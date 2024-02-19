Μητσοτάκης: Ο κατώτατος μισθός θα είναι πάνω από τα 800 ευρώ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο STAR για το ζήτημα της ακρίβειας ανέφερε ότι είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους πολίτες και κατά συνέπεια πρέπει να είναι και η πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα να περιοριστούν στο βαθμό που είναι εφικτό οι επιπτώσεις του πληθωρισμού.

«Έχουμε κάνει πολλά πράγματα στο μέτωπο αυτό και πράγματι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε μία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι οι τιμές σήμερα είναι πολύ υψηλότερες από εκεί που ήταν πριν από τρία χρόνια και πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στους ελέγχους από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., στις παρεμβάσεις ως προς τον τρόπο καθορισμού των τιμών στο ράφι, στους περιορισμούς στα περιθώρια κέρδους πχ στο βρεφικό γάλα, στο «μείον 5%», στο «Καλάθι του Νοικοκυριού».

«Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα είναι πίσω μας, χωρίς να παραγνωρίζω, όμως, ότι ειδικά στα τρόφιμα υπάρχει μια επίμονη πίεση του πληθωρισμού», πρόσθεσε ενώ σημείωσε ότι το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό.

«Η δομική αντιμετώπισή του λύνεται μόνο μέσα από τη σταθερή και διατηρήσιμη αύξηση των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος. Και εκεί νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα: ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 20% από τότε που ήρθαμε στα πράγματα και θυμίζω τη δέσμευσή μας να φτάσει στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι σίγουρα πάνω από τα 800 ευρώ, ενώ σημείωσε ότι πολλοί βρίσκονται στη ζώνη των μισθωτών μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ και λιγότεροι, κατ΄ αναλογία, στον κατώτατο μισθό.

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και η οποία οδηγεί και στην αποκλιμάκωση της ανεργίας. Όσο μειώνεται η ανεργία, τόσο μεγαλύτερη η διαπραγματευτική δύναμη του εργαζόμενου και τόσο τελικά και οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να αυξήσουν τους μισθούς τους για να προσελκύσουν τους εργαζόμενους που θέλουν», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι τα πρόστιμα είναι αρκετά σημαντικά και για πολυεθνικές εταιρείες και αναφέρθηκε και στη ζημιά που γίνεται στη φήμη μιας πολυεθνικής εταιρείας όταν εντοπίζεται να παραβαίνει το νόμο.

«Η Ευρώπη είναι μια ενιαία αγορά τελικά, κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Δεν μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Μικρές διαφοροποιήσεις ενδεχομένως να δικαιολογούνται λόγω της ιδιαίτερης δομής της ελληνικής αγοράς. Σημαντικές διαφοροποιήσεις όμως, στις τιμές πώλησης των προϊόντων, δηλαδή ίδια ποσότητα για το ίδιο προϊόν πρέπει να πωλείται λίγο-πολύ στην ίδια τιμή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό θα επιμείνουμε πολύ και το γνωρίζουν πολύ καλά και οι εταιρείες ότι θα είμαστε αμείλικτοι ως προς την επιβολή προστίμων υπό την προϋπόθεση ότι θα εντοπίζονται να έχουν παραβεί το νόμο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που έδωσε στο ΣΤΑΡ και αναφερόμενος στο θέμα των αγροτών ανέφερε ότι πολλά αιτήματά τους είναι δικαιολογημένα.

Είπε ότι το πρόβλημα των παράνομων ελληνοποιήσεων είναι διαχρονικό και πως η κυβέρνηση έχει ασχοληθεί για πρώτη φορά σοβαρά με μικτά κλιμάκια και έχει περιορίσει αρκετά την έκτασή του προβλήματος, ειδικά στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

«Η καλύτερη απόδειξη είναι το γεγονός ότι οι τιμές του γάλακτος για τους κτηνοτρόφους έχουν αυξηθεί σημαντικά και τα τέσσερα χρόνια που είμαστε στην κυβέρνηση, και με αυτόν τον τρόπο σε ένα βαθμό έχουν «αποσβέσει» και τις αυξήσεις του κόστους παραγωγής. Εκεί πράγματι, στις ελληνοποιήσεις, είμαστε απολύτως ταυτισμένοι με τους αγρότες. Δεν γίνεται προϊόν το οποίο να μην είναι ελληνικό να βαφτίζεται ως ελληνικό και με αυτόν τον τρόπο να νοθεύεται ο ανταγωνισμός. Και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση», τόνισε.

«Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα, ξέρετε, από το χωράφι στο ράφι το ακούω και το συζητώ με όλους τους συναδέλφους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τι περιθώρια κέρδους έχουν οι μεσάζοντες σε σχέση με τους αγρότες. Δεν είναι απλό πρόβλημα, αν ήταν απλό σας διαβεβαιώνω ότι κάποιος θα το είχε ήδη λύσει.

Τι βλέπω, όμως, και νομίζω ότι αυτό είναι μία ένδειξη αρκετά ενθαρρυντική πια; Ότι χρησιμοποιώντας και καινούργιες τεχνολογίες και καινούριους τρόπους επικοινωνίας, βλέπω για πρώτη φορά αρκετούς παραγωγούς οι οποίοι έρχονται σε απευθείας επικοινωνία με τους πελάτες τους και στέλνουν απευθείας προϊόντα σε αυτούς. Βοηθά και το γεγονός πια ότι και οι ταχυμεταφορές εξελίσσονται, όχι μόνο στην χώρα μας, παγκοσμίως. Και αυτός, ξέρετε, είναι και ένας τρόπος παράκαμψης των μεσαζόντων και διεκδίκησης και από τους καταναλωτές καλύτερων τιμών», συνέχισε ο Πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Ξέρετε, πιστεύω πολύ στον ευαισθητοποιημένο καταναλωτή. Και πιστεύω ότι ο Έλληνας είναι ευαισθητοποιημένος καταναλωτής, ψάχνει την καλύτερη προσφορά, ψάχνει την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όμως μπορεί και ο ίδιος ο καταναλωτής, μέσα από την πίεση που ασκεί με τον τρόπο του και τις επιλογές τις οποίες κάνει, να μας βοηθήσει να λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός και να πέσουν οι τιμές».

Ενόψει της αυριανής κινητοποίησης των αγροτών ανέφερε ότι καταλαβαίνει γιατί θέλουν να κάνουν μία συμβολική παράσταση στο κέντρο της Αθήνας.

«Στο κάτω-κάτω, πολλές κοινωνικές ομάδες διαδηλώνουν στο Σύνταγμα, γιατί να μην έχουν και οι αγρότες το δικαίωμα να το κάνουν; Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει σε συντονισμό με την αστυνομία και ζητώ από τους αγρότες οι οποίοι θα κατέβουν να είναι απολύτως, θα έλεγα, σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την αστυνομία, για να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν λιγότερη αναταραχή. Πιστεύω ότι θα δούμε ένα μικρό αριθμό τρακτέρ στο κέντρο της πόλης, όπως το είδαμε στις Βρυξέλλες όπου ήμουν στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», πρόσθεσε και σημείωσε: «Πάντα η προϋπόθεση είναι πρώτον, να μη διαταράσσεται, στο μέτρο του εφικτού, η ομαλή κυκλοφορία της πόλης, δηλαδή όπου γίνεται, όπου αυτό είναι εφικτό, να μην κλείνουν τελείως δρόμοι και φυσικά να αποφεύγεται οποιαδήποτε βία, οποιαδήποτε ακρότητα.

Πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής είχα πάρα πολλές επαφές με αγρότες και θα σας έλεγα ότι οι κινητοποιήσεις, για να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, ήταν σχετικά λελογισμένες και νομίζω ότι η διατάραξη των μεταφορών και της οικονομικής ζωής ήταν σχετικά περιορισμένη. Και το λέω αυτό γιατί; Διότι σε πολλά από τα αιτήματα των αγροτών η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί, αναγνωρίζοντας ότι είναι δικαιολογημένα».

