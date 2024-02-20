Συνάντηση με τον πρόεδρο της American Israeli Public Affairs Committee Michael Tuchin και τα στελέχη της οργάνωσης, την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Betsy Berns Korn, τον εκλεγμένο επόμενο πρόεδρο Dr. Bernie Kaminetsky, τον αντιπρόεδρο του ΔΣ Eliot Brandt και τον διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων Stephen Schneider, που πραγματοποιούν επίσκεψη στην Ελλάδα, είχε, σήμερα, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.
Συναντήθηκα σήμερα με τον Πρόεδρο της American Israeli Public Affairs Committee @AIPAC, κ. Michael Tuchin, και τα στελέχη της Οργάνωσης, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Betsy Berns Korn, τον εκλεγμένο επόμενο Πρόεδρο, Dr. Bernie Kaminetsky, τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, κ. Eliot… pic.twitter.com/UEUXGtR3gw— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 19, 2024
Στην συνάντηση συμμετείχε και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης.
«Ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και τις εξελίξεις στην Γάζα, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, εναντίον του Ισραήλ» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός.
«Υπογραμμίστηκε», προσθέτει, «ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση και συνεχή ροή της παρεχόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας και την προστασία της ζωής των αμάχων».
«Τονίσαμε την σημασία της στρατηγικής σχέσεως Ελλάδος και ΗΠΑ για την ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο» καταλήγει ο κ. Δένδιας.
