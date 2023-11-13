Στο δείπνο των ηγετών που φιλοξενεί στην καγκελαρία ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, στο πλαίσιο των άτυπων συζητήσεων ανά ομάδες με τους ηγέτες της Ε.Ε για την υιοθέτηση της Στρατηγικής Ατζέντας της Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2024, παρακάθισε απόψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι η συζήτηση για την Στρατηγική Ατζέντα της Ε.Ε. άνοιξε στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Γρανάδας και αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίσει η Ε.Ε. τις γεωπολιτικές προκλήσεις, αλλά και πώς θα ενισχύσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, ήτοι τη Διεύρυνση της Ε.Ε και την ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητά της.

Στο δείπνο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρακάθισαν ο Γερμανός καγκελάριος και οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Αυστρίας, Βελγίου, Λιθουανίας, Ουγγαρίας.

Πηγή: skai.gr

