Τελεσίγραφο με αποδέκτες τους διαφωνούντες στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Στέφανος Κασσελάκης στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
“Θα υπάρξουν συνέπειες για όποιον δεν ψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια“, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης.
Ύστερα από το σχετικό ερώτημα που υπέβαλε ο Γιάννης Ραγκούσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι θα υπάρξουν συνέπειες, για όποιον απέχει ή καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. «Θέλω να ξέρουμε τι θα γίνει αύριο σε περίπτωση που κάποιος βουλευτής είτε απέχει από την ψηφοφορία, είτε καταψηφίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ραγκούσης.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν πέντε βουλευτές που πιθανότατα να διαφοροποιήσουν τη στάση τους από τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Παύλος Πολάκης, Βασίλης Κόκκαλης, Μίλτος Ζαμπάρας, Αθηνά Λινού και Νίνα Κασιμάτη.
H Πολιτική Γραμματεία γίνεται με τηλεδιάσκεψη λόγω της απουσίας του προέδρου στις Βρυξέλλες.