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση ρύθμισε το θέμα της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και η δέσμευσή του είναι από το 2025 να υπάρχει μόνιμη λύση σε συνεννόηση με τους αγρότες.

«Σημαίνει μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, με έναν τρόπο όμως ο οποίος θα είναι πιο δίκαιος. Για το ρεύμα κάναμε μία πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Το να έχει κάποιος αγρότης σήμερα ρεύμα κάτω από 10 λεπτά την κιλοβατώρα είναι μια τεράστια, θα έλεγα, πρόοδος σε σχέση με τις τιμές του ρεύματος εκεί που βρίσκονται σήμερα. Προσθέτουμε ανταγωνιστικότητα με αυτόν τον τρόπο στην παραγωγή», συμπλήρωσε.

Και σημείωσε: «Γιατί το ζήτημά μας δεν είναι μόνο να γυρίσουν οι αγρότες πίσω. Το θέμα μας είναι πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τον πρωτογενή τομέα δομικά πιο ανταγωνιστικό. Να βοηθήσουμε τους αγρότες να μπορούν να έχουν καλύτερα εισοδήματα. Να μεγαλώσει συνολικά ο πρωτογενής τομέας, να εκσυγχρονιστεί. Να επενδύσουμε περισσότερο στην εκπαίδευση των αγροτών, στις νέες τεχνολογίες, στις υποδομές τις οποίες φυσικά πρέπει να έχουμε, με πρώτη τη δυνατότητα πρόσβασης σε νερό.

Αυτά είναι τα δομικά προβλήματα. Και σε συνδυασμό με αυτά, τη συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Για εμένα πρέπει να σας πω ότι το να έχω και κάποιους, το να έχουμε αγροτικές διαδηλώσεις στην πατρίδα μας…».

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως όταν πάει για διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες θα πει «ξέρετε, και εμείς στη χώρα μας είχαμε διαδηλώσεις και από αυτές τις διαδηλώσεις ειδικά ως προς τη γραφειοκρατία και την ταχύτητα του "πρασινίσματος" για να το πω με απλά λόγια, τη μετάβαση δηλαδή σε μία γεωργία πιο φιλική προς το περιβάλλον, εκεί πρέπει να γίνουν προσαρμογές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική».

Για το ενδεχόμενο να δώσει η κυβέρνηση κάτι επιπλέον δήλωσε: «Εμείς δεν έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι και οι αγρότες αυτό το αναγνωρίζουν και ξέρουν πολύ καλά ότι ήδη η κυβέρνηση μάλλον ξεπέρασε και τα όρια των προσδοκιών τους, ειδικά στο ζήτημα του ρεύματος. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι θα είναι μία κινητοποίηση η οποία θα έχει ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και πιστεύω ότι μετά τα πράγματα θα ξαναμπούν στο ρυθμό τους. Εξάλλου, αρχίζει και η περίοδος της σποράς. Εμείς θέλουμε τους αγρότες πίσω στα χωράφια τους, τους κτηνοτρόφους να είναι μαζί με τα ζώα τους. Αλλά, δεν σταματάει αυτή η συζήτηση τώρα. Δεν σημαίνει -και θα το ξαναπώ- επειδή οι αγρότες θα γυρίσουν πίσω ότι κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο, ουφ, θα εκπνεύσουμε με ανακούφιση έναν στεναγμό και μετά θα πάμε παραπέρα. Όχι, υπάρχουν δομικά ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν για πολύ καιρό ακόμα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο ΣΤΑΡ υπενθύμισε ότι πριν από λίγες εβδομάδες η κυβέρνηση εξήγγειλε έκτακτη αύξηση του επιδόματος γέννας, αναδρομικά για όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2023.

