Πιστόλι κρυμμένο μέσα στον τοίχο κελιού στις φυλακές Κορυδαλλού εντοπίστηκε από έφοδο που έκαναν οι αρχές του σωφρονιστικού ιδρύματος καθώς και αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας ο έλεγχος έγινε σήμερα τις μεταμεσονύχτιες ώρες, σε κενό, υπό κατασκευή, κελί του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους κοινόχρηστους χώρους αλλά και στο εν λόγω κελί, βρέθηκε πιστόλι και γεμιστήρας 19 φυσιγγίων, επιμελώς κρυμμένα εντός κτισμένου τοίχου.

Το όπλο βρέθηκε με χρήση μεταλλικού ανιχνευτή και κατόπιν διάτρησης του τοίχου, ενώ διαπιστώθηκε ότι ήταν λυμένο σε επιμέρους τμήματα, τα οποία ήταν τυλιγμένα σε -6- αυτοσχέδια δέματα.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω κελί είναι κενό από τον Αύγουστο του 2023.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κορυδαλλού της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά.

