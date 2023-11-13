Η θυελλώδης συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ανήκει πλέον στο παρελθόν, με ζητούμενο πλέον να είναι η επόμενη ημέρα.



Όπως γίνεται κατανοητό από τη σκληρή κριτική που άσκησε η Έφη Αχτσιόγλου και η ομάδα της στο κείμενο προς τον κ. Κασσελάκη, χαρακτηρίζοντάς τον ουσιαστικά ακροδεξιό, έχει «ραγίσει το γυαλί». Μετά την «Ομπρέλα» που περιμέναμε εδώ και καιρό να πατήσει το «κουμπί» της εξόδου, περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα κινηθεί η κ. Αχτσιόγλου. Πολλοί υποστηρίζουν, όχι από το περιβάλλον της πάντως, ότι πλέον δεν υπάρχει επιστροφή, και σίγουρα αναμένουμε μια κίνηση από πλευράς της.

Βλέποντας πάντως χθες το κείμενο της ομάδας Αχτσιόγλου, είδαμε ότι υπάρχουν επτά βουλευτές. Μοιραία γίνονται συνειρμοί για σχηματισμό ΚΟ μαζί με τους ανεξάρτητους πλέον βουλευτές Ευκλείδη Τσακαλώτο και Πέτη Πέρκα.

Σημειώνεται ότι για σχηματισμό ΚΟ χρειάζονται τουλάχιστον 10 βουλευτές. Ενδεχομένως δε, να υπάρχουν και άλλοι βουλευτές, πέραν των επτά, που να εξετάζουν να πάνε με την πλευρά Αχτσιόγλου. Αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα, αλλά και πώς θα κινηθεί η «Ομπρέλα». Πάντως, δεν θα δούμε κόμμα άμεσα από το μπλοκ Τσακαλώτου, θα δούμε μια κίνηση, θα προσπαθήσουν να πάρουν μαζί τους προσωπικότητες, ανθρώπους που είναι ενταγμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές, ή ανθρώπους που ακόμα ψάχνονται ή ψήφιζαν τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το 2019.



Ακόμα, θα παίξουν μεγάλο ρόλο και σε σχέση με τις νομαρχιακές επιτροπές οι οργανώσεις μελών από τις οποίες σιγά – σιγά αρχίζουν να φεύγουν μέλη και πόσοι θα μείνουν τελικά.

«Ομπρέλα»: Σφοδρά πυρά κατά Κασσελάκη

Με ένα "κείμενο - φωτιά" κατά του Στέφανου Κασσελάκη, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ o Ευκλείδης Τσακαλώτος και τα άλλα μέλη της "Ομπρέλας" (Βίτσας, Βούτσης, Φίλης, Δρίτσας, Πέρκα κα).

Έτσι ανεξαρτητοποιούνται πλέον οι βουλευτές Ευκλείδης Τσακαλώτος και Πέτη Πέρκα, και εκτός ΣΥΡΙΖΑ μένουν 46 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Με αφορμή την πρότασή του για διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη διαγραφή των τεσσάρων στελεχών του κόμματος, η "Ομπρέλα" κατηγορεί τον πρόεδρο του κόμματος για βοναπαρτισμό και βαθιά αντιδημοκρατική συμπεριφορά.

Στο κείμενό της η "Ομπρέλα" τονίζει ότι η ομιλία του κ. Κασσελάκη στην ΚΕ ήταν μνημείο αλαζονείας, αυταρχικής και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς. Ως "αδιαμεσολάβητος" κατήργησε επί της ουσίας τα όργανα, αναφέρεται.

"Ως απόλυτος 'ηγεμόνας', σε ένα κόμμα που απαξιώνεται καθημερινά, εκστόμισε κατηγορίες, που όμοιές της, ίσως και ποτέ, δεν είχαν διατυπωθεί. Είναι δυστυχώς, η νέα αυταρχική 'κουλτούρα' που βάζει τη σφραγίδα της σε ένα κόμμα, το οποίο με ιλιγγιώδη ταχύτητα μετατοπίζεται από την Αριστερά, στο γνωστό, ενδεχομένως και άγνωστο για την ιστορία του τόπου, χώρο της συντηρητικής μεταπολιτικής" τονίζεται.

Διαβάστε το κειμένο της "Ομπρέλας" αναλυτικά

Ομάδα Αχτσιόγλου: Το κόμμα έχει κανόνες και πρόγραμμα - Δεν έχει «Ηγέτη»

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κανόνες και πολιτικό πρόγραμμα, δεν έχει «Ηγέτη» ξεκαθαρίζει σε κείμενο - παρέμβαση η ομάδα Αχτσιόγλου (Ηλιόπουλος, Χαρίτσης, Αναγνωστοπούλου κα), εξαπολύοντας πυρά κατά του Στέφανου Κασσελάκη στη σκιά της αποχώρησης της "Ομπρέλας" από την αξιωματική αντιπολίτευση.

"Η παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη χθες στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν βαθιά προσβλητική και διχαστική, με μια εισήγηση επίθεση στην κοινή λογική" τονίζεται στο κείμενο.

"Ο Στ. Κασσελάκης δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει αντιδραστικά σχήματα από τη φαρέτρα της alt right και του εγχώριου «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου: τα κόμματα είναι άρρωστοι οργανισμοί, η αριστερά είναι το άθροισμα των ελίτ και των αποσπασμένων από την πραγματικότητα, ο Ηγέτης είναι ο μόνος που μπορεί να ακούσει τον λαό" αναφέρει ακόμα το κείμενο..

Στο κείμενο δεν γίνεται ευθεία αναφορά για αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα σημειώνεται ότι "καταθέσαμε χτες στην Κεντρική Επιτροπή ένα κείμενο πολιτικής απόφασης. Για να είναι το κόμμα μας ένα κόμμα που θα μιλά για κοινωνική δικαιοσύνη-κλιματική δικαιοσύνη-σύγχρονη δημοκρατία. Που θα ξέρει ποιους θέλει να εκπροσωπεί και με ποιους θέλει να συγκρουστεί. Που θα διεκδικεί στην πράξη την ευθύνη να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το κόμμα των οραματικών στόχων που θα μπορεί να συγκινεί και να κινητοποιεί. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος, ο δρόμος που κατά τη γνώμη μας πρέπει να ακολουθήσει μια Αριστερά που θέλει να παραμείνει τέτοια και ταυτόχρονα να κερδίζει νίκες προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας".

Αναλυτικά το κείμενο της ομάδας Αχτσιόγλου

