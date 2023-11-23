Σεμινάριο σε ζητήματα στρατηγικής επικοινωνίας σε περίοδο κρίσεων πραγματοποίησαν η Προεδρία της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Λετονίας και το Κέντρο Αριστείας του ΝΑΤΟ.

Στόχοι του σεμιναρίου η παρουσίαση καλών πρακτικών στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων, τις υβριδικές επιχειρήσεις στον πεδίο της επικοινωνίας καθώς και η ενδυνάμωση στελεχών των εμπλεκομένων υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη ενός ολιστικού πλαισίου Στρατηγικής Επικοινωνίας στην Ελλάδα.

Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια:

“Τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα τα οποία πολλαπλασιάζονται στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε όλο τον πλανήτη οδηγούν σε ακραίες συνθήκες καύσωνα, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και φυσικές καταστροφές. Πέραν από την επιχειρησιακή διαχείριση αυτών των καταστάσεων η καρδιά και προορισμός του Υπουργείου, τον οποίο ερχόμαστε σε αυτό το workshop να συζητήσουμε, δημιουργούν την ανάγκη μιας νέας συνθήκης επικοινωνίας σε τρεις άξονες:

Πρώτον, στο επίπεδο της ενημέρωσης των πολιτών.

Δεύτερον, στο επίπεδο της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, γιατί αυτοί είναι το μέσο με το οποίο η πληροφορία περνάει στους πολίτες μας

Τρίτον, στο επίπεδο της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών και των δομών.

Αυτοί οι τρεις άξονες αποτελούν παγκοσμίως την βάση για τον σκοπό της ολοκληρωμένης προσέγγισης στο πεδίο της διαχείρισης κρίσεων. Με βάση και όσα καταγράφονται στην ιστορία των φυσικών καταστροφών ή των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων, η σωστή επικοινωνία εντάσσεται στα μέτρα πρόληψης και προστασίας στο ευρύ κοινό,

Η επικοινωνία της πολιτικής προστασίας είναι σημαντική σε περιόδους μη κρίσης έτσι ώστε να εκπαιδεύει το κοινό με το καλύτερο δυνατό τρόπο για την λήψη των αποτελεσματικότερων μέτρων προστασίας.

Οι προθέσεις της Ελληνικής κυβέρνησης και με τη νομοθέτηση σε ότι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία είναι εμπροσθοβαρής και επενδύει στην πρόληψη. Γιατί πιστεύουμε ότι η πρόληψη μπορεί να μειώσει τις συνέπειες των φαινομένων που θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι μιλούν για κλιματική κατάρρευση, εμείς όμως πρέπει να οργανωθούμε και αυτό κάνει συστηματικά από το 2019 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναβαθμίζοντας την πολιτική προστασία, ο οποίος είδε νωρίς και οραματίστηκε ένα άλλο πλαίσιο προστασίας. Αυτό που ήταν μια υπηρεσία του κράτους έγινε ένα υπουργείο και απέκτησε διαλειτουργικότητα αφού εδώ υπάρχουν εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, του λιμενικού, της ΕΛ.ΑΣ, του ΕΚΑΒ, των φορέων που παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα στη χώρα, των φορέων των κρίσιμων υποδομών, υπάρχει συντονιστής από την προεδρία της Κυβέρνησης έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει πλήρης ενημέρωση.

Μαζί με την “επικοινωνία προς τα έξω” το ίδιο σημαντικό είναι και η απόκριση. Προϋπόθεση είναι η σωστή “εσωτερική επικοινωνία” η οποία βοηθά ώστε να μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο και να ανταποκριθείς στις ανάγκες τις οποίες προκύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό επενδύουμε στη νέα τεχνολογία, μέσα από ένα μεγάλο πρόγραμμα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σημαντικά όπλα στην φαρέτρα μας. Επενδύουμε και στην εκπαίδευση, και φιλοδοξούμε να εκπαιδεύσουμε τα σχολεία μας, τους μαθητές μας, τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές μας, και να φτιάξουμε ένα θεματικό πάρκο με όλες τις προσομοιώσεις κινδύνου που μπορεί να προκύψουν σε μία χώρα.

Η εκπαίδευση των πολιτών μπορεί να μας δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα στις αυξανόμενες κρίσεις που φέρνει η κλιματική κρίση. Στόχος είναι η έγκυρη, άμεση και πολυεπίπεδη ενημέρωση η οποία ειδικά σε περιόδους διαχείρισης κρίσεων, αποτελεί πρωταρχικό ζητούμενο.”

Το σεμινάριο διεξήχθη με την παρουσία του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου, του Συμβούλου Πολιτικών Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων - Γραφείο Υπουργού Επικρατείας Τριαντάφυλλου Καρατράντου, καθώς επίσης της πρέσβη της Λετονίας Ιeva Briede, αξιωματούχων της Πρεσβείας της Λετονίας και εκπροσώπων του ΝΑΤΟ.

Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι των Υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ.

