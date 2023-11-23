Κασσελάκης στην Πολιτική Γραμματεία: Δεν είναι χαρούμενη μέρα, αλλά κλείνει ο κύκλος της εσωστρέφειας

«Προφανώς δεν είναι μια χαρούμενη ημέρα για μένα», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματός του. Στη σκιά των αποχωρήσεων των εννέα βουλευτών και 57 μελών της κεντρικής επιτροπής, ο κ.Κασσελάκης, υποστήριξε ότι «σήμερα κλείνει ένας κύκλος εσωστρέφειας. Η εσωστρέφεια προήλθε από την άρνηση αποδοχής της επιλογής της βάσης να εκλέξει εμένα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Από σήμερα θα επικεντρωθούμε ενωμένοι στην παραγωγή πολιτικού έργου και στην δημιουργία αναχώματος στα αντιλαϊκά και αντικοινωνικά σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα παρουσιάσουμε προτάσεις και λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Για την ακρίβεια, την ανεργία, το στεγαστικό ζήτημα, τη διάλυση του κράτους πρόνοιας, την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και για την απαξίωση του κράτους Δικαίου»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδριάζει κάθε 2 εβδομάδες. Η Π.Γ θα είναι παραγωγικό, συντροφικό και αποτελεσματικό Όργανο, το οποίο θα έχει δυναμική. Είχαμε πει πως ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε θα είναι η δημιουργία πολιτικού κέντρου. Εσείς είστε το πολιτικό κέντρο. Χρειάζεται να σκεφτούμε νέα μοντέλα και να παράξουμε πολιτική. Να εργαζόμαστε ισότιμα με ανοιχτό μυαλό και με σεβασμό. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πρώτο βιολί, είμαστε μια ορχήστρα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να υποταχτεί το εγώ στο εμείς»

«Δεν πρέπει να διαψεύσουμε τους χιλιάδες ψηφοφόρους που βασίζονται πάνω μας», είπε ο κ.Κασσελάκης και κατέληξε λέγοντας ότι ««Εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο πυρήνας μας. Κι αυτός είναι ο λαός. Να δουλέψουμε όλοι μαζί για να πείσουμε την κοινωνία ότι μπορούμε να δώσουμε λύσεις»



Πηγή: skai.gr

