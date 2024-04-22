Σε σύσκεψη με αντικείμενο τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των δράσεων της ΝΔ σε ολόκληρη την επικράτεια, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών της 9ης Ιουνίου, προήδρευσε σήμερα, Δευτέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΝΔ, στη σύσκεψη συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα και έγινε επισκόπηση των προετοιμασιών που έχουν γίνει για την προεκλογική περίοδο.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μοίρασε την ευθύνη για τις περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα, 12 υπουργοί θα ριχτούν στη μάχη ενόψει ευρωεκλογών και θα κληθούν να κάνουν περιοδείες, συγκεντρώσεις, ομιλίες μόνοι ή και με κλιμάκια.
1) Περιφέρεια Κρήτης: Κυριάκος Πιερρακάκης
2) Περιφέρεια Πελοποννήσου: Μάκης Βορίδης
3) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Χρήστος Σταϊκούρας
4) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Νίκος Δένδιας
5) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Δημήτρης Καιρίδης
6) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Άδωνις Γεωργιάδης
7) Περιφέρεια Ηπείρου: Κώστας Σκρέκας
8) Περιφέρεια Θεσσαλίας: Κωστής Χατζηδάκης
9) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Λευτέρης Αυγενάκης
10) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Σοφία Ζαχαράκη
11) Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων: Όλγα Κεφαλογιάννη
12) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δόμνα Μιχαηλίδου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.