Με λεωφορεία και ΙΧ θα μεταβούν στην Αθήνα αγρότες από τα μπλόκα της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου

Με λεωφορεία και ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα θα μεταβούν στην Αθήνα για το αυριανό συλλαλητήριο αγρότες από τα μπλόκα της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, αγρότες από την Αιγιάλεια, την Δυτική Αχαΐα, την Ωλενία και τον Ερύμανθο, θα αναχωρήσουν αύριο το πρωί από την Αχαΐα και μετά την στάση στην περιοχή των Μεγάρων θα κατευθύνουν προς το κέντρο της πρωτεύουσας.

Επίσης, αγρότες από την Αιτωλοακαρνανία και την Ηλεία θα αναχωρήσουν και αυτοί αύριο το πρωί από τις περιοχές τους, με προορισμό την Αθήνα.

Στην περιοχή των Μεγάρων, οι αγρότες από την Δυτική Ελλάδα αναμένεται να συναντηθούν με αγρότες από τα μπλόκα της Πελοποννήσου.

Μάλιστα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς της Πελοποννήσου, για συμμετοχή στο πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο, ενώ η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 17:30 στην πλατεία Ομονοίας.

