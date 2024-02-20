Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στην εκτόνωση της "κρίσης" με τους αγρότες ποντάρει η κυβέρνηση με τις σημερινές κινητοποιήσεις και την "απόβαση" των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας, ευελπιστώντας πως η μηχανοκίνητη αγροτική διαδήλωση θα μπορούσε να αποτελέσει τον επίλογο των κινητοποιήσεων, δίνοντας τη σκυτάλη στην έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου και της σποράς.

Το μήνυμα άλλωστε που εκπέμπεται εμφατικά όλες τις τελευταίες ημέρες και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό χθες, είναι σαφές και αποκλείει κάθε περαιτέρω δημοσιονομική "υποχώρηση", ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει κάτι περισσότερο από αυτά που ήδη έδωσε μετά και τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου την προηγούμενη εβδομάδα.

"Εμείς δεν έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι και οι αγρότες αυτό το αναγνωρίζουν και ξέρουν πολύ καλά ότι ήδη η κυβέρνηση μάλλον ξεπέρασε και τα όρια των προσδοκιών τους, ειδικά στο ζήτημα του ρεύματος" τόνισε ο πρωθυπουργός κατά τη συνένετυξή τους στο STAR και εκτίμησε ότι " θα είναι μία κινητοποίηση η οποία θα έχει ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και πιστεύω ότι μετά τα πράγματα θα ξαναμπούν στο ρυθμό τους. Εξάλλου, αρχίζει και η περίοδος της σποράς".

Το «χαρτί» των διαδηλώσεων

Βεβαίως η κυβέρνηση αναγνωρίζει στους αγρότες όπως και σε κάθε κοινωνική ομάδα το δικαίωμα στη διαδήλωση και τη διαμαρτυρία, αλλά ταυτόχρονα εστιάζουν στην παράλληλη ανάγκη να μην διαταραχθεί η κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα και των υπολοίπων πολιτών που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.

Υπό αυτό το πρίσμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον αγροτικό κόσμο που συμμετέχει στις σημερινές κινητοποιήσεις να το κάνουν σε συντονισμό με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχες, προς αποφυγήν προβλημάτων που θα δυσχαίρεναν τις συνθήκες στην πρωτεύουσα. "Στο κάτω-κάτω, πολλές κοινωνικές ομάδες διαδηλώνουν στο Σύνταγμα, γιατί να μην έχουν και οι αγρότες το δικαίωμα να το κάνουν; Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει σε συντονισμό με την αστυνομία και ζητώ από τους αγρότες οι οποίοι θα κατέβουν να είναι απολύτως, θα έλεγα, σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την αστυνομία, για να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν λιγότερη αναταραχή" ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός συνέδεσε της κινητοποιήσεις των αγροτών με τις διεργασίες σε επίπεδο Ε.Ε. για τη διαπραγμάτευση της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) εκτιμώντας ότι η πίεση των Ελλήνων αγροτών θα μπορούσε να είναι ένα επιπλέον διαπραγματευτικό χαρτί του ίδιου στις Βρυξέλλες.

"Είναι ένα μέσο πίεσης και δικό μου. Όταν εγώ θα πάω στις Βρυξέλλες να διαπραγματευτώ -σε πρώτη φάση θα είναι ο Υπουργός Γεωργίας αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία, το θέμα θα φτάσει στο Συμβούλιο- θα πω «ξέρετε, και εμείς στη χώρα μας είχαμε διαδηλώσεις και από αυτές τις διαδηλώσεις ειδικά ως προς τη γραφειοκρατία και την ταχύτητα του "πρασινίσματος" για να το πω με απλά λόγια, τη μετάβαση δηλαδή σε μία γεωργία πιο φιλική προς το περιβάλλον, εκεί πρέπει να γίνουν προσαρμογές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική" τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο διάλογος συνεχίζεται

Σε κάθε περίπτωση, όπως ήδη έχει διαμηνυθεί προς τον αγροτικό κόσμο, το γεγονός ότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για περαιτέρω μέτρα στήριξης, αυτό δε σημαίνει ότι σταματά και ο διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Μπορεί με ξεκάθαρο τρόπο να μην καλλιεργούνται προσδοκίες για επιπλέον παροχές στην παρούσα φάση, ωστόσο, το αγροτικό ζήτημα έχει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων για τα οποία η κυβέρνηση είναι ανοιχτή και συνεχίζει το διάλογο με τους αγρότες.

"Το Αγροτικό, γιατί έχει πάρα πολλές επιμέρους πτυχές, όπως είναι η επαναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠ, όπως είναι το ζήτημα των παράνομων ελληνοποιήσεων, αυτά είναι ζητήματα για τα οποία εργάζεται η Κυβέρνηση σε ανοιχτή επικοινωνία με τους αγρότες και με συνεχείς συναντήσεις που γίνονται και σε επίπεδο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και όλων των υπόλοιπων συναρμόδιων Υπουργών, σε συνεχή βάση" δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Υπενθύμισε δε, όπως και ο πρωθυπουργός, την κυβερνητική δέσμευση ότι το 2025 ξεκινάει η συζήτηση για έναν δικαιότερο και με μόνιμα χαρακτηριστικά, τρόπο επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου.

Ο «καμβάς» των ευρωεκλογών

Η διαχείριση του αγροτικού ζητήματος σε κάθε περίπτωση γνωρίζει η κυβέρνηση ότι αποτελεί μέρος τους ευρύτερου "καμβά" που συνθέτουν όλα τα φλέγοντα θέματα που την απασχολούν την ελληνική κοινωνία και θα πρωταγωνιστήσουν στον πολιτικό διάλογο ενόψει ευρωεκλογών. Στο κλίμα αυτό, κατά την εκδήλωση της πίτας του Οργανωτικού της ΝΔ, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα κομματικής συστράτευσης και εγρήγορσης τονίζοντας πως οι πολίτες πρέπει να πειστούν πως η κάλπη των ευρωεκλογών δεν θα είναι "μια κάλπη αδιάφορη, ούτε μία κάλπη διαμαρτυρίας".

"Στα 50ά γενέθλια της ΝΔ δεν νοείται η μεγάλη μας παράταξη να πάει σε εθνική κάλπη χαλαρά. Θα πάμε συντεταγμένα, για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα πάμε να μιλήσουμε για την Ευρώπη στην Ελλάδα, αλλά κυρίως για την Ελλάδα στην Ευρώπη" τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε απευθυνόμενος στα μέλη της ΝΔ "την απάντηση θα τη στείλουμε συστημένη στις 9 Ιουνίου, δίνοντας στη ΝΔ μια μεγάλη εκλογική νίκη, εκλέγοντας στο Ευρωκοινοβούλιο ανθρώπους, που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να εκπροσωπήσουν επάξια την Ελλάδα στην Ευρώπη».

