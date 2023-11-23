Με τη θετική ψήφο μόνο της ΝΔ ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις». Αντίθετα όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

Η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας για την παράταση έως τις 31 Απριλίου 2024 των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού του ΕΟΔΥ ψηφίσθηκε με ευρύτερη πλειοψηφία από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, με το «παρών» τάχθηκαν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ την καταψήφισαν Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες και Νίκη.

Η τροπολογία με τις τροποποιήσεις του Τέλους ταφής και διενέργειας δημοπρασιών δασικής βιομάζας, τον Συντονιστή αξιοποίησης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά και των χρήσεων γης των αθλητικών εγκαταστάσεών του ψηφίσθηκε μόνο από ΝΔ και Νίκη, ενώ την καταψήφισαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.