή βία κι έναν μισαλλόδοξο ρατσιστικό λόγο που εκπέμπει διχασμό και μίσος.

"Με ρύθμιση της ΝΔ βρέθηκαν εκτός ευρωεκλογών οι Σπαρτιάτες» σημείωσε, ενώ μιίλησε για ανάχωμα Δημοκρατίας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

Για τους Σπαρτιάτες ανέφερε, ακόμη ότι «τέθηκαν εκτός διαδικασίας από τον Άρειο Πάγο μετά από ρύθμισή που προώθησε η Νέα Δημοκρατία. Αναφέρομαι φυσικά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ας μην ξεχνάμε, είχε κυβερνήσει με την ακροδεξιά του κ. Καμμένου. Ο φασισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με πράξεις και ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας.»

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε απαράδεκτες και διχαστικές τις δηλώσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, αναφορικά με τις προσελεύσεις πολιτικών στους ιερούς ναούς, ενόψει του Πάσχα.

"Τρία τα κόμματα στην ακροδεξιά πολυκατοικία"

Στην ακροδεξιά πολυκατοικία ο πρωθυπουργός τοποθέτησε τρία κόμματα. “Το κάθε ένα από αυτά τα τρία κόμματα σε διαφορετική έκφανση εκπροσωπεί κάτι ακραίο” ανέφερε.

Τόνισε ότι οι Σπαρτιάτες τέθηκαν εκτός της εκλογικής διαδικασίας με απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία πατάει πάνω σε ρύθμιση που ψήφισε και υποστήριξε η ΝΔ κοινοβουλευτικά αλλά και μέσω υπομνημάτων, “όταν κάποιοι άλλοι ξέχασαν να τα υποβάλλουν”, διευκρινίζοντας πως αναφέρεται και στον ΣΥΡΙΖΑ.

“Ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμιέται μόνο στα λόγια πρέπει να αντιμετωπίζεται με πράξεις. Εμείς ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας στην υπόθεση αυτή” επισήμανε.

Ερωτηθείς για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κανάλι με την ακροδεξιά ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά του κ. Πάνου Καμμένου. ‘’Τα κόμματα έχουν ευθύνες να υψώσουν ανάχωμα δημοκρατίας σε τέτοια φαινόμενα’’.

Αναφερόμενος στον κ. Βελόπουλο και τον κ. Παπαδόπουλο από τη Νίκη, έκανε λόγο για εμπορευματοποίηση της χριστιανικής πίστης, μιλώντας για ‘’χριστιανόμετρο’’ και συγκεκαλυμμένες απειλές, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτες τις προτροπές όσοι έκαναν μια συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιλογή να μην επισκεφθούν τους ναούς τις ημέρες του Πάσχα. ‘’Αυτές είναι απαράδεκτες διχαστικές δηλώσεις, σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τον χριστιανισμό και την πίστη’’.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε τεκμηριωμένες απαντήσεις και από την ίδια Εκκλησία στο θέμα αυτό υπενθυμίζοντας ότι αυτές οι ημέρες είναι ημέρες αγάπης, ενότητας και αλληλεγγύης.



Επανερχόμενος στα ακροδεξιά κόμματα, τα οποία όπως είπε χαρακτηρίζονται από βία, μισαλλοδοξία και διχασμό, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει μνήμη, κρίση και με αφορμή τα όσα έγιναν στη Βουλή την Τετάρτη μπορεί να καταλήξει σε συμπεράσματα κατά πόσο είναι, όπως ισχυρίζονται, αυθεντικοί εκφραστές της πίστης και του πατριωτισμού. Κυκλοφορούν πολλοί γιαλαντζί πατριώτες. Τελικά, ο πατριωτισμός είναι μια δύσκολη άσκηση που αποδεικνύεται στην πράξη, και όχι στα εύκολα λόγια.

Οχι στις ψήφους των Σπαρτιατών

Σχολιάζοντας την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από τις “ορφανές” ψήφους των Σπαρτιατών, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αρνητικός, λέγοντας ότι από την αρχή η ΝΔ βρέθηκε απέναντι από το συγκεκριμένο κόμμα με πράξεις. Και κατέληξε λέγοντας ότι “το μόρφωμα αυτό αποκλείεται από τις Ευρωεκλογές”.

