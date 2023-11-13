Φάμελλος: Δεν περισσεύει κανείς και καμία από τον ΣΥΡΙΖΑ

"Δεν υπάρχει προσωποκεντρική ανάγνωση της ιστορίας του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποια θα είναι η επόμενη ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα το αποφασίσουμε στο Συνέδριο», ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «Αν δεν απαντήσουμε στο τι νέο κόμμα θέλουμε και με ποια πολιτική πρόταση δεν μπορούμε να μιλάμε για επανεκκίνηση. Η εκλογή νέου Προέδρου από μόνη της δεν αρκεί».

Αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο: "Περάσαμε ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο όπου είχαμε δυστυχώς και την αποχώρηση σαράντα πέντε (45) στελεχών μας και δύο βουλευτών μας από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και άρα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Προφανώς και θα προτιμούσα να γινόμαστε όλο και πιο ισχυροί και να μην είχαμε "αφαιρέσεις", αλλά "προσθέσεις".

Απευθύνθηκε στους συντρόφους του λέγοντας: «. Μετά από ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο και με δεδομένο το ρόλο μου ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα ζητήσω από όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες στην ΚΟ να δουλέψουμε όλοι και όλες μαζί για να ενισχύουμε, να "προσθέτουμε" στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Να συζητάμε φυσικά για πολιτικά ζητήματα και, στην περίπτωση που διαφωνούμε, να αποφασίζουμε με βάση τον κανόνα της πλειοψηφίας και να δρούμε μαζί. Δε νομίζω άλλωστε ότι υπάρχει άλλος τρόπος".

"Συνολικά στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε επιλέξει να έχουμε μία πολιτική ενότητα. Αυτό σημαίνει ότι συμφωνούμε, μπορεί όχι στις ιδεολογικές μας αναφορές και αφετηρίες αλλά, στον πολιτικό μας στόχο. Ο πολιτικός μας στόχος είναι μία αριστερή, προοδευτική κυβερνητική διέξοδος για την ελληνική κοινωνία. Ταυτόχρονα, είναι να αμβλύνουμε, να σταματήσουμε, να ανατρέψουμε τις επιπτώσεις της κυβερνητικής πολιτικής. Σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο, το πώς θα το κάνουμε αυτό. Προφανώς και υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις".

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ακόμη ότι: "Δεν περισσεύει όμως κανείς και καμία. Είναι κρίσιμο να πετυχαίνουμε συνθέσεις και να έχουμε προσθέσεις και όχι αφαιρέσεις".

Ερωτηθείς τέλος για την επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής σχετικά με τις αποχωρήσεις της Πέτης Πέρκα και του Ευκλείδη Τσακαλώτου απάντησε: "Όφειλα να σεβαστώ τη δική τους δήλωση αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά και τη Δεοντολογία του κόμματός μας. Με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο βρεθήκαμε μαζί στο Υπουργικό Συμβούλιο για τρία έτη και στη συνέχεια ως τομεάρχες και με την Πέτη Πέρκα είμαστε φίλοι και συνεργάτες πάρα πολλά χρόνια από τη Θεσσαλονίκη και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Δεν υποτιμώ, ούτε την κοινή πολιτική πορεία, ούτε τις φιλικές σχέσεις. Αλλά οφείλω να σεβαστώ την ευθύνη που απορρέει εκ του ρόλου μου. Όφειλα λοιπόν να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής για την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, εφόσον οι ίδιοι εγγράφως και δημοσίως είχαν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δηλώνοντας και έντονη πολιτική διαφωνία. Εξάλλου δεν είχαν πουθενά αφήσει κανένα ενδεχόμενο παραμονής στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όφειλα να σεβαστώ και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, και το ρόλο και την ευθύνη του προέδρου αλλά και τη δήλωση αποχώρησής τους".

Κλείνοντας σημείωσε: «Θυμίζω, επίσης, ότι όλοι και όλες, οι υποψήφιοι και υποψήφιες στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχουμε υπογράψει τον Κώδικα Δεοντολογίας όταν καταθέταμε τις υποψηφιότητές μας για τις εθνικές εκλογές. Ο Κώδικάς μας λοιπόν αναφέρει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα με το οποίο εκλεχθήκαμε σε περίπτωση αποχώρησης από το κόμμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

