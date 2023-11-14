Ομπρέλα και ομάδα Αχτσιόγλου μελετούν τα επόμενα βήματά τους 

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ δεν λύθηκαν με την αποχώρηση της «Ομπρέλας». Κάθε άλλο. Οι δημόσιες βολές μεταξύ των στελεχών από τα δυο στρατόπεδα έδειξαν πως οι αλληλοκατηγορίες θα συνεχιστούν, ο κύκλος της εσωστρέφειας δεν θα κλείσει, ενώ νέες αποχωρήσεις θα στιγματίσουν την Κουμουνδούρου. Στις νομαρχιακές επιτροπές ήδη καταγράφεται ένα κύμα φυγής πολλών μελών που ανήκουν στην αριστερή πτέρυγα και δεν επιθυμούν πλέον να είναι στο κόμμα.

Τίποτα δεν είναι ίδιο πια στην αξιωματική αντιπολίτευση και ο κύκλος που γράφτηκε από το 2012 έως τις πρόσφατες εθνικές εκλογές έχει κλείσει.

Ο Στέφανος Κασσελάκης με την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή έδειξε πως θέλει να καθαρίσει το τοπίο και όσοι διαφωνούν με τη στρατηγική που ακολουθεί να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Και αυτό περιλαμβάνει και την ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου ή του Διονύση Τεμπονέρα.

Η πρώην υπουργός Εργασίας με την ομάδα της πραγματοποίησε χθες νέα σύσκεψη. Το γεγονός πως από το πρωί της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά τη λήξη της συνεδρίασης, ξεκίνησαν οι συνεννοήσεις δείχνει πως οι «μηχανές έχουν ανάψει». Δεν σκοπεύουν να κάνουν βεβιασμένες κινήσεις, καθώς για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας ετοιμάζουν να κάνουν μια πανελλαδική συνδιάσκεψη.

Είναι γεγονός πως μέσα στις τάξεις της ομάδας έχουν διατυπωθεί αρκετές απόψεις. Όλοι συμφωνούν πως το «γυαλί έχει ραγίσει», απλώς δεν είναι άπαντες σίγουροι πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποχωρήσουν. Υπάρχουν και όσοι βλέπουν με επιφύλαξη μια συμπόρευση με την «Ομπρέλα».

Στη χθεσινή σύσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετείχε και ο Γιάννης Δραγασάκης με το ιστορικό στέλεχος να δείχνει με την δήλωσή του το βράδυ της Κυριακής ιδιαιτέρως δυσαρεστημένο από τις εξελίξεις.

Στην «Ομπρέλα» μελετούν τα επόμενα βήματά τους για τη συγκρότηση της Κίνησης που ετοιμάζουν. Θέλουν πριν τη δημιουργία του νέου κόμματος που θα κατέβει στις ευρωεκλογές να συνομιλήσουν με πολύ κόσμο είτε ανένταχτο είτε απογοητευμένο από τον ΣΥΡΙΖΑ που απομακρύνθηκε μετά τις ήττες του 2019 και του 2023.

Μιλώντας στο ATTICA TV o Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι τον ενδιαφέρει η διακυβέρνηση του τόπου και ότι ο στόχος της «Ομπρέλας» είναι να συγκροτήσει ένα μπλοκ δυνάμεων, που θα διεκδικήσει να κυβερνήσει τη χώρα. «Αυτό θέλω να συζητήσω με όλα τα κομμάτια της Αριστεράς, εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε.

Για τον Στέφανο Κασσελάκη δήλωσε ότι «δεν υπάρχει πολιτική χωρίς ιδεολογία» και ότι δεν αρκεί μόνο ο «αντιμητσοτακικός λόγος». Συμπλήρωσε πως είναι παράξενο να κάνεις πολιτική χωρίς ανάλυση.