«Το γνωρίζουν δηλαδή οι γονείς που γέννησαν παιδιά ότι θα πάρουν και ένα πρόσθετο βοήθημα, πέραν των 2.000 ευρώ που ήδη έχουν πάρει. Και φυσικά αυτοί που θα γεννήσουν παιδί το 2024 θα δουν αυξημένη αυτή την ενίσχυση, το επίδομα το οποίο δώσαμε. Δώσαμε έκτακτες αυξήσεις στους γιατρούς για τις υπερωρίες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί σε ετήσια βάση ένας γιατρός να κερδίσει μέχρι και 2.000 ευρώ παραπάνω το χρόνο. Όλα αυτά είναι από το, θα έλεγα, πλεόνασμα του Προϋπολογισμού», σημείωσε και τόνισε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόσθετη εξαγγελία. «Θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους μου στον δεύτερο μήνα του έτους να μπορώ να προεξοφλήσω ποια θα είναι η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. Τα στοιχεία μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να σας πω τίποτα περισσότερο από αυτά που λέω», πρόσθεσε.

Για το στεγαστικό ο πρωθυπουργός δήλωσε πως τα ενοίκια είναι μεγάλο πρόβλημα. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» και σε σειρά από προγράμματα τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί και δίνουν την δυνατότητα ανακαίνισης κλειστών διαμερισμάτων, ώστε αυτά να διατεθούν στην αγορά τα οποία, είπε, εκτιμάται ότι είναι πάνω από 700.000.

«Και ξέρετε, ο ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή έχει ένα κλειστό διαμέρισμα. Πριν από δύο-τρία χρόνια έλεγε «πού να βάλω λεφτά τώρα να το φτιάξω αυτό το διαμέρισμα αφού και να το νοίκιαζα χαμηλό ενοίκιο θα έπαιρνα».

Τώρα, τα ενοίκια έχουν ανέβει. 'Αρα, περισσότερο έσοδο για τον ιδιοκτήτη με μια πρόσθετη βοήθεια από το κράτος. Αρχίζει να έχει νόημα αυτό το κλειστό διαμέρισμα να το επισκευάσει κανείς, να το αναβαθμίσει ενεργειακά», συνέχισε.

Είπε, επιπλέον, ότι ο ΟΠΕΚΑ διαθέτει σημαντική στεγαστική στήριξη σε πολλές οικογένειες, ενώ η κυβέρνηση αύξησε και το επίδομα ενοικίου για τους φοιτητές.

«Αλλά θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Θα ανέβουν τα όρια της Golden Visa πια στις 800.000 ευρώ για όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα και για τα νησιά και λογικά θα πάει στις 400.000 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα, ώστε οι επενδύσεις που γίνονται στην Golden Visa να είναι για πολύ ακριβότερα ακίνητα τα οποία δεν ανταγωνίζονται το μέσο διαμέρισμα ή σπίτι το οποίο θα νοικιάσει μια ελληνική οικογένεια», συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο ΣΤΑΡ και αναφερόμενος στο νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών δήλωσε πως είναι μία παρέμβαση για την οποία πιστεύει ότι ήρθε η ώρα της. Πρόσθεσε πως το θέμα συζητήθηκε αναλυτικά στο δημόσιο διάλογο και δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι στη Νέα Δημοκρατία από εκεί που λιγότεροι από 20 βουλευτές είχαν ψηφίσει το σύμφωνο συμβίωσης, τώρα 106 ψήφισαν την ισότητα στον πολιτικό γάμο.

«Βέβαια, εγώ από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι δεν απαιτώ από τη Νέα Δημοκρατία ούτε κομματική πειθαρχία και σε καμία περίπτωση -και αυτό θέλω να το τονίσω- δεν κουνάω το δάχτυλο σε αυτούς που είχαν διαφορετική άποψη, την οποία σέβομαι απόλυτα, την ακούω, τη λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψιν μου. Και νομίζω ότι πετύχαμε και στη Νέα Δημοκρατία να ακουστούν διαφορετικές απόψεις χωρίς να διχαστούμε ως κόμμα. Και αυτό είναι μία κατάκτηση όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, για τη δημοκρατία συνολικά. Έγινε ένας πολιτισμένος διάλογος στη Βουλή, με εξαίρεση κάποιες φωνές μισαλλοδοξίας από την άκρα δεξιά, που νομίζω όμως ότι είναι βαθιά μειοψηφικές φωνές», συμπλήρωσε.

