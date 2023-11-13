Διάσπαση, διαφωνίες, ακραίοι χαρακτηρισμοί, «συντροφικές μαχαιριές»... Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να εισέρχεται σε μία νέα εποχή, με τον Στέφανο Κασσελάκη να επιχειρεί τη διαμόρφωση ενός νέου τοπίου, στη λογική του «όποιος δεν συμφωνεί, δεν χωράει στο κάδρο».

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι αν και πότε θα έρθει η διάσπαση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς ήδη συμβαίνει, αλλά το πόσους... ΣΥΡΙΖΑ θα έχει η Βουλή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Ήδη αποχώρησε η ομάδα «ομπρέλα», με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να μελετά με τους συνεργάτες του τα επόμενα βήματα, παίρνοντας μαζί και την έδρα του από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Πέτη Πέρκα.

Με τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασσελάκη να βρίσκεται πλέον στους 45 από τους 47 βουλευτές, η επόμενη μέρα δείχνει εντελώς αβέβαιη, καθώς στο ίδιο μονοπάτι της αποχώρησης από το κόμμα της Κουμουνδούρου, δείχνει να βρίσκεται και η ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, οι βουλευτές που θα... διασπαστούν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 7.

Οι «ζυμώσεις» έχουν ήδη ξεκινησει για την επόμενη μέρα, με την ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου να συσκέπτεται και τη Δευτέρα το πρωί, με τη συμμετοχή, μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, του κ. Δραγασάκη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αποχώρηση της ομάδας Αχτσιόγλου από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, θα γίνει ωστόσο, σε χρονική περίοδο που θα επιλεγεί από τα ίδια τα μέλη της. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες θα λάβει χώρα πανελλήνια συνδιάσκεψη των υποστηρικτών της ομάδας Αχτσιόγλου, ώδστε να μετρηθούν οι δυνάμεις και να αποφασιστεί το τι μέλλει γενέσθαι.

Το ενδεχόμενο «ένωσης» της ομάδας Αχτσιόγλου με την «ομπρέλα» του Ευκλείδη Τσακαλώτου είναι πιθανό, αλλά υπό προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση για την «ένωση, είναι να βρεθεί ένας -τουλάχιστον- ακόμη βουλευτής, που θα εγκαταλείψει την «πατριωτική αριστερά» του Στέφανου Κασσελάκη. Στην περίπτωση αυτή, οι δύο ομάδες θα συμπληρώσουν 10 βουλευτές και θα μπορούν να συνθέσουν έναν «οργανισμό» στη Βουλή, με όλα όσα συνεπάγεται αυτό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.