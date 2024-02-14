Του Γιάννη Ανυφαντή

Τη στάση που θα κρατήσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών επανέλαβε από το βήμα της Βουλής, ο βουλευτής της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης, φωτογραφίζοντας πως θα απέχει από την αυριανή (Πέμπτη) ψηφοφορία.



«Δεν μπορώ να ψηφίσω τις συγκεκριμένες διατάξεις, αλλά θα επιλέξω στάση που να μην μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί την διαφωνία μου για μικροπολιτικούς λόγους», υπογράμμισε στην τοποθέτησή του ο βουλευτής της ΝΔ, προσθέτοντας πως είναι «θέμα συνείδησης και το θέμα συνείδησης είναι πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεσαι τον πολιτικό του ρόλο».



Ο Θ. Πλεύρης υποστήριξε πως πρόκειται για ένα κοινωνικό θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, τονίζοντας πως έκρινε ότι πρέπει να εκφράσει την διαφωνία του που είναι «διαφωνία αρχής και όχι παραληρήματος». Ο ίδιος μάλιστα σχολίασε τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, που κάλεσε τους βουλευτές να πουν αν είναι ομοφυλόφιλοι, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά στο ελληνικό κοινοβούλιο. «Αυτή τη διαφωνία δεν θα την χαρίσουμε στους ακραίους», πρόσθεσε ο γαλάζιος βουλευτής, επισημαίνοντας πως είναι πιο ομοφοβικό να διαφωνείς με την τεκνοθεσία και όχι με το γάμο. «Η δική μου είναι αξιακή. Εγώ διαφωνώ στην αρχή του προτύπου της οικογένειας και του γάμου και ναι δεν προκύπτει συνταγματικό θέμα», επανέλαβε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας πως η σημερινή διαδικασία είναι σημαντική για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς είναι πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα, όπως θεωρεί η αντιπολίτευση, καλώντας τους διαφωνούντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθούν από το βήμα της Βουλής.



Πηγή: skai.gr