Πάντα υπήρχαν κόμματα στα δεξιά της ΝΔ που συγκέντρωναν ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό, στην Ευρώπη υπάρχει μια τάση συνολικά ενίσχυσης της ακροδεξιάς, για λόγους όμως που δεν έχουν αναφορά στην Ελλάδα. Ο βασικός λόγος που ανεβαίνει στην Ευρώπη είναι το μεταναστευτικό. Στη χώρα μας περιορίσαμε στο ελάχιστο τις μεταναστευτικές ροές, φυλάξαμε τα σύνορά μας, φτιάξαμε τον φράχτη στον Εβρο.

Μιλώντας για τα ζητήματα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης τόνισε ότι γίνονται με τους όρους της Ελλάδας, όχι της Τουρκίας. "Η Ελλάδα είναι σήμερα πολύ πιο καλά εξοπλισμένη με πολύ πιο καλές συμμαχίες και με αναβαθμισμένο το διεθνές της κύρος. Και προφανώς επιδιώκουμε κάποιες σχέσεις με τους γείτονές μας χωρίς όμως να εκχωρήσουμε κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα."

Απευθυνόμενος στους πολίτες που σκέφτονται να ψηφίσουν στις επερχόμενες ευρωεκλογές κάποιο από τα δεξιά της ΝΔ κόμμα, γιατί μπορεί να αισθάνονται δυσαρεστημένοι από κάποιες επιλογές του κόμματος, τους κάλεσε να δουν τη μεγάλη εικόνα, την πρόοδο της χώρας και να μην αξιοποιήσουν τις ευρωεκλογές ως μια ευκαιρία μιας εύκολης και ανέξοδης διαμαρτυρίας.

"Θέλω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές"

Μιλώντας για τη βαρύτητα που έχουν οι ευρωεκλογές ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι κάποια κόμματα θέλουν να τις ανάγουν σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. “Εμείς θα το σηκώσουμε το γάντι” θα πούμε ότι το πολιτικό μήνυμα πρέπει να αποπνέει σταθερότητα, σιγουριά και συνέχεια.

«Την επόμενη ημέρα πάλι η ΝΔ θα είναι κυβέρνηση. Άλλα κόμματα θέλουν να κάνουν τις ευρωεκλογές δημοψήφισμα. Θα σηκώσουμε το γάντι. Έχουμε έργο να δείξουμε και θητεία μπροστά μας. Εμείς όμως δεν σταματάμε να μιλάμε για τη σημασία της Ευρώπης. Θέλουμε να πετύχουμε στην Ευρώπη την επόμενη 5ετία. Το ζήτημά μας είναι πώς θα εκπροσωπηθεί η Νέα Δημοκρατία στην Ευρώπη» είπε.

Για τα πρόσωπα που στελεχώνουν το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, υπογράμμισε: «Ελάχιστους σελέμπριτι έχουμε. Κάθε μια και κάθε ένας, μπορούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της χώρας στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα έλεγα πως μόνο η ΝΔ θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο. Τα πρόσωπα που έχουμε βρίσκουν πολιτικό λόγο. Να κάνει ο κόσμος την επιλογή του με κριτήριο το ποιος θα τους εξυπηρετήσει την επόμενη ημέρα».

Οι ευρωεκλογές δεν είναι εθνικές εκλογές

«Θέλω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι Ευρωεκλογές είναι εθνική κάλπη, αλλά όχι εθνικές εκλογές. Το μέτρο σύγκρισης είναι οι προηγούμενες. Έχουμε ένα μειονέκτημα και ένα πλεονέκτημα. Η κινητοποίηση του κόσμου είναι πιο μικρή αλλά μπορούμε να μιλήσουμε πιο ξεκάθαρα. Από τη στιγμή που και οι αντίπαλοί μας αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα, έτσι θα μετρήσουν και εκείνοι» είπε.

Ενώ αποσαφήνισε: «Ήδη ακούω όλα αυτά, αλλά είναι παράδοξο να ζητάει κανείς εκλογές με 17%. Εμένα αυτό δεν με αφορά. Θα σεβαστούμε ό,τι αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αν δεν είναι καλό το αποτέλεσμα θα προβληματιστούμε. Θέλουμε οι ευρωεκλογές να ενισχύσουν το εντυπωσιακό μας ποσοστό στις εθνικές εκλογές».

Οπως είπε ο πρωθυπουργός, στόχος του στις ευρωεκλογές είναι να εκλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ευρωβουλευτές από τη ΝΔ “γιατί η αριθμητική την επόμενη μέρα έχει σημασία καθώς πρέπει να διαμορφωθεί στο ευρωκοινοβούλιο μια πλατιά συμμαχία του μέτρου και της λογικής για να προωθηθούν οι μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη: ανταγωνιστικότητα, άμυνα, αγροτικά ζητήματα”.

