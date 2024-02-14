Δούκας: «Το έργο της Διπλής Ανάπλασης θα προχωρήσει όσα εμπόδια κι αν βρούμε μπροστά»

«Το έργο της Διπλής Ανάπλασης θα προχωρήσει, όσα εμπόδια κι αν βρούμε μπροστά» επισήμανε την Τετάρτη ο Χάρης Δούκας.

Κατά την 6η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα της «Διπλής Ανάπλασης». Ανέδειξε τις σημαντικές παραλείψεις και καθυστερήσεις που έχουν διαπιστωθεί στην υλοποίηση του έργου, και δεσμεύθηκε ότι το έργο θα προχωρήσει με σχέδιο και αποφασιστικότητα.

Είναι ένα Πρόγραμμα σημαντικό για το σύνολο των κατοίκων της Αθήνας, με σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη, την περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική, αθλητική και πολιτιστική τόνισε ο κ. Δούκας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων επέκρινε την προηγούμενη δημοτική αρχή, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τα δύο κυριότερα στοιχεία που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ((έκδοση της οικοδομικής άδειας - απορρύπανση του χώρου που θα γίνει το γήπεδο), ακόμα δεν έχουν γίνει.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων:

«Θέλω να σας κάνω μια πρώτη ενημέρωση για το μεγάλο έργο του Δήμου μας, το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης.



Είναι ένα Πρόγραμμα σημαντικό για το σύνολο των κατοίκων της Αθήνας, με σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη, την περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική, αθλητική και πολιτιστική.



Αδιαμφισβήτητα είναι ένα Πρόγραμμα πολύπλοκο, που για να υλοποιηθεί χρειάζεται την ενεργή συνδρομή όλων των εμπλεκομένων φορέων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του: του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Δημοσίου (δηλ. της Κυβέρνησης και πολλών οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα), του ερασιτεχνικού σωματείου του Παναθηναϊκού, της ΠΑΕ Παναθηναϊκού και της ΑΕΠ Ελαιώνα.



Όμως όταν λέω ενεργή συνδρομή εννοώ θετική, εποικοδομητική, δυναμική συμμετοχή και όχι αρνητική ή απλά παθητική συνδρομή.



Στο σύντομο, σχετικά, χρονικό διάστημα που ασχολήθηκα με το Πρόγραμμα αυτό, κατάλαβα ότι δεν επέδειξαν όλοι την ίδια ζέση για να τρέξει το έργο με τους ταχείς ρυθμούς που είναι απαραίτητοι. Ταυτόχρονα, σημειώνονται σημαντικές αφετηρίες για κάποιες από τις οποίες οφείλω, ακροθιγώς σήμερα και αναλυτικότερα σε επόμενο φάση, να ενημερώσω το Δημοτικό συμβουλίου και την κοινή γνώμη.



1. Δεν βρήκαμε καμία τεκμηρίωση, κανέναν προγραμματισμό, συντονισμό και ουσιαστική προώθηση των σύνθετων και αλληλο-συσχετιζόμενων δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν.

2. Δεν μας παραδόθηκε ένα συνολικό πρόγραμμα υλοποίησης, μια εικόνα του τι έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και τι έχει προγραμματιστεί να γίνει, ώστε να μπορέσουμε άμεσα να συνεχίσουμε τις όποιες εργασίες έγιναν.

3. Δεν βρήκαμε στον Δήμο Αθηναίων, που έχει την συνολικό συντονισμό των δράσεων του Προγράμματος, καμία θεσμική διοικητική δομή που να συντονίζει τους πολλούς εμπλεκόμενους φορείς, να φροντίζει ώστε έγκαιρα να υλοποιούνται οι δράσεις και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις

4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, που εκ του νόμου πρέπει να υλοποιούν τις μελέτες, υπηρεσίες και έργα του Προγράμματος, είχαν παραγκωνιστεί από την προηγούμενη διοίκηση του δήμου, του σε δευτερεύοντα ρόλο. Αποτέλεσμα, λείπει η «αίσθηση ιδιοκτησίας» για το πρόγραμμα, που είναι απαραίτητη για ένα τόσο σπουδαίο έργο.



Ειδικά σε ό,τι αφορά στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα οφείλω να σημειώσω πως ακόμα και τα δύο κυριότερα στοιχεία που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακόμα δεν έχουν γίνει.

Αυτά είναι:



-Η έκδοση της οικοδομικής άδειας

-Η απορρύπανση του χώρου που θα γίνει το γήπεδο.



