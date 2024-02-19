Με δεκάδες τρακτέρ και συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων αναμένεται να «παρελάσουν» την Τρίτη στο Σύνταγμα οι αγρότες, στο μεγάλο συλλαλητήριο που έχουν οργανώσει, ζητώντας περισσότερα μέτρα για το κόστος παραγωγής από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο Κάστρο Βοιωτίας και στα Μέγαρα είναι συγκεντρωμένα τουλάχιστον 130 τρακτέρ, τα οποία θα μετακινηθούν την Τρίτη συντονισμένα στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα γίνει προσυγκέντρωση στην Ομόνοια και από εκεί, περίπου στις 6:30 το απόγευμα, θα «παρελάσουν» προς το Σύνταγμα και τη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της δεν φαίνεται διατεθειμένη να δώσει κάτι παραπάνω στους αγρότες, επαναλαμβάνοντας σε κάθε ευκαιρία ότι δεν υπάρχει πλέον δημοσιονομικός χώρος για περαιτέρω παροχές. Τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των συντακτών, όσο και ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στο STAR, τόνισαν ότι «δεν έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στους αγρότες», στέλνοντας σαφές μήνυμα ενόψει του αυριανού συλλαλητηρίου.

«Εμείς δεν έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι και οι αγρότες αυτό το αναγνωρίζουν και ξέρουν πολύ καλά ότι ήδη η κυβέρνηση μάλλον ξεπέρασε και τα όρια των προσδοκιών τους, ειδικά στο ζήτημα του ρεύματος. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι θα είναι μία κινητοποίηση η οποία θα έχει ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και πιστεύω ότι μετά τα πράγματα θα ξαναμπούν στο ρυθμό τους. Εξάλλου, αρχίζει και η περίοδος της σποράς. Εμείς θέλουμε τους αγρότες πίσω στα χωράφια τους, τους κτηνοτρόφους να είναι μαζί με τα ζώα τους. Αλλά, δεν σταματάει αυτή η συζήτηση τώρα. Δεν σημαίνει -και θα το ξαναπώ- επειδή οι αγρότες θα γυρίσουν πίσω ότι κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο, ουφ, θα εκπνεύσουμε με ανακούφιση έναν στεναγμό και μετά θα πάμε παραπέρα. Όχι, υπάρχουν δομικά ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν για πολύ καιρό ακόμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το σχέδιο της αστυνομίας για την «απόβαση» των αγροτών στην Αθήνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, θα ισχύσουν αύριο, Τρίτη λόγω της προγραμματισμένης συγκέντρωσης των αγροτών νωρίς το απόγευμα.

Δείτε τον χάρτη με τους δρόμους που επηρεάζονται:

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας:

Λόγω της επικείμενης συγκέντρωσης – διαμαρτυρίας αγροτών την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας, η Ελληνική Αστυνομία έχει καταρτίσει και θα εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων για την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων.

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού αποτέλεσε η διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται, χωρίς να διαταράσσεται υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν προσαρμοσμένα στην περίσταση μέτρα τροχαίας με τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε η μετακίνηση των αγροτών να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια για τους ίδιους και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου, σε όλη τη διαδρομή από την περιφέρεια στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, η κίνηση των γεωργικών ελκυστήρων θα γίνει συνοδεία περιπολικών της Ελληνικής Αστυνομίας με συγκεκριμένο δρομολόγιο τόσο από το Κάστρο Βοιωτίας όσο και από τα Μέγαρα Αττικής, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν πριν τη μετάβαση στην Αθήνα. Παράλληλα, για να μην υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας έχει προγραμματισθεί τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν αγρότες να σταθμεύσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λόγω των μέτρων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις και στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).

Για τα ακριβή μέτρα τροχαίας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν θα σας ενημερώσει ο επικεφαλής του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεοφάνης Αναγνώστου.

Προϊστάμενος Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεοφάνης Αναγνώστου:

Όπως προανέφερε και η Εκπρόσωπος Τύπου, από αύριο το μεσημέρι λόγω της επικείμενης συγκέντρωσης- διαμαρτυρίας των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας, η τροχαία θα εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας κατά μήκος του δρομολογίου που θα ακολουθήσουν τα αγροτικά οχήματα: Λεωφόρος Αθηνών, Αχιλλέως, πλατεία Καραϊσκάκη. Θα κινηθούν αντίθετα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία Ομονοίας και την οδό Πανεπιστημίου, προκειμένου να φθάσουν στο Σύνταγμα. Θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας πέριξ της πλατείας Ομονοίας.

Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αμαλίας, την οδό Πανεπιστημίου, τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και σε όλες τις κάθετες σε αυτές οδούς.

Η Βασιλίσσης Σοφίας θα διακοπεί από το ύψος της Βουλής και η κυκλοφορία στην κάθοδο θα γίνεται μέχρι και την οδό Σέκερη.

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Ακαδημίας θα κατευθύνονται μόνο προς την άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.

Θα παρέχουμε συνεχή πληροφόρηση για περαιτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου:

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, ενώ συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση με οχήματα στη διαδρομή της πορείας και στους χώρους των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Συνεχής ενημέρωση για τις ισχύουσες κάθε φορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρχει σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