Αν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν είναι τόσο καλό, δεν θα καταρρεύσει η κυβέρνηση, απλά η ζωή μας θα γίνει λίγο πιο δύσκολη, δεν θα προκηρυχθούν εκλογές.

"Τέλος με το καρκίνωμα της οπαδικής βίας"

Μιλώντας για τα ζητήματα της οπαδικής βίας ο πρωθυπουργός είπε ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα και “έχουμε αποδείξει ότι εννοούμε αυτά τα οποία λέμε. Διεξήχθη μια πάρα πολύ εμπεριστατωμένη έρευνα με απόλυτη εχεμύθεια, πράγμα ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα τιμωρηθούν οι ένοχοι. Αποδείξαμε ότι έχουμε την πολιτική βούληση, πήραμε δύσκολες αποφάσεις όπως το κλείσιμο των γηπέδων, το αυτοματοποιημένο εισιτήριο. Για πρώτη φορά έχουμε λόγο να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα τελειώσουμε με το καρκίνωμα της οπαδικής βίας και τα παρακλάδια του.” Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας ότι δεν είναι μόνο η οπαδική βία. "Εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα ήταν αρκετά πιο σύνθετα και περίπλοκα. Και βλέπετε ότι όταν το κράτος θέλει να επιβάλλει την νομιμότητα, μπορεί και το κάνει. Θυμάστε, πέρσι είχαμε κάνει την ίδια συζήτηση για τους ελέγχους στη Μύκονο. Όλοι λέγανε «μα είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το αυθαίρετο παρακράτος;». Και είπαμε: όχι, αν τα βάλετε με το κράτος και το κράτος έχει αποφασιστικότητα, τότε θα τηρηθεί ο νόμος."

Δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς κανόνες

"Υπάρχει νομίζω μία, θα έλεγα, βαθιά πίστη, δική μου και της κυβέρνησης, ότι δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς κανόνες. Αυτό έχει εκφάνσεις μέχρι και στο bullying, μέχρι και στον τρόπο με τον οποίον τα ίδια τα παιδιά έχουν τώρα ένα εργαλείο να καταγγείλουν τέτοιες συμπεριφορές. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν όλες και όλοι, και οι μαθητές μας, ότι και στο σχολείο υπάρχουν κανόνες. Για πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, θα έλεγα ότι ήμασταν δέσμιοι μιας λογικής ότι έχουμε δικαιώματα και δεν έχουμε υποχρεώσεις. Ότι όλα τα καλά τα επωμίζεται το πρόσωπο, για όλα τα στραβά φταίει το κράτος. Δεν είναι έτσι. Καμία οργανωμένη κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτούς τους κανόνες."

"Γροθιά στο στομάχι η δολοφονία της Κυριακής"

Για τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι ένιωσε μεγάλη στενοχώρια και μεγάλο θυμό. Ηταν μια γροθιά στο στομάχι. Όλα έγιναν λάθος. Ηταν μια τραγωδία αυτό που έγινε. Όμως από την άλλη ήταν και ένα περιστατικό μεγάλης αφύπνισης για όλους για το κράτος πώς μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα αλλά και για τις γυναίκες να αισθάνονται άνετα να καταγγέλλουν αυτά τα περιστατικά. Κοίταξα τα στοιχεία του Απριλίου: μόνο τον Απρίλιο μέχρι σήμερα έχουμε 1.245 συλλήψεις και καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας και 252 panic button τα οποία εγκαταστάθηκαν στα τηλέφωνα γυναικών που βρίσκονται σε δυνάμει κακοποιητικά περιβάλλοντα. Στη μνήμη της Κυριακής έχουμε υποχρέωση να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα. Να φτιάξουμε περισσότερα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας. Να αισθάνονται οι γυναίκες, που το αισθάνονται για να υπάρχουν τόσες καταγγελίες, ότι όταν απευθύνονται στο κράτος να υπάρχει μια δομή που θα τις προστατεύει και δεν θα αδιαφορεί. Κάθε τραγωδία πρέπει να είναι μια ευκαιρία για να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο.

