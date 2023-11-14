Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη - Σόλτς στο Βερολίνο: Η ατζέντα και το κοινό μέτωπο

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Μεταναστευτικό, ελληνοτουρκικές σχέσεις και οικονομία, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στο Μεσανατολικό, θα είναι το βασικό τρίπτυχο της ατζέντας που θα θέσουν επί τάπητος ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γερμανός Καγκελάριος, Όλαφ Σόλτς, κατά τη σημερινή τους συνάντηση στο Βερολίνο στις 11 το πρωί , ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών.

Αθήνα και Βερολίνο θεωρούν κομβικής σημασίας το μεταναστευτικό ζήτημα που καθίσταται ακόμη πιο επίκαιρο και πολύπλοκο, υπό την πίεση των γεγονότων και των συνεπειών, που πυροδοτεί η ανάφλεξη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Για το λόγο αυτό, στο παζλ της επίλυσης βασικό κομμάτι θεωρείται η συνεργασία της Άγκυρας, με την οποία επιδιώκεται μία αναθέρμανση της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016 για το μεταναστευτικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναλύσει την πολιτική που άσκησε κατά την τελευταία τεραετία η κυβέρνηση της ΝΔ για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και τη μείωση των ροών, αλλά ταυτόχρονα να καταστήσει σαφές ότι χρειάζονται νόμιμες οδοί μετανάστευσης και συμπράξεις με χώρες με τις οποίες μπορούμε να συνεργαστούμε για να εδραιωθεί μία πιο αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Η Αθήνα αντιλαμβάνετια πως στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπάρχει καλύτερη κατανόηση ότι δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική χωρίς τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και υπό αυτά τα δεδομένα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει στην οικονομική ενίσχυση της χώρας μας για το μεταναστευτικό μέσω της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

«Είμαι πολύ σαφής και ευθύς στο σημείο αυτό. Δεν μπορούμε απλά να συμφωνήσουμε σε 50 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία. Πρέπει επίσης να προσθέσουμε στο τραπέζι περισσότερα χρήματα για τη μετανάστευση, περισσότερα χρήματα για τη συνεργασία με χώρες που είναι εταίροι» τόνισε ήδη ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση που είχε με τον αρχηγό της γερμανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης και Πρόεδρο του CDU Friedrich Merz, σε εκδήλωση.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ρόλο της Τουρκία στο φλέγον ζήτημα του μεταναστευτικού σημειώνοντας στην ίδια κουβέντα ότι " πρέπει να συνεργαστούμε με την Τουρκία όταν πρόκειται για τη μετανάστευση. Αυτό συνεπάγεται επίσης κάποια συνέχιση των πληρωμών προς την Τουρκία, επειδή διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό μεταναστών. Συνολικά, είμαι ελαφρώς πιο αισιόδοξος απ' ό,τι ήμουν πριν από δύο χρόνια, ότι τουλάχιστον έχουμε κατανοήσει καλύτερα στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση και πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης" κατέληξε.

Κατά τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη - Όλαφ Σόλτς ιδιαίτερη θέση θα καταλάβουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αλλά και υπό το πρίσμα της προσέγγισης Αθήνας-Άγκυρας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με πρώτο ορόσημο τη σύνοδο κορυφής Μητσοτάκη Ερντογάν στη Θεσσαλονίκη, στις 7 Δεκεμβρίου.

Η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πρόσθετο λόγο της πολυαναμενόμενης επίσκεψης του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στο Βερολίνο δύο μέρες μετά την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Γερμανική πρωτεύουσα, την Παρασκευή.

Μία επίσκεψη που έχει εντωμεταξύ προκαλέσει ήδη αντιδράσεις στη Γερμανία λόγω της στήριξης του Ταγίπ Ερντογάν προς τη Χαμάς, για την οποία επανέλαβε τη διαφωνία του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εκδήωση του ιδρύματος Konrad Adenauer στο Βερολίνο, παρατηρώντας ωστόσο "αυτό δεν είναι λόγος να μην υποδεχτούμε τον Πρόεδρο Ερντογάν στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τις διμερείς μας σχέσεις, θα μιλήσουμε για τη σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης, η οποία -να το ξαναπώ- ορίζεται με μεγάλη σαφήνεια από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προσπαθώ πάντα να είμαι εποικοδομητικός και να λύνω προβλήματα αντί να προσθέτω επιπλέον δυσκολίες. Η αρχή μου πάντοτε ήταν ότι σε όλες τις περιπτώσεις είναι καλύτερο να συνομιλούμε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη".

Εκτός όλων των παραπάνω στην ατζέντα των ηγετών Ελλάδας- Γερμανίας έχει καταγραφεί επίσης η κλιματική αλλαγή, με τον πρωθυπουργό να διεκδικεί αύξηση των πόρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, οι προοπτικές ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας-Γερμανίας, η διεύρυνση της ΕΕ που προωθεί εντατικά εδώ και χρόνια η Γερμανία και οι ευρύτερες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις με κυριότερες τη σύραξη στη Μέση Ανατολή αλλά και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

