Ένα βίντεο ξεχασμένο ακόμα και από την ίδια ανέβασε η Έλενα Παπαρίζου, λίγες ημέρες αφότου ερμήνευσε και πάλι το «My Number One» στη σκηνή του Β' Ημιτελικού της Eurovision.

Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τις πρόβες του νικητήριου τραγουδιού του 2005, «My Number One».

Στη λεζάντα της ανάρτησης η τραγουδίστρια αναφέρει ότι ούτε η ίδια δεν είχε δει το βίντεο μέχρι πριν από λίγες ημέρες.

«Πριν από λίγες μέρες ήρθε αυτό το βίντεο στο mail μου από τις πρώτες χορευτικές πρόβες του "My Number One" με τον αγαπημένο μου Φωκά Ευαγγελινό χάρηκα, ενθουσιάστηκα και συγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν το είχα ξαναδεί ποτέ μέχρι σήμερα» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Από την εμφάνισή της στον B' Ημιτελικό της φετινής Eurovision

Πηγή: skai.gr