Ακρίβεια

Μιλώντας για την ακρίβεια είπε πως αν υπήρχε κάποια μαγική φόρμουλα, κάποια άλλη χώρα θα την είχε βρει είπε. "Δεν λέω ότι η ακρίβεια είναι μόνο εισαγόμενη, ότι δεν έχει χαρακτηριστικά που αφορούν τη δομή της οικονομίας, είναι όμως ένα μεγάλο πρόβλημα, αναγνώρισε. Να αναγνωρίζετε ότι από τότε που εκπέμψαμε το μήνυμα στις πολυεθνικές είδαμε –κάποια- αποτελέσματα σημείωσε ο πρωθυπουργός. Αφορούν μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές, καθορισμό περιθωρίων κέρδος στο βρεφικό γάλα… είδαμε –κάποια- βελτίωση.

Είδαμε κάποια -προσέξτε, είμαι προσεκτικός στις διατυπώσεις μου- βελτίωση. Η ακρίβεια είναι μεγάλο πρόβλημα, ειδικά ο επίμονος πληθωρισμός στα τρόφιμα. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν νοικοκυριά σήμερα τα οποία δοκιμάζονται και για τα οποία οι μακροοικονομικές επιδόσεις, όσο καλές και αν είναι, δεν τους αφορούν. Μιλάω πολύ ανοιχτά, αλλά θα προσπαθήσω να συνδέσω τη μεγάλη εικόνα με τον λογαριασμό και, θα έλεγα, το τεφτέρι του κάθε νοικοκυριού. Επειδή η οικονομία πάει καλά οι μισθοί αυξάνονται. Διότι τελικά το διαθέσιμο εισόδημα καθορίζεται από το πόσα λεφτά μπαίνουν στο σπίτι και πόσα βγαίνουν από το σπίτι.

Οι μισθοί αυξάνονται και αυτό δεν αμφισβητείται. Και ο μέσος μισθός και ο κατώτατος μισθός. Οι φόροι έχουν μειωθεί σημαντικά, άρα έχουμε περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Έκτακτες βοήθειες υπάρχουν, στον βαθμό που η οικονομία μπορεί να τις αντέξει, με έμφαση στους πιο ευάλωτους, γι’ αυτό και δίνουμε έμφαση στα δομικά μέτρα. Και υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια…

Τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ επιδόματα δίνουμε κάθε χρόνο. Το τέλος των επιδομάτων δεν έρχεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν έρχεται από τη μία στιγμή στην άλλη, γιατί έχουμε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο είναι παρόν σε πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Πάρτε για παράδειγμα τα επιδόματα που αφορούν την οικογένεια, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την οικογένεια. 2.400 ευρώ τώρα για τη γέννηση κάθε παιδιού, και αναδρομικά. Αρα, έχουμε στοχευμένες πολιτικές σε πεδία που μας ενδιαφέρουν πραγματικά να αναδείξουμε.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα, όσο καλύτερα πηγαίνει η οικονομία, τόσο περισσότερο θα αυξάνονται οι μισθοί. Και τελικά αυτή είναι η μόνιμη απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας.

Ο πληθωρισμός αρχίζει να δείχνει ενδείξεις ότι υποχωρεί, όμως οι τιμές είναι 30% στο σούπερ μάρκετ, κατά μέσο όρο, πιο υψηλές από ό,τι ήταν πριν από τρία χρόνια, αναγνώρισε. Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα σημείωσε ότι πληρώνονται.

Τελικά, τόνισε ο πρωθυπουργός, ο ανταγωνισμός πρέπει να λειτουργήσει. Ο ανταγωνισμός είναι μία απάντηση, όπως είναι και ο ευαισθητοποιημένος καταναλωτής, όπως είναι και εργαλεία όπως ο «e-Καταναλωτής», τον οποίον θα ξαναπαρουσιάσουμε σε βελτιωμένη εκδοχή, όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να μπαίνει και να βλέπει για 3.000 κωδικούς ποιο σούπερ μάρκετ έχει το πιο φθηνό «καλάθι». Αυτές είναι σημαντικές παρεμβάσεις, γιατί τελικά όσο μεγαλύτερη διαφάνεια υπάρχει στις τιμές, τόσο καλύτερα λειτουργεί ο ανταγωνισμός.

Ο ανταγωνισμός λειτούργησε, και στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, διότι μιλάμε πολύ για το σούπερ μάρκετ αλλά το σούπερ μάρκετ στατιστικά είναι το 22% των δαπανών ενός νοικοκυριού. Δεν μιλήσαμε καθόλου για την ενέργεια, όπου οι τιμές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι χαμηλότερες... Γιατί; Γιατί λειτούργησε και ο ανταγωνισμός και γιατί στηρίξαμε στη διάρκεια της κρίσης τα νοικοκυριά.