Και πρόσθεσε: «Προχωρήσαμε σε αυτή την -πιστεύω- σημαντική μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου. Και νομίζω ότι, ξέρετε, καταλαβαίνω απόλυτα γιατί άνθρωποι οι οποίοι είχαν θέσει, η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα είχε θέσει ως στόχο ζωής να πετύχει την ισότητα στον πολιτικό γάμο, καταλαβαίνω γιατί υπάρχει μια ικανοποίηση, μια χαρά.

Όμως, θέλω να επιμείνω πάρα πολύ στο γεγονός ότι δεν κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν, σε καμία περίπτωση, και θέλω να το τονίσω αυτό: για εμένα δεν υπάρχουν βουλευτές δύο ή τριών ταχυτήτων. Σέβομαι απόλυτα τους συναδέλφους βουλευτές που είτε απείχαν είτε καταψήφισαν.

Θέλω να θυμίσω ότι και εγώ στο παρελθόν έχω βρεθεί σε περιπτώσεις να διαφοροποιούμαι από την επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπέστην καμία απολύτως συνέπεια, σήμερα είμαι Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια, όσοι φαντάζονται, ή φαντασιώνονται μάλλον, εσωτερικούς διχασμούς στη Νέα Δημοκρατία, μάλλον πρέπει να κοιτάξουν αλλού. Αυτή είναι η δύναμή μας, το γεγονός ότι μπορούμε…».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από σχετική ερώτηση τόνισε πως η ΚΟ της ΝΔ είναι απολύτως συνεκτική και εξέφρασε την ικανοποίησή του που κατά τα 2/3 υπερψήφισε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. «Θα έλεγα ποσοστό ελαφρώς μεγαλύτερο από αυτό που είδαμε στο ΠΑΣΟΚ, για το οποίο το αντικείμενο αυτό θα έπρεπε να είναι θεωρητικά ένας πολύ πιο «προνομιακός χώρος»», σχολίασε.

Για το νομοσχέδιο που αφορά την λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι αποτελούσε κορυφαία προεκλογική δέσμευση της ΝΔ.

«Η δική μου πεποίθηση είναι πολύ σαφής: δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε. Και θα εξακολουθούμε να τρέχουμε με αυτούς τους ρυθμούς για όλη την τετραετία. Γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και ένα πολύ βαρύ κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να υλοποιήσουμε», σημείωσε.

Είπε επίσης ότι τα 5/6 των άρθρων του νομοσχεδίου αφορούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο και στην ενίσχυσή του και πως θα επιτραπεί η λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις.

«Δεν πρόκειται να έχουμε πανεπιστήμια «πολυκατοικία», τα οποία απλά να δίνουν ένα πτυχίο. Πτυχίο, ειρήσθω εν παρόδω, το οποίο ο καθένας μπορεί να πάρει σήμερα από το εξωτερικό και φυσικά να έχει επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Αλλά τέτοια πανεπιστήμια εμείς δεν τα θέλουμε και δεν θα τα επιτρέψουμε. Από εκεί και πέρα, αποτελεί πάγια άποψή μου ότι μόνο καλό μπορεί να κάνει στο δημόσιο πανεπιστήμιο η περισσότερη άμιλλα με μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Το έχουμε δει σε πολλές χώρες του κόσμου, υπό την προϋπόθεση, το τονίζω, ότι αυτό δεν είναι απλά μια «ευκαιριακή μπίζνα», αλλά μιλάμε για σοβαρές επενδύσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα μπορούν να μετατρέψουν πια τη χώρα σε ένα περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να προσελκύει φοιτητές από το εξωτερικό όχι μόνο για τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και για τα δημόσια πανεπιστήμια», τόνισε.

