Το σημερινό Gala με θέμα τις ελληνικές παραδοσιακές ενδυμασίες και την Κυριακή του Πάσχα γέμισε το πλατό με ενδιαφέρουσες εικόνες

Μy style Rocks Gala στον ΣΚΑΪ: Νικήτρια η Δήμητρα- Αποχώρησε η Θεοδώρα Φόρτωμα

Η επιστροφή της Θεοδώρας Φόρτωμα στο πλατό του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, μπορεί να ήταν δυναμική δεν ήταν όμως  κανοποιητική ώστε να της εξασφαλίσει την παραμονή της.

Νικήτρια της διαγωνιστικής εβδομάδας αναδείχθηκε η Δήμητρα. 

Το σημερινό Gala με θέμα τις ελληνικές παραδοσιακές ενδυμασίες και την Κυριακή του Πάσχα γέμισε το πλατό με ενδιαφέρουσες εικόνες και εορταστικές μουσικές επιλογές. Από τα looks που ξεχώρισαν ήταν σίγουρα αυτά της Νικολίνας, της Μπι και της Δήμητρας ενώ το outfit της Σιμόν κρίθηκε εκτός θέματος και οριακά εκτός θεωρήθηκε και το look της Νατάσας. 

Η ένταση της Σιμόν με τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες για τα σχόλια περί αγένειας συνεχίστηκε, παρά το γεγονός ότι οι βαθμολογίες ήταν αρκετά χαμηλότερες από τα χθεσινά «5». 

Στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν η Ανδριάνα, η Σιμόν και η Θεοδώρα.

Οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες στήριξαν με την ψήφο τους την Ανδριάνα.

Φτάνοντας μπροστά στην κριτική επιτροπή η Έβελυν Καζαντζόγλου και ο Στέλιος Κουδουνάρης αποφάσισαν να δώσουν μία ευκαιρία στη Σιμόν με τη Θεοδώρα Φόρτωμα να αποχωρεί, για δεύτερη φορά, από το My Style Rocks.

MY STYLΕ ROCKS, καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ 

Πηγή: skai.gr