Με αφορμή και τις ευρωεκλογές, σχολίασε, και ναι, είχαμε και ευρωπαϊκή στήριξη. Για γυρίστε πίσω στην εποχή του Covid, όλα τα χρήματα τα οποία δώσαμε για να κρατήσουμε όρθια την οικονομία. Αν δεν είχαμε και ευρωπαϊκή στήριξη για όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε. «Να πώς συνδέεται, λοιπόν, το τι γίνεται στην Ευρώπη με το τι γίνεται στην Ελλάδα και τελικά με τα οικονομικά του κάθε νοικοκυριού. Γι’ αυτό και οι ευρωεκλογές έχουν ξεχωριστή σημασία» επισήμανε.

Η πίεση στην αγορά είναι συνεχής. Δεν θα σταματήσουμε τους ελέγχους και αν υπάρχουν πρόσθετα μέτρα για τα οποία είμαστε πεπεισμένοι ότι θα φέρουν αποτέλεσμα, μη διστάσετε ότι θα τα εφαρμόσουμε με μεγάλο ενθουσιασμό.

Κι αν αυτό σημαίνει και πρόστιμα σε πολυεθνικές -και έχουν μπει πρόστιμα. Και, ξέρετε, το πρόστιμο για μια μεγάλη εταιρεία δεν είναι το οικονομικό, το 1 εκατομμύριο το οποίο μπορεί να πρέπει να πληρώσει. Πολύ περισσότερο έχει να κάνει με τη φήμη της εταιρείας και τη ζημιά που μπορεί να γίνεται σε ένα άλλο επίπεδο. Καμία μεγάλη εταιρεία δεν θέλει να φάει πρόστιμο. Πολλές έχουν φάει, όμως, και έχουν αναγκαστεί να προσαρμόσουν τις συμπεριφορές τους. Γιατί πολύ απλά παρανομούσαν.

Τέμπη: "Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη"

Για τα Τέμπη ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε, ότι γυρνώντας τον χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι, κυρίως, όχι στους χειρισμούς στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε «μπάζωμα» ή «ξεμπάζωμα», γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο… Όσο γνωρίζω εγώ, και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Αλλά αυτό θα το κρίνει τελικά η Δικαιοσύνη. Κανείς δεν θα πιστέψει ή λίγοι θα πιστέψουν αυτό το οποίο θα πω εγώ. Θα πιστέψουν, όμως, τη Δικαιοσύνη και τους πραγματογνώμονες οι οποίοι μπήκαν, και δεύτεροι, για να επιβεβαιώσουν αυτά τα οποία είπε ο πρώτος πραγματογνώμονας για το περιστατικό αυτό επισήμανε.

Και για την εξεταστική επιτροπή, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να με ρωτήσετε, το πόρισμα της εξεταστικής, της πλειοψηφίας, είναι ένα συγκροτημένο κείμενο. Αλλά σίγουρα η εικόνα η οποία δημιουργήθηκε άφησε στους πολίτες μια άσχημη γεύση. Αυτό δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε.

Θέλω να σας πω, όμως, ότι από την αρχή αυτής της διαδικασίας είχα επισημάνει τον κίνδυνο η εξεταστική επιτροπή να μετατραπεί σε ένα πεδίο πολιτικών αντεκδικήσεων, κομματικών αντεκδικήσεων. Και, δυστυχώς, έτσι έγινε. Αλλά αυτό το οποίο είχα πει και στο οποίο επιμένω είναι ότι τελικά η Δικαιοσύνη θα απαντήσει στο τι πραγματικά έγινε. Και δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο και δεν θα πω τίποτα άλλο για το θέμα αυτό γιατί έχω εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη. Και καλό είναι όλοι να έχουν εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη.

Γι’ αυτά για τα οποία μπορώ να μιλήσω είναι για το πώς κάνουμε, όχι πώς θα κάνουμε, πώς κάνουμε τα τρένα μας πιο ασφαλή. Προχθές βρέθηκα στην Θεσσαλία, 450 εκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετα σιδηροδρομικά έργα για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου. Η περιβόητη τηλεδιοίκηση, για την οποία έγινε τόση φασαρία, είχε παραδοθεί. Στο μεγαλύτερο κομμάτι λειτουργεί, εκτός του κομματιού που καταστράφηκε από τον «Daniel», όπου δυστυχώς πρέπει να ξανακατασκευαστεί.