Σε ερώτηση αν υπάρχει κινδυνος για «φοιτητές δύο ταχυτήτων» απάντησε πως δεν το πιστεύει και πως αναρωτήθηκε γιατί αν ο πολύ δυνατός φοιτητής επιλέξει την Ιατρική σχολή και καταφέρει να περάσει γιατί αυτό να υποβαθμίζει το επίπεδο της Ιατρικής σχολής;

«Αντίθετα, θα σας έλεγα, το μη κερδοσκοπικό, μη κρατικό πανεπιστήμιο το οποίο θα φτιάξει μία Ιατρική σχολή, αν τελικά παράγει αποφοίτους οι οποίοι δεν είναι καλοί, δεν θα βρουν δουλειά. Τελικά αυτά τα θέματα σε ένα βαθμό τα ρυθμίζει και η ίδια η αγορά εργασίας.

Αυτό που με νοιάζει είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο να διαφυλάξει τον ρόλο του ως ένας «φάρος ποιότητας» και εκεί έχουμε δουλειά να κάνουμε ακόμα. Βλέπω τις αντιδράσεις. Αναμενόμενες είναι για μία τόσο σημαντική μεταρρύθμιση και δέχομαι κάθε διαφορετική άποψη. Αυτό το οποίο δεν δέχομαι είναι παράνομες πράξεις.

Όπως βλέπετε, έχουμε εκκενώσει την Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ουκ ολίγες φορές. Εξακολουθούμε να το κάνουμε. Και στέλνω και ένα μήνυμα ξεκάθαρο: ότι αν πιστεύουν κάποιοι ότι μπορούν να καταλύσουν με την βία την πρόθεση της κυβέρνησης να νομοθετήσει κάτι το οποίο αποτέλεσε μέρος του προεκλογικού μας προγράμματος, θα μας βρουν απέναντι και τελικά δεν θα τους περάσει», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε επίσης πως η χώρα πρέπει να τρέξει προς το μέλλον σε πάρα πολλά επίπεδα.

«Κάνουμε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις, πολλές τις κάνουμε μαζί. Θα σας έλεγα ότι μερικές φορές θα σκοντάψουμε και θα πέσουμε και θα ξανασηκωθούμε και θα μάθουμε από τα λάθη μας, όμως η συνολική κατεύθυνση γι' αυτόν τον πολυδύναμο και πολυδιάστατο εκσυγχρονισμό, για τον οποίον έχω μιλήσει πολλές φορές, αυτή η πορεία θα συνεχιστεί από την κυβέρνησή μας».

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στα απογευματινά χειρουργεία: «Η δυνατότητα συμπληρωματικού έργου επ΄ αμοιβή στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι κάτι το οποίο είναι κατοχυρωμένο στα πιο πολλά ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Και πιστεύω ότι και ο Υπουργός Υγείας έδωσε πολύ σαφείς απαντήσεις για το τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε με τα απογευματινά χειρουργεία, για το πόσο σημασία έχει να υπάρχει μια ενιαία λίστα χειρουργείων. Να ξέρει δηλαδή η διοίκηση των νοσοκομείων ποιος προηγείται ποιανού και να μπορεί να ελέγχει τους γιατρούς, ώστε να σιγουρευτούμε ότι η λίστα αυτή τηρείται.

Και βέβαια, αυτό το οποίο δεν έχει ειπωθεί επαρκώς είναι ότι το κράτος θα έρθει και θα αγοράσει το ίδιο έναν σημαντικό αριθμό απογευματινών χειρουργείων, ώστε να μπορεί να τα προσφέρει δωρεάν στους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν τις μεγαλύτερες αναμονές. Δηλαδή, ένας συμπολίτης μας ο οποίος μπορεί να περιμένει δύο χρόνια για να κάνει μια αρθροπλαστική ισχίου, αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό.

Ξεκινώντας λοιπόν από πίσω προς τα μπρος, από τις μεγάλες αναμονές, θα έρθουμε και θα παρέχουμε έναν αριθμό τέτοιων χειρουργείων, όπου εμείς ουσιαστικά θα πληρώνουμε την αμοιβή του γιατρού και του αναισθησιολόγου και δεν θα επιβαρύνεται ο ασθενής.

