Ευρωεκλογές: Στην προεκλογική «μάχη» 12 υπουργοί - Οι αναθέσεις ανά περιφέρεια

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μοίρασε την ευθύνη για τις περιφέρειες της χώρας σε 12 υπουργούς της κυβέρνησης

Σε σύσκεψη με αντικείμενο τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των δράσεων της ΝΔ σε ολόκληρη την επικράτεια, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών της 9ης Ιουνίου, προήδρευσε σήμερα, Δευτέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΝΔ, στη σύσκεψη συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα και έγινε επισκόπηση των προετοιμασιών που έχουν γίνει για την προεκλογική περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μοίρασε την ευθύνη για τις περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα, 12 υπουργοί θα ριχτούν στη μάχη ενόψει ευρωεκλογών και θα κληθούν να κάνουν περιοδείες, συγκεντρώσεις, ομιλίες μόνοι ή και με κλιμάκια.

1) Περιφέρεια Κρήτης: Κυριάκος Πιερρακάκης
2) Περιφέρεια Πελοποννήσου: Μάκης Βορίδης
3) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Χρήστος Σταϊκούρας
4) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Νίκος Δένδιας
5) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Δημήτρης Καιρίδης
6) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Άδωνις Γεωργιάδης
7) Περιφέρεια Ηπείρου: Κώστας Σκρέκας
8) Περιφέρεια Θεσσαλίας: Κωστής Χατζηδάκης
9) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Λευτέρης Αυγενάκης
10) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Σοφία Ζαχαράκη
11) Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων: Όλγα Κεφαλογιάννη
12) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δόμνα Μιχαηλίδου

