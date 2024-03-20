Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ογδόντα μία ημέρες μένουν μέχρι να αδειάσει η κλεψύδρα για τις ευρωπαϊκές κάλπες και στο Μέγαρο Μαξίμου και την Πειραιώς έχει πάρει φωτιά όλος ο κομματικός μηχανισμός για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου που θα κληθούν να επιλέξουν οι ψηφοφόροι της 9ης Ιουνίου. Τα πρώτα ονόματα έχουν ήδη καταγραφεί και αναμένεται να ανακοινωθούν από το κόμμα παρότι δεν έχει καταρτισθεί όλο το ψηφοδέλτιο στο σύνολό του. Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού εξακολουθούν να επεξεργάζονται τα βιογραφικά και τα πολιτικά χαρακτηριστικά μιας σειράς ενδιαφερόμενων για μία θέση στην ευρωλίστα της ΝΔ, με απώτερο στόχο μετά την πρώτη ανακοίνωση, που αναμένεται για μέρος των υποψηφίων, το τελικό ψηφοδέλτιο να ανακοινωθεί την εβδομάδα που θα ακολουθήσει του συνεδρίου της ΝΔ στις 5-7 Απριλίου.

Στην Πειραιώς είναι δεδομένο ότι συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο ωστόσο μετά την υπόθεση Ασημακοπούλου, εκτός από το κεντρώο ακροατήριο θα πρέπει να "μιλά" και στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της παράταξης και ίσως το ζύγι της επιλογής θα πρέπει να βαρύνει ίσως λίγο παραπάνω προς τα δεξιά "μπουστάρωντας" το εν λόγω κοινό.

Στην κατεύθυνση αυτή, αλλά και υπό την πίεση που δέχεται – τουλάχιστον δημοσκοπικά- από "δεξιότερα" κόμματα, το Μέγαρο Μαξίμου μελετά υποψηφιότητες που έχουν μεγαλύτερη απήχηση στο συντηρητικό ακροατήριο όπως αυτή του πρώην Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου, όπως και του πρώην Αρχηγού ΓΕΣ και υφυπουργού Αλκιβιάδη Στεφανή, χωρίς μέχρις ώρας να έχει κλειδώσει κάποια.

Όπως επίσης δεν φαίνεται να προκρίνεται και το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, ο φυλακισμένος Δήμαρχος Χειμάρας Φρέντι Μπελέρης. Ένα ενδεχόμενο που τέθηκε από συγκεκριμένο Υπουργό της κυβέρνησης εκτιμώντας ότι θα βοηθούσε στη συσπείρωση του δεξιού ακροατηρίου , χωρίς να λάβει την απαιτούμενη υποστήριξη μέχρι στιγμής, καθώς εκφράζονται επιφυλάξεις μήπως ένα διμερές ζήτημα λάβει κομματικά χαρακτηριστικά.

Από τους υφιστάμενους ευρωβουλευτές της ΝΔ που θα διεκδικήσουν εκ νέου μία θέση στο ψηφοδέλτιο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, η Ελίζα Βόζενμπεργκ, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος και η Μαρία Σπυράκη.

Από τους ευρωβουλευτές που εκλέχτηκαν το 2019 τρεις έχουν τεθεί εκτός του ψηφοδελτίου, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας και με πιο πρόσφατη την περίπτωση της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, λόγων της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων που βρέθηκα στην διάθεσή της. Εκτός ψηφοδελτίου είναι και ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο οποίος ήδη αναζητά νέο ψηφοδέλτιο να είναι υποψήφιος, αλλά και ο Γιώργος Κύρτσος που έχει πάρει οριστικό "πολιτικό διαζύγιο" με τη γαλάζια παράταξη.

Εντωμεταξύ, τον προεκλογιό τους αγώνα έχουν ήδη ξεκινήσει υποψήφιοι που είτε μέσω επίσημων ανακοινώσεων είτε μέσω διαρροών έχουν πάρει το γαλάζιο χρίσμα, όπως ο πρώην υπουργός Βασίλης Κοντοζαμάνης, η αντιπεριφερειάρχης Μακεδονίας Βούλα Πατουλίδου, ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Σωτήρης Σέρμπος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Θανάσης Εξαδάκτυλος, ο πρώην δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος και η πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ Εύη Χριστοφιλοπούλου, η οποία εντάχθηκε πρόσφατα στη ΝΔ.

Ανάμεσα στις υποψηφιότητες, που θεωρούνται ότι είναι "κλεισμένες" είναι αυτή του δημοσιογράφου Γιώργου Αυτιά, του ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, του διευθυντή του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού Δημήτρη Τσιόδρα, του πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σπύρου Καρανικόλα και του πανεπιστημιακού Δημήτρη Μαραβέγια, οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει την προεκλογική τους δραστηριότητα. Δεύτερη ευκαιρία στο ευρωψηφοδέλτιο αναμένεται να έχουν επίσης, ο πρώην υφυπουργός Γιώργος Αμυράς και η δημοσιογράφος Βίκυ Φλέσσα που ήταν πρώτη επιλαχούσα ενώ δεν αποκλείεται στους υποψηφίους της Ευρωβουλής να ενταχθεί ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής της ΝΔ Κώστας Κουκοδήμος Επίσης, έντονα συζητούνται τα ονόματα της παρουσιάστριας και πρώην βουλευτή της ΝΔ Νόνης Δούνια και του αστυνομικού συνδικαλιστή Γιώργου Καλλιακμάνη.

Σαφής πρόθεση του πρωθυπουργού είναι στο ευρωψηφοδέλτιο να αποτυπώνεται με τους υποψηφίους, η εκπροσώπηση όλων των γεωγραφικών περιοχών της χώρας, μακριά από κινήσεις εντυπωσιασμού και "φαίνεσθαι", με όρους αναγνωρισιμότητας και διασημότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.