Με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων συναντήθηκε μετά το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στη Βουλή και συζητήθηκαν τα φαινόμενα αύξησης της εγκληματικότητας και η ανασφάλεια που προκαλείται στους πολίτες καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι.

«Το δόγμα της κυβέρνησης για "νόμο και τάξη", όπως αυτό αναπτύχθηκε μετά το 2019, έχει καταρρεύσει παταγωδώς. Η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα αυξάνονται. Συγχρόνως, είχαμε το τραγικό γεγονός με έναν νέο συνάδελφό σας που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να κερδίσει λίγα χρήματα παραπάνω, καθώς κάποιοι αναγκάζονται να κάνουν δύο και τρεις δουλειές. Γι' αυτό προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να υπάρχει στο Σώμα αξιοκρατία και μισθολογική ενίσχυση», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ενώ επισήμανε.

«Ο πολίτης νιώθει απεριόριστη ανασφάλεια. Και ιδιαίτερα οι φτωχότεροι Έλληνες και η μεσαία τάξη που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν αυτό το οποίο έπρεπε να προσφέρει το κράτος καθημερινά, σε όλες τις γειτονιές της χώρας».

Με αφορμή τις συλλήψεις για τον τραγικό θάνατο του αστυνομικού των ΜΑΤ στου Ρέντη και σε γεγονότα ακραίας βίας μέσα και έξω από αθλητικούς χώρους, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Για εμάς είναι προτεραιότητα η ασφάλεια. Πιστεύω ότι στο Σώμα πρέπει να υπάρχει ισχυρή αξιοκρατία. Οι καλύτεροι αξιωματικοί να είναι αυτοί που θα προσφέρουν στον ελληνικό λαό. Αποκομματικοποιημένα πλήρως. Ζήσαμε πολλά άσχημα γεγονότα σε αυτό τον τομέα τα τελευταία χρόνια που πλήγωσαν το κύρος του Σώματος και δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έβλεπαν ακόμα και την Αστυνομία ως λάφυρο. Θέλω, επίσης, να σας πω ότι για αυτόν τον λόγο εντάξαμε, με δική μου πρωτοβουλία, στο ψηφοδέλτιό μας τον εξαιρετικό σας συνάδελφο και εξαιρετικό αξιωματικό, τον Γιώργο Καλλιακμάνη, διότι θέλουμε αυτά τα θέματα -και συμβολικά και ουσιαστικά- να σηματοδοτείται ότι για εμάς αποτελούν προτεραιότητα».

