Σε βαρύ κλίμα διεξάγεται η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Στέφανο Κασσελάκη να συμμετάσχει διαδικτυακά καθώς βρίσκεται στις Βρυξέλλες.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αρχικά έστειλε τελεσίγραφο, ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε όποιον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίσει το ν/σ για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τη διαδικασία εκλογής των νομαρχιακών και οργανώσεων μελών σε όλη την Ελλάδα ο κ. Κασσελάκης επέμεινε στη θέση του για αναβολή των εσωκομματικών εκλογών το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και για υβριδικό μοντέλο, ρίχνοντας εκ νέου στο τραπέζι το «χαρτί» του δημοψηφίσματος: «Άμα δεν γίνει δεκτή η εισήγηση μου, θα πάμε σε δημοψήφισμα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι ενστάσεις που υπήρξαν για το αδιάβλητο της διαδικασίας ήταν αναμενόμενες, ωστόσο ο κ. Κασσελάκης επέμενε, και φαίνεται πως τους είπε «άμα κάποιος διαφωνεί να σηκωθεί να το πει».
Στο σημείο φέρεται να αντέδρασε ο Αλέκος Φλαμπουράρης ο οποίος μαζί με άλλα στελέχη αποχώρησαν. Το πολύπειρο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε ότι «δεν γίνεται συζήτηση με τέτοιους όρους, είναι αυταρχικός αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.