Να τελειώνουμε επιτέλους μια και καλή με όλες αυτές τις απίστευτες θεωρίες συνομωσίας, οι οποίες ήταν και βαθύτατα, θα σας έλεγα, προσβλητικές και σε προσωπικό επίπεδο, και οι οποίες τελικά το μόνο το οποίο επιτυγχάνουν είναι να διαρρηγνύουν τις όποιες σχέσεις εμπιστοσύνης έχουμε καταφέρει να οικοδομήσουμε μεταξύ μας. Ίσως αυτός είναι και ο σκοπός αυτών που τις διακινούν.

‘’Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να συντάξει ένα κατηγορητήριο, το οποίο να αντέχει στη βάσανο αυτής της διαδικασίας, η Βουλή έχει υποχρέωση αυτό να το συζητήσει και θα το συζητήσει’’ σημείωσε.

Κράτος δικαίου: "Έχουμε περιθώρια βελτίωσης"

Ερωτηθείς για τις κατηγορίες περί υποχώρησης του κράτους δικαίου, σημείωσε ότι δεν υπάρχει τέλειο κράτος δικαίου. Εξ ου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τη σύνταξη μιας ετήσιας έκθεσης για το κράτος δικαίου, η οποία δεν έχει κομματικά χαρακτηριστικά και η οποία υποδεικνύει σε όλες τις χώρες βελτιώσεις οι οποίες πρέπει να συμβούν προκειμένου να βελτιωθεί η βαθμολογία τους ως προς τα ζητήματα του κράτους δικαίου.

Το ίδιο συμβαίνει και με την πατρίδα μας. Έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Τα αναγνωρίζουμε και παλεύουμε συνέχεια να γίνουμε καλύτεροι. Αλλά, προς Θεού, δεν είναι η Ελλάδα η Ουγγαρία του νότου, ούτε έχει καταλυθεί το κράτος δικαίου, ούτε…

Αναφερόμενος στο ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για ‘’καθεστώς Μητσοτάκη’’, δήλωσε πως είναι εκτός τόπου και χρόνου. ‘’’Λυπάμαι που το λέω τόσο απόλυτα στο ζήτημα αυτό, διότι με αφορμή ένα συγκεκριμένο περιστατικό, για το οποίο έχουν δοθεί απαντήσεις, δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό’’.

‘’Αυτή τη στιγμή αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται -και την είδαμε αυτή την εργαλειοποίηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απαντήσαμε σημείο-σημείο σε όλες τις κατηγορίες- να παρουσιάζεται η Ελλάδα ως μία χώρα περίπου ημι-αυταρχική, είναι πραγματικά προσβλητική. Κι έφτασε στο σημείο να οδηγήσει και κάποιους στο να ισχυριστούν ότι ‘’πρέπει να κοπούν και ευρωπαϊκά κονδύλια’’.

"Δυσφήμηση της χώρας"

‘’Εγώ θα ξαναπώ: ένας είναι ο κριτής, με βάση τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάς δίνει τα εύσημα, λοιπόν, ότι προοδεύουμε και κάποιοι άλλοι εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι πηγαίνουμε στην ανάποδη κατεύθυνση;’’ Διερωτήθηκε.



‘’Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ειδικά στα ζητήματα της ελευθερίας του Τύπου, πραγματικά υπάρχει Έλληνας που μας ακούει σήμερα που να μην πιστεύει ότι στην Ελλάδα ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, όπου θέλει και ότι υπάρχει μία δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης χωρίς κανέναν περιορισμό;’’

Μάλλον το ανάποδο πρόβλημα συμβαίνει. Και όντως και απ’ αυτή την πλευρά είναι λογικό να είναι αυστηρές οι προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να ζητήσει το δίκιο του αν είναι πολιτικό πρόσωπο και αισθάνεται ότι έχει συκοφαντηθεί.

Στην επισήμανση ότι είναι βαρύ πάντως να λέεει ότι ένας πολιτικός σας αντίπαλος δυσφημεί τη χώρα του διεθνώς, ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε ότι ‘’Μα για τον ΣΥΡΙΖΑ το λέω ανοιχτά. Για τον κ. Ανδρουλάκη το λέω εμμέσως, με την έννοια του ότι το μόνο το οποίο λέει είναι να παρουσιάζει την Ελλάδα με μελανά χρώματα σε ένα ζήτημα το οποίο πράγματι είναι σημαντικό’’.

