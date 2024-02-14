Τη στήριξή της στη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ισότητα στον πολιτικό γάμο εξέφρασε σήμερα κατά την ομιλία της στη Βουλή η βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας Νεφέλη Χατζηιωαννίδου. «Στηρίζω την ισότητα στον γάμο ακριβώς γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να ανησυχήσω για αυτό το αυτονόητο δικαίωμα», τόνισε στην ομιλία της η κυρία Χατζηιωαννίδου.

«Αυτό το νομοσχέδιο δεν θα επηρεάσει στο ελάχιστο τη ζωή μου, τα δικαιώματα και τα προνόμια που έχω εγώ, όπως δεν θα επηρεάσει και την πλειοψηφία των βουλευτών που καλούμαστε να το ψηφίσουμε αύριο. Και ενώ το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρακτικά δεν με “αγγίζει”, δεν μπορώ να μην αναγνωρίζω τον βαθύ αντίκτυπο που μπορεί να έχει στη ζωή όσων έχουν στερηθεί τις ίδιες ευκαιρίες που είχα εγώ, λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού», σημείωσε με νόημα η βουλευτής της ΝΔ.

«Στην πολιτική πρέπει να έχεις σταθερές αξίες στις οποίες να μένεις πιστή. Πρέπει όμως παράλληλα να μπορείς να αναγνωρίσεις και την άλλη άποψη. Να μπορείς να είσαι αμερόληπτη και να βάζεις πάνω από τις αξίες και τις θέσεις σου κάποιες άλλες υψηλότερες αξίες όπως αυτή τη ισότητας και τις ισονομίας. Να νιώθεις, παρά τα προσωπικά σου πιστεύω, ότι έχεις ευθύνη να υπερασπιστείς έστω και έναν συμπολίτη σου που αδικείται, έναν συμπολίτη σου περιθωριοποιείται, έστω και έναν συμπολίτη σου που ενώ έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με όλους τους άλλους, εν έτη 2024 δεν έχει τα ίδια δικαιώματα. Και φυσικά όταν αυτός ο συμπολίτης σου είναι ένα παιδί, αυτή η ευθύνη είναι ακόμα πιο επιτακτική», υπογράμμισε η κ. Χατζηιωαννίδου.

«Το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο δεν είναι μια προσπάθεια να διαγράψουμε την παράδοση ή να αμφισβητήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αντίθετα, είναι ένα κάλεσμα να υποστηρίξουμε τις θεμελιώδεις αξίες που καθορίζουν τη δημοκρατία μας – την ισότητα, τη δικαιοσύνη και την επιδίωξη της ευτυχίας για κάθε Έλληνα πολίτη. Το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο δεν μειώνει την αξία των γάμων ετεροφυλόφιλων. Αντίθετα, ενισχύει τον ιστό της κοινωνίας μας δείχνοντας με τον πιο έμπρακτο τρόπο την κατανόηση και την αποδοχή», σημείωσε καταληκτικά η βουλευτής της ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

