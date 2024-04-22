Την αδιαπραγμάτευτη προσήλωση της Ελλάδας στην πιστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του διεθνούς δικαίου στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, καθώς και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Frontex, κ. Hans Leijtens.

Η συνάντηση, η οποία έγινε σε πολύ θετικό κλίμα, επικεντρώθηκε στην παραγωγική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Frontex στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού στη χώρα μας. Ειδικότερα, συζητήθηκε η προοπτική ενίσχυσης των διεξαγόμενων επιχειρήσεων και βελτίωσης της ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στις μεγάλες προκλήσεις που έχουν προκύψει λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε, επίσης, τη στρατηγική και αμοιβαία επωφελή σχέση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με τον Frontex για την φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, που συνιστούν και σύνορα της Ευρώπης, τονίζοντας παράλληλα, την ανάγκη αναγνώρισης της αδιάκοπης προσπάθειας που καταβάλλεται καθημερινά από τα στελέχη του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., σε πολύ δύσκολες συνθήκες, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την εσωτερική ασφάλεια της Ε.Ε.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Αλεξανδράκης, ο Β΄ Υπαρχηγός του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, ο Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού κ. Φίλιππος Σαββίδης, ο Διευθυντής Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχος Λ.Σ. Παντελής Χαμέτης, ο Συντονιστής του Γρ. Αρχηγού του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., Πλοίαρχος Λ.Σ. Δημήτρης Βαρουξάκης.