Θεωρώ ότι είναι μια παρέμβαση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολλά χρόνια και τώρα την υλοποιούμε. Ξέρετε, στην Ελλάδα είμαστε, θα έλεγα, οι πρωταγωνιστές στο να συζητούμε διεξοδικά μεταρρυθμίσεις και ουραγοί τελικά στο να τις υλοποιούμε. Ε, έχει έρθει αυτή η κυβέρνηση να κάνει πράξη αυτά τα οποία λέει και να τολμάει να σπάσει και κάποια αυγά, έτσι ώστε όμως να μπορέσουμε πραγματικά να λύσουμε την ουσία του προβλήματος, που είναι εν προκειμένω -σε κάποια χειρουργεία και σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος πολύ πιο έντονα από ό,τι σε κάποιες άλλες- οι πολύ μεγάλες αναμονές».

Για την επιστολική ψήφο είπε πως είναι μεγάλη μεταρρύθμιση για τους Έλληνες οι οποίοι κατοικούν εκτός Ελλάδας, αλλά και πολίτες εντός συνόρων. «Την επιστολική ψήφο μπορείτε να την αξιοποιήσετε και εσείς, εγώ, όποιος θέλει, χωρίς κανέναν περιορισμό. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι τα τέλη Απριλίου. Ζητώ αυτοί που θέλουν να κάνουν χρήση αυτής της επιλογής να το κάνουν συντομότερα και όχι αργότερα.

Αλλά σκεφτείτε λίγο πόσους ανθρώπους βλέπετε να ταλαιπωρούνται στα εκλογικά κέντρα, ανάπηρους συμπολίτες μας, ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Θα μπορούν να ψηφίσουν από το σπίτι, χωρίς ταλαιπωρία, όπως και εργαζόμενοι την ημέρα των εκλογών, τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν, οι μαθητές που θα δίνουν πανελλήνιες.

Δηλαδή, είσαι 17 χρονών σήμερα, θέλεις να ψηφίσεις, αλλά δεν θέλεις τώρα να έχεις την έγνοια να τρέχεις στο εκλογικό κέντρο όταν μπορεί την μεθεπόμενη μέρα να γράφεις ένα σημαντικό μάθημα. Να εγγραφείς στην πλατφόρμα του Υπουργείου και να μπορείς να ψηφίσεις επιστολικά.

Είναι λοιπόν και μια απάντηση η επιστολική ψήφος στη μειωμένη συμμετοχή, που δεν ταλανίζει μόνο την Ελλάδα. Ταλανίζει όλες τις, θα έλεγα, δυτικές δημοκρατίες και πιστεύω ότι με τον τρόπο της θα βοηθήσει στην αύξηση της συμμετοχής.

Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας: οι ευρωεκλογές είναι μία εθνική κάλπη, με τη δική της ξεχωριστή σημασία. Γιατί ψηφίζουμε για τις ευρωεκλογές; Να το θυμηθούμε: για να εκλέξουμε ευρωβουλευτές. Το ποσοστό από μόνο του καθορίζει τον αριθμό των ευρωβουλευτών που θα εκλέξουν. Έχουμε 21 ευρωβουλευτές συνολικά ως χώρα, προφανώς ως Νέα Δημοκρατία θέλω να εκλέξω όσο το δυνατόν περισσότερους. Θέλω να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Και βέβαια, μετά, στην κρίση των πολιτών θα είναι το ποιοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωβουλή. Εμείς θα φροντίσουμε να καταρτίσουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα είναι αντιπροσωπευτικό, έτσι ώστε να μπορούν να εκπροσωπούνται διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, τάξεις…».

Και πρόσθεσε: «Όχι «ψηφοδέλτιο celebrity», αλλά με κριτήριο το βιογραφικό των ανθρώπων, την εργατικότητά τους, τη δυνατότητά τους να εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωβουλή την επόμενη μέρα».

Ο κ. Μητσοτάκης έβαλε τον πήχη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τονίζοντας πως πρόκειται για εθνική και όχι για χαλαρή κάλπη.

Σε ό,τι αφορά το ψήφισμα για το κράτους δικαίου ο πρωθυπουργός τόνισε πως λίγες μέρες αφότου ψηφίστηκε αυτό το κείμενο ο «Economist» μας αναβάθμισε σε «πλήρη δημοκρατία», δίνοντάς μας καλύτερο βαθμό δημοκρατικής λειτουργίας από ό,τι πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία, παραδείγματος χάριν.

