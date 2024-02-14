Σε βαρύ κλίμα διεξάγεται η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Στέφανο Κασσελάκη να συμμετάσχει διαδικτυακά καθώς βρίσκεται στις Βρυξέλλες.



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αρχικά έστειλε τελεσίγραφο, ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε όποιον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίσει το ν/σ για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τη διαδικασία εκλογής των νομαρχιακών και οργανώσεων μελών σε όλη την Ελλάδα ο κ. Κασσελάκης επέμεινε στη θέση του για αναβολή των εσωκομματικών εκλογών το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και για υβριδικό μοντέλο, ρίχνοντας εκ νέου στο τραπέζι«Άμα δεν γίνει δεκτή η εισήγηση μου,ανέφερε χαρακτηριστικά.Οι ενστάσεις που υπήρξαν για το αδιάβλητο της διαδικασίας ήταν αναμενόμενες, ωστόσο ο κ. Κασσελάκης επέμενε, και φαίνεται πως τους είπε «άμα κάποιος διαφωνεί να σηκωθεί να το πει».Στο σημείο φέρεται να αντέδρασε ο Αλέκος Φλαμπουράρης ο οποίος μαζί με άλλα στελέχη αποχώρησαν. Το πολύπειρο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε ότι «δεν γίνεται συζήτηση με τέτοιους όρους,

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.