Σε... τεστ ισορροπιών εξελίσσεται για τα κόμματα, τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, η ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Η συζήτηση στη Βουλή ξεκίνησε την Τετάρτη, με 90 και πλέον ομιλητές και θα συνεχιστεί έως την Πέμπτη το απόγευμα, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την ονομαστική ψηφοφορία.

Στη ΝΔ το «όχι» εκφράζει με τον πιο έντονο τρόπο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα μιλήσει αύριο στις 6 το απόγευμα στην Ολομέλεια και δεν αποκλείεται εκτός από το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών να τοποθετηθεί συνολικά για τα θέματα της κυβερνητικής πολιτικής, στα οποία έχει ενστάσεις.

Στην ολομέλεια θα τοποθετηθούν και άλλοι βουλευτές που θα ψηφίσουν «όχι», όπως ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Χαράλαμπος Αθανασίου και η Άννα Καραμανλή, ενώ υπολογίζεται πως το νομοσχέδιο θα καταψηφίσουν συνολικά 10 με 12 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι μετά τις επαφές που έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες, οι απώλειες θα είναι περιορισμένες και τα «κυβερνητικά "ναι"» θα είναι περισσότερα από 110. Επίσης, έμφαση δόθηκε στον περιορισμό των «όχι» με την προτροπή προς τους διαφωνούντες να είναι προς την αποχή.

Προβληματισμός στον ΣΥΡΙΖΑ για 4-5 βουλευτές

Στον ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να υπάρχει ένας προβληματισμός για 4-5 βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για τους Παύλο Πολάκη, Αθηνά Λινού, Μίλτο Ζαμπάρα, Νίνα Κασιμάτη που θα περιμένουμε να δουμε πως θα κινηθούν αύριο.Θυμίζουμε πως ο Στέφανος Κασσελάκης έχει βάλεις το τραπέζι το ζήτημα της κομματικής πειθαρχίας, επαναλαμβάνοντας χθες, από τις Βρυξέλλες, ότι όποιος δεν υπερψηφίσει το νομοσχέδιο θα έχει συνέπειες, τις οποίες θα αποφασίσει ο ίδιος.

Αποχή ένας στους τρεις του ΠΑΣΟΚ

Για το ΠΑΣΟΚ περίπου το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας των 32 ατόμων φέρεται να είναι κοντά στην αποχή. Θυμίζουμε πως δημοσίως έχουν διαφωνήσει με το νομοσχέδιο οι Παναγιώτης Παρασκευΐδης και Σταύρος Μιχαηλίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.