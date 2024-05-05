Συνελήφθη ένας 27χρονος στο Νέο Κόσμο για ρίψη μολότοφ

Έναν 27χρονο που πέταξε μια μολότοφ συνέλαβαν αστυνομικοί λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην συμβολή των οδών Λαγουμιτζή και Φρειδερίκου Σμιθ στο Νέο Κόσμο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 27χρονος μαζί με άλλα εννέα άτομα, που διέφυγαν και αναζητούνται, εντοπίστηκε να πετάει μολότοφ λίγο μετά την Ανάσταση.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικού υλικού από κοινού, για απείθεια, και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Πηγή: skai.gr