«Πιστεύετε εσείς πραγματικά σήμερα -δεν σας ρωτώ να μου απαντήσετε, ρητορικό είναι το ερώτημα- ότι υπάρχει ζήτημα έκφρασης και γνώμης και ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα; Το ανάποδο θέμα μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι έχουμε. Ο καθένας λέει και γράφει ό,τι θέλει και βέβαια αν κάποιος θέλει να βρει το δίκιο του και αν αισθάνεται ότι με κάποιον τρόπο έχει προσβληθεί ή έχει γραφτεί κάποια ανακρίβεια, έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να το διεκδικήσει.

Βγήκε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και είπε: «σταματήστε να κάνετε υποδείξεις στην ελληνική Δικαιοσύνη». Ποιος είναι ο ευρωβουλευτής ο οποίος θα έρθει να πει στην ελληνική Δικαιοσύνη ότι «καθυστερείτε για την υπόθεση των Τεμπών», παραδείγματος χάρη; Και πού το ξέρει; Και με ποιό δικαίωμα έρχεται και παρεμβαίνει στην ελληνική Δικαιοσύνη;

Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι η Δημοκρατία μας είναι τέλεια. Λέω ότι στην ετήσια έκθεση του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τελικά αυτό είναι το κριτήριο, υπάρχουν επισημάνσεις. Κάποια από αυτά γράφονται και στο ψήφισμα του Eυρωκοινοβουλίου, διότι δεν θέλω να είμαι τελείως αφοριστικός», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε πως οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές διότι την επόμενη μέρα στην Ευρώπη θα πρέπει να υπάρχει μια κρίσιμη συμμαχία μεταξύ των δυνάμεων της μετριοπάθειας απέναντι στις δυνάμεις του λαϊκισμού.

«Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα πρέπει, όπως το έχει ξανακάνει και στο παρελθόν, να μπορεί να συνεννοηθεί με τους Φιλελεύθερους, με τους Σοσιαλιστές, ενδεχομένως με τους Πράσινους, ίσως με κάποιες πιο λογικές φωνές στα δεξιά μας.

Ας σκεφτούν λίγο στην Ευρώπη, να μην πυροβολούμε τα πόδια μας. Αλλού είναι το πρόβλημα. Δεν είναι η Ελλάδα το πρόβλημα του κράτους δικαίου στην Ευρώπη, για το Θεό. Δηλαδή, αν πάτε να το πείτε σε οποιονδήποτε στις Βρυξέλλες, θα γελάει αυτή τη στιγμή με την κατάσταση η οποία υπάρχει.

Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω γιατί κάποιος θέλει να χτυπήσει το ΕΛΚ και γιατί κάποιος θέλει να χτυπήσει εμένα πολιτικά. Είμαστε ένα πολύ ισχυρό κόμμα εντός του ΕΛΚ, και ίσως το πιο ισχυρό κόμμα. Βολεύει τρεις μήνες πριν τις εκλογές να βγάλουμε και ένα ψήφισμα το οποίο να «πυροβολεί» τη Νέα Δημοκρατία.

Αυτό το οποίο είναι ασυγχώρητο όμως, είναι το γεγονός ότι υπήρξαν Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι ψήφισαν, έβαλαν την υπογραφή τους δηλαδή κάτω από ένα ψήφισμα το οποίο ζητάει ουσιαστικά να κοπούν χρήματα από την Ελλάδα.

Και γι' αυτό είναι υπόλογοι αυτοί οι οποίοι το προξένησαν και οι αρχηγοί τους -και ο κ. Κασσελάκης και ο κ. Ανδρουλάκης. Είναι ένα να ασκείς κριτική και άλλο να βάζεις τους ευρωβουλευτές σου να ψηφίζουν κατά των συμφερόντων της χώρας μόνο και μόνο γιατί θέλεις να χτυπήσεις τον Μητσοτάκη. Εκεί νομίζω ότι ξεπερνιέται μια κόκκινη γραμμή και καλό είναι αυτό να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