"Κύριος αντίπαλός μου τα προβλήματα της χώρας"

Κύριος αντίπαλος μου είναι τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας επισήμανε. Πολιτικό αντίπαλο δεν έχω επιλέξει, θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός ή τον έχει ήδη επιλέξει στο βαθμό που, όπως σας είπα, οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί δεν αλλάζουν.

Στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό δεν θα αλλάξει. Από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει στην κεντροαριστερή-αριστερή «πολυκατοικία» είναι θέμα δικό τους είπε ο πρωθυπουργός.

‘’Αυτό το οποίο με νοιάζει εμένα είναι να προσπαθώ συνέχεια να βελτιώνω την καθημερινότητα των πολιτών μου και να αναμετριέμαι με τα πολλά προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε. Είπατε κάτι στην προηγούμενη ερώτησή σας και δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο, ότι «εξακολουθεί το βιοτικό μας επίπεδο να είναι σχετικά χαμηλό». Μα αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης. Η Ελλάδα πέρασε από τη μεγαλύτερη κρίση που έχει περάσει οποιαδήποτε χώρα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Χάσαμε 25% του μεγέθους της οικονομίας μας’’.

Πώς θα καλύψουμε, λοιπόν, το χαμένο έδαφος; Το καλύπτουμε, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θαύματα δεν μπορώ να κάνω, ούτε τα υποσχέθηκα.

Νομίζω ότι καλό είναι στην πολιτική να αποφεύγονται οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί. Αυτό εκλάβετέ το και ως ένα στοιχείο αυτοκριτικής δήλωσε για τον Στέφανο Κασσελάκη. ‘’Άμα δείτε τι έχει ειπωθεί από την άλλη πλευρά για εμένα, ας το αφήσω αυτό ασχολίαστο, έτσι δεν είναι; Αν δηλαδή κάνουμε μια συμφωνία, θα έλεγα, να αποφεύγονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί, καλό είναι να τηρείται και από την άλλη πλευρά. Διότι αυτά τα οποία έχω ακούσει είναι απείρως πιο βαριά από αυτά τα οποία έχω πει εγώ. Αυτό αφορά το υφολογικό στοιχείο του πολιτικού λόγου’’.

Κοιτάξτε, όλα αυτά θα κριθούν τελικά στις εθνικές εκλογές του 2027. Έχει πολύ χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσουν κάποιο πρόγραμμα το οποίο να είναι στοιχειωδώς τεκμηριωμένο και κοστολογημένο, σε ένα περιβάλλον όπου το δημοσιονομικό πλαίσιο πια είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο.

Να δώσω ένα παράδειγμα μόνο, γιατί προτιμώ, όπως σας είπα, να μιλήσω γι’ αυτά που κάνω εγώ και όχι αυτά τα οποία λένε οι άλλοι. Αλλά δεν μπορεί να λέει κάποιος, έτσι αβίαστα, ότι ‘’θα μηδενίσω τον ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα’’, το οποίο στοιχίζει 2,3 δισ. τον χρόνο, δηλαδή περί τα 10 δισ. την τετραετία και να θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει έτσι, από την μια στιγμή στην άλλη, χωρίς να μας πει ποιους φόρους πρέπει να βάλει για να ισοσκελιστεί ο Προϋπολογισμός. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα η οποία πρέπει να γίνει εκεί.

Μέχρι στιγμής αυτό το οποίο βλέπουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν παραπέμπει σε πολιτική πρόταση. Μάλλον σε κάτι άλλο παραπέμπει, να μην το χαρακτηρίσω. Αλλά σε συγκροτημένη πολιτική πρόταση… Δυσκολεύομαι να κάνω διάλογο με κάτι το οποίο δεν έχει αρχή, μέση και τέλος σχολίασε ο πρωθυπουργός.

"Δεν αναλαμβάνω ευρωπαϊκή θέση"

Η μεγαλύτερη τιμή για εμένα είναι να βρίσκομαι σε αυτό το γραφείο εκλεγμένος Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης με αφορμή ξένα δημοσιεύματα ότι θα αναλάβει κάποια ευρωπαϊκή θέση.

