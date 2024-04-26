Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής πως ο βασιλιάς Κάρολος επιστρέφει σύντομα στα δημόσια καθήκοντά του «μετά από μια περίοδο θεραπείας και ανάρρωσης», έπειτα από την ανακοίνωση της διάγνωσης αδιευκρίνιστου τύπου καρκίνου.

Θέλοντας να σημαδέψει αυτή τη θετική εξέλιξη-«ορόσημο», όπως περιγράφεται, ο 75χρονος Βρετανός μονάρχης συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα θα επισκεφθεί την ερχόμενη Τρίτη ένα αντικαρκινικό θεραπευτικό κέντρο, όπου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με γιατρούς και ασθενείς.

Θα είναι η πρώτη από μια σειρά δημοσίων εμφανίσεων του Καρόλου τις προσεχείς εβδομάδες.

Επιπλέον, το Παλάτι ανακοίνωσε πως το βασιλικό ζεύγος θα υποδεχθεί τον Ιούνιο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το αυτοκρατορικό ζεύγος της Ιαπωνίας που θα πραγματοποιήσει επίσημη πολιτειακή επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επίσκεψη του αυτοκράτορα Ναρουχίτο και της συζύγου του Μασάκο είχε αρχικά προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2020 αλλά είχε αναβληθεί λόγω πανδημίας. Το ζεύγος είχε παραστεί πάντως στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο του 2022.

«Καθώς πλησιάζει η πρώτη επέτειος της Στέψης, οι Αυτών Μεγαλειότητες παραμένουν βαθιά ευγνώμονες για την πολλή καλοσύνη και τις καλές ευχές που έχουν λάβει από όλο τον κόσμο εν μέσω των χαρών και των δυσκολιών του περασμένου έτους», καταλήγει η ανακοίνωση από το Παλάτι.

