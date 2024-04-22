Σε σύσκεψη με αντικείμενο τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των δράσεων της ΝΔ σε ολόκληρη την επικράτεια, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών της 9ης Ιουνίου, προήδρευσε σήμερα, Δευτέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΝΔ, στη σύσκεψη συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα και έγινε επισκόπηση των προετοιμασιών που έχουν γίνει για την προεκλογική περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μοίρασε την ευθύνη για τις περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα, 12 υπουργοί θα ριχτούν στη μάχη ενόψει ευρωεκλογών και θα κληθούν να κάνουν περιοδείες, συγκεντρώσεις, ομιλίες μόνοι ή και με κλιμάκια.

1) Περιφέρεια Κρήτης: Κυριάκος Πιερρακάκης

2) Περιφέρεια Πελοποννήσου: Μάκης Βορίδης

3) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Χρήστος Σταϊκούρας

4) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Νίκος Δένδιας

5) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Δημήτρης Καιρίδης

6) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Άδωνις Γεωργιάδης

7) Περιφέρεια Ηπείρου: Κώστας Σκρέκας

8) Περιφέρεια Θεσσαλίας: Κωστής Χατζηδάκης

9) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Λευτέρης Αυγενάκης

10) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Σοφία Ζαχαράκη

11) Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων: Όλγα Κεφαλογιάννη

12) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δόμνα Μιχαηλίδου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.