Πρέπει να σας πω ότι όταν ξεκίνησα την καριέρα μου δεν μπορούσα κατ’ ανάγκη να φανταστώ ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Έχω υπογράψει ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης με τους Έλληνες πολίτες. Με τίμησαν με ένα μεγάλο ποσοστό, με τίμησαν για μία τετραετία, θα ολοκληρώσουμε το έργο μας και θα πάμε σε εθνικές εκλογές το 2027, θέτοντας και πάλι στην κρίση των πολιτών το έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει.

Αυτή η συζήτηση για ένα ευρωπαϊκό αξίωμα μπορεί να είναι σε ένα βαθμό κολακευτική και τιμητική -δεν ακούγεται συχνά το όνομα ενός Έλληνα Πρωθυπουργού για τόσο σημαντικά αξιώματα-, δεν με αφορά καθόλου όμως, σημείωσε.

"Η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στην Ουκρανία ούτε S-300 ούτε Patriot"

Σε ό,τι αφορά άλλο δημοσίευμα των «Financial Times», ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στην Ουκρανία ούτε S-300 ούτε Patriot, επιβεβαιώνοντας πάντως ότι «μάς ζητήθηκε και εξηγήσαμε γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε».

Να το εξηγήσω και λίγο πιο αναλυτικά: η Ελλάδα έχει στηρίξει την Ουκρανία ποικιλοτρόπως, με αμυντικό υλικό. Έχουμε πει όμως από την πρώτη στιγμή ότι δεν μπορούμε να διαθέσουμε οπλικά συστήματα τα οποία είναι κρίσιμα για την αποτρεπτική μας δυνατότητα.

Έχουμε πλεονάζον υλικό με το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, το έχουμε κάνει και θεωρώ ότι είναι η σωστή επιλογή. Και, στον βαθμό που μπορούμε να βρίσκουμε τέτοιο υλικό, θα εξακολουθούμε να το κάνουμε.

Τα συστήματα, όμως, αεράμυνας στα οποία αναφερθήκατε, είναι κρίσιμα συστήματα για την προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου και δεν πρόκειται να παραχωρηθούν στην Ουκρανία.

Ελληνοτουρκικά: "Προφανώς θα ανακηρύξουμε θαλάσσια πάρκα"

Ερωτηθείς εξάλλου για το ποιες είναι οι προσδοκίες του από τη συνάντησή σας σε λίγες μέρες με τον Τούρκο Πρόεδρο, διευκρίνισε ότι «δεν είναι το μόνο σημείο με το οποίο διαφωνώ με τον Πρόεδρο Ερντογάν, η στήριξη την οποία παρέχει στη Χαμάς. Από την άλλη, ο σκοπός της επίσκεψης: θα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση, η οποία έχει αποδώσει κάποια σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Θα σταθώ σε τρία».



Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι: Δεν έχουμε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου για παραπάνω από 12 μήνες. Δεν το είχαμε ποτέ αυτό. Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχουμε εξαιρετικά μειωμένες μεταναστευτικές ροές. Συνεργαζόμαστε με την Τουρκία στο θέμα αυτό και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των σχέσεών μας. Το ζήτημα της διευκόλυνσης της βίζας για τα νησιά, πολύ μεγάλης οικονομικής σημασίας για 10 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι σημαντικές οικονομικές συμφωνίες οι οποίες υπογράφονται. Όλα αυτά, σημείωσε, διαμορφώνουν ένα κλίμα ειρηνικής συμβίωσης.

‘’Μα, θα μου πείτε, ‘δεν έχουμε πολύ δύσκολα θέματα; Δεν έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις;". Η Ελλάδα, ας πούμε, δεν θα προχωρήσει, εφόσον το έχει επιλέξει, να ασκήσει την κυριαρχία της για να ανακηρύξει θαλάσσια πάρκα πέριξ ελληνικών νησιών; Προφανώς και θα το κάνουμε’’ διεμήνυσε.

‘’Και η Τουρκία θα έχει τις απόψεις της. Θα διαφωνούμε για κρίσιμα ζητήματα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα συνομιλούμε, ότι δεν θα αναγνωρίσουμε τη βελτίωση των σχέσεων και ότι δεν θα προσπαθούμε πάντα να οικοδομούμε πάνω στα θετικά, αντί να εστιάζουμε μόνο στα αρνητικά και στις διαφωνίες μας, οι οποίες είναι υπαρκτές. Δεν περιμένω από την Τουρκία ότι θα αλλάξει πολιτική, ούτε η Τουρκία, φαντάζομαι, περιμένει ότι εγώ θα αλλάξω πολιτική από τη μια στιγμή στην άλλη’’ τόνισε.

