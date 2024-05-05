Ένα καρχαριοειδές μήκους 3,5 μέτρων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου σκορπώντας φόβο στους περαστικούς αλλά και ανησυχία για την τύχη του καθώς το θηλαστικό είχε εγκλωβιστεί σε αγωγό ομβρίων υδάτων και κινδύνευε η ζωή του

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου ζήτησε τη βοήθεια της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων και εθελοντές διασώστες κατάφεραν να πιάσουν το ψάρι από την ουρά και να το τραβήξουν έξω από τον αγωγό ομβρίων που είχε εγκλωβιστεί.

«Πασχαλινή Καλή μας Πράξη», έγραψε σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων κ. Βασίλης Ηλιόπουλος, δημοσιεύοντας τις σχετικές φωτογραφίες.

