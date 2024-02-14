Λογαριασμός
ΣΥΡΙΖΑ: Με δημοψήφισμα απειλεί ξανά ο Κασσελάκης – Αποχώρησε από την ΠΓ με αναφορές για αυταρχισμό ο Φλαμπουράρης

Οι ενστάσεις που υπήρξαν για το αδιάβλητο της διαδικασίας ήταν αναμενόμενες, ωστόσο ο κ. Κασσελάκης επέμενε, και φαίνεται πως τους είπε «άμα κάποιος διαφωνεί να σηκωθεί να το πει».

Φλαμπουράρης

Σε βαρύ κλίμα διεξάγεται η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Στέφανο Κασσελάκη να συμμετάσχει διαδικτυακά καθώς βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αρχικά έστειλε τελεσίγραφο, ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε όποιον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίσει το ν/σ για τα ομόφυλα ζευγάρια.



Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τη διαδικασία εκλογής των νομαρχιακών και οργανώσεων μελών σε όλη την Ελλάδα ο κ. Κασσελάκης επέμεινε στη θέση του για αναβολή των εσωκομματικών εκλογών το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και για υβριδικό μοντέλο, ρίχνοντας εκ νέου στο τραπέζι το «χαρτί» του δημοψηφίσματος: «Άμα δεν γίνει δεκτή η εισήγηση μου, θα πάμε σε δημοψήφισμα» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Στο σημείο φέρεται να αντέδρασε ο Αλέκος Φλαμπουράρης ο οποίος μαζί με άλλα στελέχη αποχώρησαν. Το πολύπειρο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε ότι «δεν γίνεται συζήτηση με τέτοιους όρους, είναι αυταρχικός αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς».

