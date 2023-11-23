«Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα. Αποχωρήσαμε από ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαστε περαστικοί ούτε χθεσινοί, το χτίσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι και σε προσωπικό επίπεδο μια πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά είναι και μια πράξη ευθύνης», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης στον ΑΝΤ1.



Λίγες ώρες μετά από την ανεξαρτητοποίηση του, μαζί με άλλους 8 βουλευτές, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χαρίτσης είπε «Καλό είναι να δούμε την μεγάλη εικόνα: έχουμε την κυβέρνηση της ΝΔ και την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ που διολισθαίνει στην απαξίωση και αυτό φαίνεται στις έρευνες κοινής γνώμης. Δεν το συζητήσαμε εμείς στα ΜΜΕ το τελευταίο διάστημα, δεν εμφανιστήκαμε καθόλου εκεί. Το συζητήσαμε στα όργανα του κόμματος τα προβλήματα από τις παλινωδίες της ηγετικής ομάδας και τις αυταρχικές συμπεριφορές για την συγκρότηση των οργάνων του κόμματος».

Εξήγησε ότι «Φεύγουμε για λόγους που έχουν να κάνουν και με την πολιτική και με την ιδεολογία και με την δημοκρατία μέσα στο κόμμα. Νομίζω δεν ταιριάζει ούτε με το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της κοινωνίας για προοδευτική διέξοδο στα αδιέξοδα που δημιουργεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη»«Εμείς δεν βγήκαμε στα ΜΜΕ να ασκήσουμε κριτική ή να κάνουμε εσωκομματική αντιπολίτευση. Έχει σημασία ο πολιτικός χρόνος. Η βασική μας διαφορά είναι πώς αντιλαμβανόμαστε την πολιτική: η πολιτική σημαίνει ύφος, ήθος, πολιτικό περιεχόμενο, δεν είναι deal σε επίπεδο πολίτικων στελεχών», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης.Υποστήριξε πως «είδαμε μια μετάλλαξη του πολιτικού χώρου που με μεγάλο κόπο στήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, που έχει μεγάλη απόσταση από αυτό που στήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Το τιμόνι γυρίζει προς τα δεξιά, αλλά και προς την απαξίωση και την ανυποληψία και αυτό το βλέπει και ο ελληνικός».Συμπλήρωσε ότι «Πήραμε απόφαση ευθύνης, αλλά και απόφαση ελπίδας γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες, διότι η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη στο πολιτικό γήπεδο παίζει μπάλα μόνη της και είναι αναγκαίο για την αριστερά και τις προοδευτικές δυνάμεις να σχηματίσουν εναλλακτική πρόταση από αυτή του κ. Μητσοτάκη».«Αντίπαλος μας δεν είναι το κόμμα του κ. Κασσελάκη, αλλά η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Απαιτούνται ριζοσπαστικές τομές, έχουμε υπηρετήσει σε κυβερνητικές θέσεις και ξέρουμε τι απαιτείται», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.Απαντώντας σε ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου για τα επόμενα βήματα των βουλευτών που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «δεν χρειάζεται βιασύνη, θέλουμε βήματα σταθερά και στέρεα. Πρώτος στόχος μας είναι να συγκροτηθεί μια Κοινοβουλευτική Ομάδα που θα μας δώσει την δυνατότητα να ξεδιπλώσουμε την προγραμματική πρόταση μας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και θα δούμε τα επόμενα βήματα για να σχηματιστεί ένα κόμμα. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, βλέπω ανθρώπους που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί με εμπειρία και γνώσεις, που καλύπτουν ευρεία γκάμα ζητημάτων που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με μεγάλη επάρκεια. Θέλουμε μια Αριστερά που θα εμπιστεύεται τις δυνάμεις της και θα διεκδικήσει την εξουσία».Ερωτηθείς εάν εκείνος θα ηγηθεί της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε «Θα δούμε τον ρόλο του καθενός, θα το συζητήσουμε. Το βασικό είναι να σχηματιστεί Κοινοβουλευτική Ομάδα και να παραχθεί πολιτική».«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει την επιλογή του και είναι σεβαστή από όλους, αλίμονο. Εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε βασικές στρατηγικές επιτυχίες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019 και να δείξουμε ότι μπορούμε και στο μέλλον. Τις τελευταίες ημέρες ο κ. Κασσελάκης δεν τις υπερασπίζεται», απάντησε σε σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου σχετικά με τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και το γεγονός ότι παραμένει βουλευτής του κόμματος.«Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στο μέλλον. Είμαστε μια αριστερή δύναμη που θα απευθυνθεί σε όλο το προοδευτικό φάσμα για να μπορέσει να εκφράσει τις αγωνίες της κοινωνίας. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπάρξουν κι άλλες αποχωρήσεις στο μέλλον, εμάς μας ενδιαφέρει να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας και με πολλούς άλλους, είναι ευκαιρία και για άλλες δυνάμεις από τον χώρο της οικολογίας και της σοσιαλδημοκρατίας, δυνάμεις από διάφορά κινήματα να έρθουν και να συμπορευθούν μαζί μας», κατέληξε ο κ. Χαρίτσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.