Η ευθύνη της καθυστέρησης ανήκει αποκλειστικά στην προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία:



1. Επί 9 μήνες κωλυσιεργούσε για την αναθεώρηση των οικοδομικών αδειών.

2. Ανέθεσε εργολαβία απορρύπανσης με καθυστέρηση δύο ετών (είναι προϋπόθεση για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών), ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα εξαντλήθηκαν, αλλά η απορρύπανση δεν ολοκληρώθηκε. Χωρίς η προηγούμενη δημοτική αρχή να μεριμνήσει για αυτό, παρά τα προειδοποιητικά σήματα που υπήρχαν. Αδράνεια και αδιαφορία, επί αρκετούς μήνες, παρότι γνώριζε ότι τα έργα θεμελίωσης του γηπέδου δεν μπορούν να ξεκινήσουν, χωρίς να έχει γίνει η απορρύπανση του χώρου.



Πέρα όμως από το ζήτημα του γηπέδου του ΠΑΟ, μεγάλες καθυστερήσεις έχουν γίνει και στις ακόλουθες ενέργειες που αφορούν το σύνολο του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης:



1. Δεν φρόντισαν έγκαιρα να γίνει ο διαγωνισμός για την πρόσληψη τεχνικών συμβούλων, απαραίτητη προϋπόθεση για να εκτελεστεί σωστά το έργο. Είναι πρωτοφανές το ότι επί ένα χρόνο έχει ανακηρυχθεί ο εργολάβος, αλλά δεν υπάρχει τεχνικός σύμβουλος για την παρακολούθηση του μεγάλου αυτού έργου.

2. Δεν είχε προχωρήσει ο διαγωνισμός για τους χώρους πρασίνου και τους κοινόχρηστους χώρους.

3. Εκτός από την απουσία ενός αξιόπιστου συνολικού προγραμματισμού, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις υποεκτίμησης του κόστους των έργων που θα το βρούμε μπροστά μας.



Στην απορρύπανση για παράδειγμα, δεν υπάρχει ένδειξη αλλά δεδομένη μεγάλη υποεκτίμηση. Παρά την δυσμενή κατάσταση που παρέλαβε νέα δημοτική αρχή, προχωρεί ήδη σε αποφασιστικές κινήσεις για την επιτάχυνση έναρξης του έργου.



Στόχος μας είναι να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα για την Αθήνα και τους πολίτες της.

Να αποδείξουμε ότι ο Δήμος Αθηναίων μπορεί να φέρει εις πέρας αυτή την μεγάλη ευθύνη που ανέλαβε, παρά τις μεγάλες παραλείψεις και αδράνειες που έχουμε βρει μπροστά μας.



Για αυτό , ως νέα και ολίγων εβδομάδων δημοτική αρχή, εργαζόμαστε συστηματικά και σε καθημερινή βάση -με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου- για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα:



1. Προχωρούμε στην ολοκλήρωση της αναθεώρησης των οικοδομικών αδειών (κατατέθηκαν προς έγκριση ).

2. Προχωρούμε τους διαγωνισμούς για τις εργολαβίες του πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων

3. Προχωράμε τον διαγωνισμό για τον τεχνικό σύμβουλο του γηπέδου και προγραμματίζουμε τον διαγωνισμό για τον τεχνικό σύμβουλο στα έργα περιβάλλοντος χώρου

4. Οργανώνουμε το νέο σχέδιο για την ολοκλήρωση της απορρύπανσης.

5. Οργανώνουμε τις υπηρεσιακές δομές που θα τρέχουν το έργο με την ταχύτητα που χρειάζεται.

6. Προχωρούμε τις διαδικασίες για να γίνουν οι ρυμοτομικές διευθετήσεις και οι απαλλοτριώσεις που έχουν μείνει πολύ πίσω.



Και καλούμε από αυτό εδώ το βήμα όλους τους εμπλεκόμενους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να συμβάλλουν δημιουργικά στον σχεδιασμό μας, για την επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής του έργου.



Εμείς δεσμευόμαστε ότι το έργο της Διπλής Ανάπλασης θα προχωρήσει, όσα εμπόδια κι αν βρούμε μπροστά. Θα τα υπερκεράσουμε, θα τα καταφέρουμε με σχέδιο, αποφασιστικότητα και πνεύμα συνεργασίας που επιδιώκουμε από κάθε πλευρά.



Στόχος μας είναι να κερδίσουμε το στοίχημα της Διπλής Ανάπλασης, για την πόλη και τους δημότες μας».



Πηγή: skai.gr

