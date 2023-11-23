Σφοδρή επίθεση στην ομάδα Αχτσιόγλου για την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει με ανακοίνωσή της η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, κάνοντας λόγο για «διάσπαση που είχε προαναγγελθεί από καιρό».

«Αυτό που ο καθένας μπορεί να συμπεράνει, είναι ότι η μόνη διαφωνία όσων εγκαταλείπουν σήμερα το κόμμα, είναι η διαφωνία με τη βούληση της βάσης. Η άρνησή τους να αποδεχθούν το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών, δηλαδή την επιλογή των δεκάδων χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που εξέλεξαν δημοκρατικά τον Στέφανο Κασσελάκη πρόεδρο του κόμματος. Πρόκειται για μια ξεκάθαρα αντιδημοκρατική στάση, η οποία ξεκίνησε ήδη από την επαύριο των εκλογών» τονίζεται.

«Δεν θα κάνουμε τη χάρη ούτε σε όσους ονειρεύονται μια αριστερή παρένθεση, ούτε σε αυτούς που απεργάζονται την παλινόρθωση ενός ψευδεπίγραφου δικομματισμού, με τη συνεργασία διαφόρων ‘’προθύμων’’» αναφέρεται χαρακτηριστικά.



Η ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας



«Η σημερινή διάσπαση, δυστυχώς δεν αποτελεί έκπληξη. Είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό.



Είναι όμως ένα γεγονός πρωτοφανές, αφού όσοι κι όσες επέλεξαν το δρόμο της αποχώρησης, δεν το έκαναν μέσα σε κάποια κομματική διαδικασία ή σε κάποιο όργανο του κόμματος. Ούτε και στήριξαν την απόφασή τους σε κάποια συγκεκριμένη πολιτική διαφωνία.



Αυτό που ο καθένας μπορεί να συμπεράνει, είναι ότι η μόνη διαφωνία όσων εγκαταλείπουν σήμερα το κόμμα, είναι η διαφωνία με τη βούληση της βάσης. Η άρνησή τους να αποδεχθούν το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών, δηλαδή την επιλογή των δεκάδων χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που εξέλεξαν δημοκρατικά τον Στέφανο Κασσελάκη πρόεδρο του κόμματος. Πρόκειται για μια ξεκάθαρα αντιδημοκρατική στάση, η οποία ξεκίνησε ήδη από την επαύριο των εκλογών.



Παραβίασαν, όμως, και τη διπλή εντολή των αριστερών, προοδευτικών πολιτών, όπως εκφράστηκε στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.



Την εντολή ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για να γίνει ξανά ο εκφραστής των προσδοκιών και των ελπίδων της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, να ριζώσει ακόμα περισσότερο στην κοινωνία, να αφουγκραστεί τους πολίτες, να γίνει ξανά κυβερνώσα αριστερά.



Αλλά και την εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, να ασκήσει τα καθήκοντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε οι 47 βουλευτές του κόμματος, που εκλέχτηκαν στις εκλογές του Ιουλίου, να αποτελέσουν ανάχωμα στα αντιλαϊκά και αντικοινωνικά σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Να προτείνουν κοινωνικά δίκαιες λύσεις και να δώσουν συγκεκριμένες και συνολικές απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Στην ακρίβεια, την ανεργία, την εργασιακή επισφάλεια, το στεγαστικό ζήτημα, τη διάλυση του κράτους Πρόνοιας, την απαξίωση των δημόσιων δομών και υποδομών, την επίθεση ενάντια στο κράτους Δικαίου.



Αυτό ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πείσμα, με ακόμα μεγαλύτερη πίστη στις αξίες και τα ιδανικά του προοδευτικού κόσμου.



Δεν θα κάνουμε τη χάρη ούτε σε όσους ονειρεύονται μια αριστερή παρένθεση, ούτε σε αυτούς που απεργάζονται την παλινόρθωση ενός ψευδεπίγραφου δικομματισμού, με τη συνεργασία διαφόρων «προθύμων».



Απευθυνόμαστε στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, στους εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που μας εμπιστεύτηκαν και μας στήριξαν στις πρόσφατες εκλογές, αλλά και σε αυτούς που προσδοκούν σε εμάς, για μια προοδευτική προοπτική για τη χώρα.



Είμαστε εδώ, προχωράμε μπροστά, ακόμα πιο ισχυροί και ανανεωμένοι, κρατώντας ζωντανή την παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα. Με συσπείρωση, ενότητα, δυναμική επανεκκίνηση, μαζί με την κοινωνία και τη νέα γενιά.



Στο πλάι του ελληνικού λαού, στους αγώνες για μια δίκαιη κοινωνία, για μια Ελλάδα σύγχρονη, προοδευτική, όπως μας αξίζει».

