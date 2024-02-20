Εξελέγην λέγοντας ότι θα δώσω φωνή στη βάση, επέμεινε ο Κασσελάκης από Λονδίνο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Επέμεινε στην ορθότητα της άσκησης με το ερωτηματολόγιο προς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο London School of Economics.

Σε ερώτηση του συνομιλητή του καθηγητή Κέβιν Φέδερστοουν για το ποιον ρώτησε στο κόμμα πριν προβεί σε αυτή την κίνηση, ο κ. Κασσελάκης απάντησε: «Να υπενθυμίσω σε όλους ότι είμαι ο πρόεδρος του κόμματος και ότι εξελέγην από 150.000 ανθρώπους, με την πιο ακριβή και πρόσφατη σφραγίδα έγκρισης από τη βάση του κόμματος. Εξελέγην με το ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα έδινα φωνή σε όλα τα μέλη του κόμματος. Να το κάνω κόμμα για τα μέλη. Αυτό ήταν το μήνυμά μου από την πρώτη στιγμή».

Πρόσθεσε πως το ζήτημα είναι αν οι δομές του κόμματος αντιπροσωπεύουν τα μέλη και πως επ' αυτού ζήτησε τη γνώμη τους. Είπε επίσης ότι έχουν υπάρξει ήδη χιλιάδες απαντήσεις με πολύ χρήσιμο περιεχόμενο. «Πώς ένα κόμμα που φοβάται να ακούσει τα μέλη του αναμένει να κυβερνήσει στο μέλλον; (...) Αν οι δομές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν λειτουργήσει σωστά, εγώ δε θα έπρεπε να είμαι πρόεδρος σήμερα. Θα έπρεπε να είχε υπάρξει μια διαδικασία. Το γεγονός ότι κάποιος ξένος (outsider) τα παράκαμψε όλα... θα έπρεπε να υπάρχει ένα εδραιωμένο θεμέλιο».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν προτίθεται να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, παρά μόνο να τα μοιραστεί με την Πολιτική Γραμματεία.

Σημείωσε ότι το συνέδριο του κόμματος αφορά πολιτικές, ενώ το ερωτηματολόγιο είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία που αφορά μια μακροπρόθεσμη συζήτηση επί θεμάτων που δεν πρόκειται να αποφασιστούν στο προσεχές συνέδριο.

Είπε ότι οι προτάσεις του θα βασιστούν και σε όσα θα ειπωθούν στο συνέδριο και στο ερωτηματολόγιο και σε κατά πρόσωπο επαφές με μέλη.

Ο κ. Κασσελάκης σχολίασε επίσης τη δήλωση της Πολιτικής Γραμματείας λέγοντας ότι χαίρεται που ακούει πως δεν υπάρχουν χίμαιρες και συμφωνεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι «προεδροκεντρικό» κόμμα.

«Συμφωνώ πλήρως. Είναι ένα κόμμα με κέντρο τη βάση και αυτό σχεδιάζω να συνεχίσω να κάνω. Σχεδιάζω να δίνω στα μέλη του κόμματος μια φωνή και πρόσβαση στην ανέλιξη στη δομή του κόμματος», συμπλήρωσε.

Ο κ. Κασσελάκης προσδιόρισε, εξάλλου, τον ΣΥΡΙΖΑ ως προοδευτικό κόμμα στο κεντροαριστερό πολιτικό φάσμα.

Αμφισβήτησε δε τον κεντροαριστερό χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις αποχές βουλευτών του στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και απέρριψε την προοπτική συνεργασίας των δύο κομμάτων. «Δεν χρειαζόμαστε συνασπισμό με κανένα κόμμα», είπε και συμπλήρωσε πως «θέλουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα με καθαρές δομές, με ανθρώπους με ικανότητες» που δεν έχουν περάσει από κομματικούς σωλήνες.

Αποκάλυψε πως ο Αλέξης Τσίπρας έναν μήνα πριν από τις εκλογές του Ιουνίου τού είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειαζόταν «ανανέωση χθες», είτε με νέα ηγεσία είτε με μαζική ριζική αλλαγή. Ο ίδιος είπε στον Αλέξη Τσίπρα να πάνε για την ανανέωση.

Είπε επίσης πως ο προκάτοχός του ούτε τον ενθάρρυνε ούτε τον αποθάρρυνε να διεκδικήσει την ηγεσία.

Πρόσθεσε πως ήταν σημαντικό για τον ίδιο να κερδίσει μόνος του την ηγεσία. «Κέρδισα με την αξία μου», είπε, σχολιάζοντας δε πως κανένας από τους τέσσερις ανθυποψήφιους «δεν έλεγε τίποτα ουσιαστικό», ενώ ο ίδιος παρουσίασε μία πλατφόρμα ιδεών με γενικές κατευθύνσεις αλλά και με συγκεκριμένες προτάσεις.

Σε ερώτημα αν θα ήταν λόγος παραίτησης μια ήττα στις ευρωεκλογές με 20 μονάδες, απάντησε μονολεκτικά «όχι».

Είπε δε πως «θα νικήσουμε τον Μητσοτάκη» διότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει εναλλακτική. «Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας», παρατήρησε.

Όταν ρωτήθηκε αν αγχώνεται για την ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο, απάντησε αρνητικά. Στη συνέχεια απάντησε «απολύτως» στο ερώτημα αν αναμένει από τον προκάτοχό του να στηρίξει με την ομιλία του την πολιτική στρατηγική Κασσελάκη.

Είπε επίσης ότι θα αποφασίσει την κατάλληλη στιγμή τι θα συμβεί με τους βουλευτές που απείχαν στην ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια, λέγοντας ότι ένας απουσίαζε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Σχολίασε επίσης ότι αν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση οι ολιγάρχες στην Ελλάδα θα πρέπει να ανησυχούν.

Χαρακτήρισε τον εαυτό του «νέο-σοσιαλιστή» που καταλαβαίνει τη σύγχρονη πραγματικότητα και θέλει ανοιχτές αλλά όχι απορρυθμισμένες αγορές, σχολίασε ότι όλη η ζωή του είναι «αντισυστημική» και προσδιόρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου του 1981 ως υπόδειγμα πολιτικού στο οποίο ανατρέχει για τις αλλαγές που έφερε, όπως το κράτος πρόνοιας.

Το μεγαλύτερο χειροκρότημα στην αίθουσα έλαβε όταν είπε πως θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει «άμεση εκεχειρία» στη Γάζα, χωρίς να είναι προϋπόθεση η επιστροφή των ομήρων. Είπε δε πως θεωρεί ότι οι ενέργειες που έχει κάνει η Χαμάς είναι τρομοκρατικές ενέργειες.

