Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν «σήκωσε το γάντι» στον Τραμπ την Παρασκευή, δηλώνοντας είναι έτοιμος για τηλεμαχία με τον μεγάλο αντίπαλό του στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.



«Ευχαρίστως θα συζητήσω μαζί του», είπε ο Μπάιντεν σε συνέντευξή του στον Χάουαρντ Στερν όταν ρωτήθηκε αν είναι πρόθυμος να συμμετάσχει στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ.



Προηγουμένως, ο Τραμπ προ-κάλεσε τον Μπάιντεν να συζητήσουν «όποτε θέλει, όπου θέλει, όπως θέλει».

Επιπλέον, μεγάλοι αμερικανικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των ABC, CBS, CNN, NBC και Fox News κάλεσαν και τους δύο υποψήφιους να συμμετάσχουν σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε σήμερα στη ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή του παρουσιαστή, όπου αφηγήθηκε και οικογενειακές ιστορίες, κάποιες ιδιαίτερα δραματικές.

Η συνέντευξη στον Στερν πραγματοποιήθηκε ενώ ο Τζο Μπάιντεν βρισκόταν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο πολιτικών εκδηλώσεων. Ήταν γεμάτη από λεπτομέρειες της ζωής του, καθώς ο Δημοκρατικός επιχειρεί να γίνει πιο προσιτός στους ψηφοφόρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.