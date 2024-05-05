Νετανιάχου: Αν τελειώσει τώρα ο πόλεμος στη Γάζα η Χαμάς θα παραμείνει στην εξουσία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβασε τους τόνους στην απόρριψή του των απαιτήσεων της Χαμάς να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση ομήρων, λέγοντας σήμερα πως αυτό θα διατηρούσε την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση στην εξουσία και θα συνιστούσε απειλή για το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου είπε πως το Ισραήλ είναι πρόθυμο να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα προκειμένου να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθεί να κρατάει η Χαμάς, ο αριθμός των οποίων πιστεύεται πως υπερβαίνει τους 130.

«Όμως ενώ το Ισραήλ έχει δείξει προθυμία, η Χαμάς παραμένει οχυρωμένη στις ακραίες θέσεις της, η πρώτη από τις οποίες [είναι] η απαίτηση να αποσύρουμε όλες τις δυνάμεις μας από τη Λωρίδα της Γάζας, να τελειώσει ο πόλεμος και να αφεθεί η Χαμάς στην εξουσία», είπε ο Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ δεν μπορεί να το αποδεχθεί αυτό».

«Η Χαμάς θα έχει την ικανότητα να επιτύχει την υπόσχεσή της να διενεργήσει ξανά και ξανά τις σφαγές της, τους βιασμούς και τις απαγωγές», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

