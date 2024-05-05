Εκεχειρία στη Γάζα: Αντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κάιρο για νέες διαπραγματεύσεις

Αντιπροσωπεία της Χαμάς θα επιστρέψει την Τρίτη στην Αίγυπτο για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων επί της πρότασης για την εφαρμογή ανακωχής στην Γάζα σε συνδυασμό με την απελευθέρωσης ομήρων, μετέδωσε σήμερα το αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News.

« Η αντιπροσωπεία της Χαμάς αναχώρησε απόψε από το Κάιρο για την Ντόχα, όπου θα έχει διαβουλεύσεις και θα επιστρέψει την Τρίτη για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων» που διεξάγονται μέσω των μεσολαβητών με το Ισραήλ, μετέδωσε το Al-Qahera News επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή.

Το Ισραήλ δεν συναινεί στον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Το Ισραήλ θέλει μια συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση τουλάχιστον μερικών από τους περίπου 130 ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς, όμως Ισραηλινός αξιωματούχος άφησε χθες, Σάββατο, να εννοηθεί πως η κεντρική θέση του δεν έχει αλλάξει, λέγοντας πως το Ισραήλ «σε καμία περίπτωση» δεν πρόκειται να καταλήξει σε συμφωνία που θα θέτει τέλος στον πόλεμο, τον οποίο συνεχίζει με σκοπό τον αφοπλισμό και την οριστική διάλυση της Χαμάς.

Ένας άλλος Παλαιστίνιος αξιωματούχος είπε στο Reuters πως οι διαπραγματεύσεις «αντιμετωπίζουν προκλήσεις επειδή η κατοχική δύναμη (το Ισραήλ) αρνείται να δεσμευθεί σε μια περιεκτική κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε όμως πως η αντιπροσωπεία της Χαμάς εξακολουθεί να βρίσκεται στο Κάιρο με την ελπίδα ότι οι μεσολαβητές θα μπορέσουν να πιέσουν το Ισραήλ ώστε να αλλάξει τη θέση του.

Συνεχίζεται το αεροπορικό σφυροκόπημα στη Γάζα

Καθώς οι συνομιλίες βρίσκονταν σε εξέλιξη, κάτοικοι και υγειονομικοί δήλωσαν πως ισραηλινά αεροπλάνα και άρματα μάχης συνέχισαν να σφυροκοπούν περιοχές σε όλον τον παλαιστινιακό θύλακα στη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους.

Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την έφοδο της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 252 συνελήφθησαν ως όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Περισσότεροι από 34.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον άλλοι 77.000 έχουν τραυματιστεί μέχρι τώρα στην ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Οι βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος του παραλιακού θύλακα και έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση.

Το Κατάρ, όπου η Χαμάς έχει πολιτικό γραφείο, και η Αίγυπτος προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια συνέχεια της σύντομης κατάπαυσης του πυρός τον Νοέμβριο, εν μέσω διεθνούς απογοήτευσης για τον συνεχώς αυξανόμενο απολογισμό των νεκρών στη Γάζα και τα δεινά που αντιμετωπίζουν τα 2,3 εκατομμύρια κάτοικοί της.

Οι κινήσεις του διευθυντή της CIA

Ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς αναμένεται αύριο στο Ισραήλ, όπου θα συναντηθεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από δημοσιογράφο της ενημερωτικής ιστοσελίδας Axios.

Ο Ουίλιαμ Μπερνς ταξίδεψε σήμερα στην Ντόχα, για επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, δήλωσε νωρίτερα αμερικανός αξιωματούχος, «με στόχο την άσκηση μείζονος πίεσης προς το Ισραήλ και την Χαμάς ώστε να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις».

Οι ελπίδες για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας ανακωχής ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς κατά τις συνομιλίες στο Κάιρο μειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς έγιναν εμφανείς οι διαφορές των δύο πλευρών, κυρίως για την εφαρμογή διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, η Χαμάς επανέλαβε το αίτημά της για τον τερματισμό του πολέμου με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων για να λάβει την κατηγορηματικά αρνητική απάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανέστειλε την περασμένη εβδομάδα την αποστολή πυρομαχικών αμερικανικής κατασκευής στο Ισραήλ, δήλωσαν στην ενημερωτική ιστοσελίδα Axios δύο ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Είναι η πρώτη φορά από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου που η Ουάσινγκτον αναστέλλει την αποστολή οπλικών συστημάτων που προορίζονται για τον ισραηλινό στρατό.

Ο αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει σφοδρές επικρίσεις από Αμερικανούς που αντιτίθενται στην υποστήριξη που παρέχει η Ουάσινγκτον στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε τον Φεβρουάριο από το Ισραήλ να δώσει εγγυήσεις ότι τα αμερικανικής κατασκευής όπλα χρησιμοποιούνται από την Τσαχάλ στην Γάζα όπως ορίζουν οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Το Ισραήλ έστειλε στην Ουάσινγκτον επιστολή με τις σχετικές διαβεβαιώσεις τον Μάρτιο, σύμφωνα με το Axios .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

