Του Γιάννη Ανυφαντή

Ηλεκτρισμένο ήταν το κλίμα στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, λόγω της επίθεσης που δέχτηκε χθες σε εκκλησία της Καβάλας η βουλευτής της ΝΔ Αγγελική Δεληκάρη από υποψήφια βουλευτή του κόμματος της ΝΙΚΗΣ.

Αφορμή στάθηκε μία αναφορά στο περιστατικό, του βουλευτή της Νίκης, Νίκου Παπαδόπουλου, που από βήμα της αίθουσας της Γερουσίας σχολίασε πως πιστοί χριστιανοί έχουν αρχίσει να «μοιράζουν σφαλιάρες» στις εκκλησίες, προειδοποιώντας πως «θα δούμε και χειρότερα με αυτά που κάνετε».

«Δώσαμε παιδιά και δικαιώματα, τεκνοθεσίας όπως τα λέτε στις ΛΟΑΤΚΙ, το μόνο σίγουρο είναι ότι διχάζετε τον ελληνικό λαό και αν γυρίσετε στην επικαιρότητα θα δείτε τα χάλια τα οποία δημιουργείτε», επισήμανε αρχικά ο βουλευτής, προκαλώντας την αντίδραση των συναδέλφων του.

Ν. Παπαδόπουλος: «Ακόμα είδαμε και μέσα πιστοί στην εκκλησία αρχίζουν να μοιράζουν σφαλιάρες, συγκεντρωθείτε θα δούμε και χειρότερα με αυτά που κάνετε»

Σ. Ζαχαράκη: «Το καταδικάζετε αυτό;»

Ν. Παπαδόπουλος: «Βεβαίως και το καταδικάζουμε, τη βία την καταδικάζουμε αλλά ποιος την προκαλεί τη βία;»

Μ. ΚΕΦΑΛΑ: «Τα στελέχη σας.»

Ο βουλευτής επέμεινε λέγοντας πως αυτά που κάνει η κυβέρνηση είναι τρελά και πως «η ΝΔ θα υποστεί πανωλεθρία με αυτά τα πράγματα, τα καμώματά της, γιατί έβαλε τη προβιά του πατριώτη και του χριστιανού. Τολμάτε να πηγαίνετε στις εκκλησίες και σας χλευάζουν και ακόμα πηγαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι πήγατε 100% απέναντι στην Αγία Γραφή;”.

Αμέσως προκλήθηκε νέα ένταση με την προεδρεύουσα να ζητά να πέσουν οι τόνοι και την Μαρία Σούκουλη της ΝΔ, να φωνάζει « Ακούτε τι λέτε; Ντροπή! Να ανακαλέσετε τώρα».

Ν. Παπαδόπουλος: «Η Ντροπή είναι όλη δική σας. Μη μου χτυπάτε το χέρι κυρία μου! Ηρεμήστε κυρία μου. Ακούω τι λέω, εσείς δεν καταλαβαίνετε τι κάνετε! Ξυπνήστε ο λαός ξύπνησε»

Μ. Σούκουλη: Να ανακαλέσει τώρα!

Ν. Παπαδόπουλος: «Οι αρχαίοι έλεγαν δεν νομοθετούν εναντίον της φύσης και οι ορθόδοξοι Χριστιανοί ότι δεν νομοθετούν εναντίον του νόμου του Θεού, εσείς το κάνετε!».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Παπαδόπουλος επικοινώνησε με τον πρόεδρο Δημήτρη Νατσιό μετά τα δημοσιεύματα. Θα υπάρξει συνάντηση τους αύριο με το Διαρκές βουλευτήριο (συντονιστικό όργανο) κατά τις 12.00 στη Βουλή. Ο Ν. Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι μετέφερε την εικόνα που εισπράττει από την εκλογική του βάση. Δεν υιοθετεί όσα έγιναν στην Καβάλα.

Πηγή: skai.gr

