Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι λογαριασμοί θα λυθούν τελικά σήμερα το απόγευμα, καθώς η χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας δεν έβγαλε «λευκό καπνό». Είναι φανερό πως τα μέλη της ήθελαν να είναι ενώπιόν τους ο Στέφανος Κασσελάκης προκειμένου να δουν τι έχει να τους πει σχετικά με τη σημερινή επιστολή, την οποία χαρακτήρισαν προσβλητική κατά τη συνεδρίαση, αλλά και παράλληλα τι έχει να αναφέρει σε σχέση με το ερωτηματολόγιο του Σαββάτου. Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος καλούσε τα μέλη του isyriza να τοποθετηθούν σε ερωτήσεις που αφορούσαν το όνομα, το λογότυπο και την πολιτική φυσιογνωμία του κόμματος.

Το όργανο απάντησε στον Στέφανο Κασσελάκη ο οποίος, αφού δεν συνδέθηκε στη συνεδρίαση από το Λονδίνο, με επιστολή του προς την Π.Γ.μ τόνισε: «σταματήστε να κυνηγάτε χίμαιρες, να τροφοδοτείτε σενάρια συνωμοσιολογίας πως δήθεν θα φτιάξω Ι.Χ. κόμμα, γιατί απογοητεύουμε τον κόσμο μας. Ι.Χ. κόμμα που ακούει τα μέλη του, δεν υπάρχει. Ι.Χ. είναι το κόμμα που θέλει τα μέλη του χειροκροτητές στην ήττα». Η απάντηση του οργάνου ήταν στοχευμένη και ανέφερε: «η ΠΓ καλεί τα μέλη του κόμματος από την κορυφή μέχρι τη βάση να δώσουν ενωμένα τους αγώνες που έρχονται. Στο συνέδριο του κόμματος. Σε αυτό τον αγώνα οι χίμαιρες και τα σενάρια συνωμοσιολογίας δεν πρέπει και ούτε αφορούν κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ».

Στελέχη από το περιβάλλον του Στέφανου Κασσελάκη εμφανίζονται καθησυχαστικοί πως στη σημερινή συνεδρίαση της Π.Γ θα δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις, υποστηρίζοντας πως αυτό που ενόχλησε είναι περισσότερο το timing που το ερωτηματολόγιο δόθηκε προς τα μέλη.

Τι ειπώθηκε μέσα στην Πολιτική Γραμματεία; Είναι χαρακτηριστικό πως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Παύλος Πολάκης φέρεται να είπε προς τα μέλη του οργάνου πως «είμαι σε πολύ δύσκολή θέση γιατί εγώ τον είχα στηρίξει». Ο Νίκος Παππάς, άσκησε επίσης κριτική, όπως και ο Γιώργος Τσίπρας. Ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική λειτουργία από την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη και μετά.

Η Όλγα Γεροβασίλη, που πρώτη «έσυρε το χορό» και άναψε «κόκκινο φως» στον Στέφανο Κασσελάκη για το ερωτηματολόγιο είπε μέσα στη συνεδρίαση: «Δυστυχώς δεν είναι σήμερα εδώ ο πρόεδρος για να του πω ότι επιστρέφεται η επιστολή». Ο Νίκος Σκορίνης φέρεται να ρώτησε τα μέλη της Π.Γ. γιατί επιθυμούν τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό που προέκυψε από τη συζήτηση είναι πως θέλουν μέσω της Κ.Ε. να υπάρξει αποκατάσταση του τρόπου λειτουργίας του κόμματος. Αρκετά στελέχη τόνισαν και την ανάγκη λειτουργίας ενός Πολιτικού Κέντρου το οποίο, όπως και στο παρελθόν, θα χαράσσει μια ενιαία γραμμή. «Σύντροφοι κουράσαμε δεν έχουμε άλλο περιθώριο αλληλοσπαραγμού. Πρέπει να αποτρέψουμε μια μείζονα εσωκομματική κρίση», ανέφερε, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η Ρένα Δούρου.

Θέμα αναβολής του συνεδρίου δεν φαίνεται να υπάρχει. Παρά το γεγονός πως μπήκε στο τραπέζι από μέλος της Π.Γ. Όλοι συμφώνησαν, όμως πως κάτι τέτοιο θα έχει διαλυτικές τάσεις για το κόμμα.

Πηγή: skai.gr

