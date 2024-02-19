Στο Κάστρο Βοιωτίας έφτασαν εν μέσω χειροκροτημάτων τα πρώτα τρακτέρ τα οποία θα διανυκτερεύσουν εκεί το βράδυ και το πρωί της Τρίτης θα κατηφορήσουν προς την Αθήνα όπου είναι προγραμματισμένο το συλαλλητήριο.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr οι Λαρισαίοι αγρότες ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την πρωτεύουσα από τον κόμβο του Πλατυκάμπου σήμερα το πρωί της Δευτέρας, αφού πρώτα εφοδίασαν με καύσιμα τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά αυτοκίνητα. Οι αγρότες διασχίζουν την εθνική οδό Λάρισας – Αθήνας κατευθυνόμενοι αρχικά προς το Κάστρο Βοιωτίας εκεί όπου θα ενωθούν με άλλους συναδέλφους τους από τη Θεσσαλία, θα στρατοπεδεύσουν και θα διανυκτερεύσουν απόψε στο συγκεκριμένο σημείο. Αύριο το πρωί της Τρίτης θα ξεκινήσουν εκ νέου για την πρωτεύουσα.

Περισσότερα από 60 τρακτέρ και ένας μεγάλος αριθμός από αγροτικά Ι.Χ. και γεωργικά μηχανήματα ξεκίνησαν από την Θεσσαλία ενώ άλλα 10 τρακτέρ προστέθηκαν από την Αταλάντη. Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νησέλι Ημαθίας, φόρτωσαν ήδη εννέα τρακτέρ σε νταλίκα τα οποία θα διανυκτερεύσουν στο Κάστρο Βοιωτίας.

Στο Κάστρο της Βοιωτίας όπου είναι και το μπλόκο των αγροτών, κατευθύνονται αλλά 6 τρακτέρ τα οποία είναι φορτωμένα σε φορτηγά αυτοκίνητα και ταξιδεύουν από τον Έβρο για την Αθήνα,

Η παρουσία των αγροτών από τη Λάρισα θα είναι ιδιαίτερα δυναμική στο αυριανό συλλαλητήριο, καθώς ναυλώθηκαν δέκα 10 λεωφορεία, ενώ αρκετοί θα είναι εκείνοι που θα χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους ως μεταφορικό μέσο. Εκτιμάται πως θα δώσουν το παρών περισσότεροι από Λαρισαίοι 700 αγρότες.

Στον δρόμο προς την πρωτεύουσα και διασχίζοντας την εθνική οδό οι αγρότες δεν σταμάτησαν τα κορναρίσματα κάνοντας ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους.

Πηγή: skai.gr

