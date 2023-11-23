Ηλιόπουλος για αποχώρηση από ΣΥΡΙΖΑ: Δύσκολη απόφαση, φτάσαμε σε αδιέξοδο

Για μια δύσκολη απόφαση έκανε λόγο μιλώντας για την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Όπως ανέφερε, σε συνέντευξη του στο OPEN, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα συγκροτηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της ομάδας «6+6» της Έφης Αχτσιόγλου.

«Θεωρώ ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα συγκροτήσουμε την κοινοβουλευτική ομάδα, λίγες ημέρες υπομονή», είπε κ. Ηλιόπουλος.

«Προσπαθήσαμε να παλέψουμε τις διαφωνίες μας, μέσα στις συλλογικές διαδικασίες μας. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις ότι κάτι για το οποίο έχεις αγωνισθεί και έχεις δώσει πράγματα για είκοσι χρόνια, να οδηγείται σε αδιέξοδο. Ωστόσο, στη ζωή υπάρχουν και δύσκολες αποφάσεις», είπε.

«Η μεγάλη εικόνα δείχνει μία κυβέρνηση που παραμένει κυρίαρχη, αλλά υλοποιεί βαθιά αντιλαϊκές πολιτικές. Η αξιωματική αντιπολίτευση καταρρέει και η σημερινή ηγεσία αρνείται να παραδεχθεί το πρόβλημα. Όταν βλέπεις ότι κάτι πηγαίνει προς τον γκρεμό, έχεις ευθύνη να πεις ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά» πρόσθεσε τονίζοντας πως δεν πρόκειται για εμφύλιο ούτε με τον Πολάκη, τον Κασσελάκη, η τον ΣΥΡΙΖΑ.

Συνόψισε δε, πως αυτήν τη στιγμή, το πρόβλημα είναι ότι η χώρα δεν έχει αντιπολίτευση ενώ έκανε λόγο για κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ.

Χαρακτήρισε αντιφατικές αλλά και συντηρητικές τις θέσεις Κασσελάκη, ενώ σχολιάζοντας τις δηλώσεις του τελευταίου περί «επιστροφής στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα», υπογράμμισε ότι δεν έχουν σχέση με τις «αξίες για τις οποίες έχει παλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ».

«Για αυτόν τον λόγο, χρειάζεται ένας προοδευτικός, αριστερός, μαχητικός και προγραμματικός χώρος, ο οποίος θα μπορέσει να απαντήσει στη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Κασσελάκης πώς μπορεί να απαντήσει; Οι πολιτικές του θέσεις είναι εντελώς αντιφατικές και όταν μεταφέρει κάποια συγκροτημένα μηνύματα, είναι βαθιά συντηρητικά», επεσήμανε.

«Θέλουμε ένα πολιτικό σχέδιο, προκειμένου να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Το μόνο πλαίσιο που αξίζει να αγωνισθείς, πρέπει να φτιάξει το “σήμερα” των ανθρώπων. Στον προοδευτικό χώρο σήμερα, υπάρχει ένα πολιτικό κενό», επεσήμανε μεταξύ άλλων.

Πηγή: skai.gr

