Μια διαφορετική ημέρα ξημερώνει για τους «ενοίκους» της «(κεντρο)αριστερής πολυκατοικίας», παρά τους ισχυρούς «κλυδωνισμούς». Στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την αποχώρηση της ομάδας Αχτσιόγλου, η ηγεσία του κόμματος κάνει τους δικούς της σχεδιασμούς για έξοδο στην κοινωνία, μακριά από την εσωστρέφεια, παρά τις επιμέρους εσωκομματικές «ενστάσεις», ενώ οι αποχωρήσαντες στρέφουν το βλέμμα στη νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα που θα σχηματίσουν στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2024, με τελικό στόχο την ίδρυση νέου κόμματος που θα αρθρώσει ισχυρό λόγο στις ευρωεκλογές.

«Να παραδώσουν τις έδρες τους»



Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντως ξεκάθαρη για τους αποχωρήσαντες: ζητούν να παραδώσουν πίσω στον ΣΥΡΙΖΑ τις έδρες τους, όπως έκαναν άλλωστε με τον κ. Τσακαλώτο και την κ. Πέρκα. Έχουν δεσμευτεί, αναφέρουν πηγές κοντά στην ηγεσία, αλλά επικαλούνται έναν επιπλέον λόγο: Επειδή οι εκλογές ήταν με λίστα.

Στόχος του Στέφανου Κασσελάκη είναι πλέον η ανάδειξη της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδριάζει κάθε δυο εβδομάδες. Γι’ αυτό το λόγο δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση αναγκαιότητα και για τη δημιουργία Πολιτικού Κέντρου. «Το Πολιτικό Κέντρο είστε εσείς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το ζήτημα της εσωστρέφειας στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημείωναν, τις τελευταίες ώρες, 125 νέα μέλη εγγράφηκαν στον iSYRIZA, και ότι από την ώρα που αποχώρησε από το κόμμα η Ομπρέλα από το κόμμα αποχώρησαν μόλις 1.000 από τα 145.000 μέλη ενώ στην Κεντρική Επιτροπή τα μέλη ήταν 302 και αποχώρησαν 103.

«Ξεκάθαρα αντιδημοκρατική στάση»



Σφοδρή επίθεση στην ομάδα Αχτσιόγλου για την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε εξάλλου στην ανακοίνωσή της η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, κάνοντας λόγο για «διάσπαση που είχε προαναγγελθεί από καιρό».



«Αυτό που ο καθένας μπορεί να συμπεράνει, είναι ότι η μόνη διαφωνία όσων εγκαταλείπουν σήμερα το κόμμα, είναι η διαφωνία με τη βούληση της βάσης. Η άρνησή τους να αποδεχθούν το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών, δηλαδή την επιλογή των δεκάδων χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που εξέλεξαν δημοκρατικά τον Στέφανο Κασσελάκη πρόεδρο του κόμματος. Πρόκειται για μια ξεκάθαρα αντιδημοκρατική στάση, η οποία ξεκίνησε ήδη από την επαύριο των εκλογών» τονίζεται.

«Δεν θα κάνουμε τη χάρη ούτε σε όσους ονειρεύονται μια αριστερή παρένθεση, ούτε σε αυτούς που απεργάζονται την παλινόρθωση ενός ψευδεπίγραφου δικομματισμού, με τη συνεργασία διαφόρων ‘’προθύμων’’» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το παρασκήνιο των αποχωρήσεων

Σε ό,τι αφορά το παρασκήνιο των αποχωρήσεων, χθες αυξήθηκαν σε εννέα οι βουλευτές. Έγινε τηλεφώνημα στον κ. Φερχάτ Οζγκιούρ, είπε το «ναι», δεν ήταν αρνητικός, αλλά είχε σοβαρό προσωπικό θέμα, με την επικοινωνία μαζί του να μην ήταν πολύ εύκολη. Δεν υπήρξε πάντως το άγχος συγκρότησης Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς ο κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ είχε πει «ναι» πάρα πολύ νωρίς.

Μέλη της ομάδας Αχτσιόγλου ήταν δε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ Αντώνη Αντζολέτου σε επαφές με βουλευτή της περιφέρειας, ο οποίος «στο παρά πέντε» δεν είπε το «ναι» για να φτάσουν τους 12 συνολικά (10 συν οι κ. Τσακαλώτος και Πέρκα). Στην ομάδα Αχτσιόγλου προοικονομούν ότι θα αυξήσουν τη δύναμη τους με το πέρασμα του χρόνου. Ήταν μάλιστα, από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επαφή με τον κ. Τσακαλώτο.



Η «επόμενη μέρα» για την ομάδα Αχτσιόγλου



Η επομένη μέρα για τη λεγόμενη ομάδα Αχτσιόγλου έχει τη νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα. Συγκρότηση την επομένη εβδομάδα, για να μπει στη μάχη του προϋπολογισμού. Εκει θα δώσουν το στίγμα τους, και θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Θα υπάρξει νέος φορέας, που θα είναι νέο κόμμα που θα κατέβει στις ευρωεκλογές, αλλά δεν έχει συζήτηση ακόμα γι’ αυτό, θέλουν χρόνο, θέλουν να μιλήσουν με κόσμο δε θέλουν να πάνε με τα θραύσματα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να είναι κάτι ευρύτερο. Ενδιαφέρον έχουν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι που θα οριστούν, αλλά και το όνομα του καινούργιου κόμματος.



«Νέα αντιπολίτευση» εντός του ΣΥΡΙΖΑ;



Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν θυελλώδης, άλλα δεν ήταν και ανέφελη, με κάποιους να μιλάνε για «νέα αντιπολίτευση» εντός του κόμματος. Ο Διονύσης Τεμπονέρας τάχθηκε κατά της δημιουργίας Πολιτικού Κέντρου, γιατί είναι εκτός καταστατικού και δεν είναι θεσμοθετημένο όργανο, και έτσι δεν θα λαμβάνονται αποφάσεις από τα όργανα. Υπήρξαν αιχμές από τον κ. Θεοχαρόπουλο και τον κ. Ζαχαριάδη προς τον κ. Κασσελάκη.



