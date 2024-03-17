Ο Φρέντι Μπελέρης στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ: Κίνηση - έκπληξη εξετάζει το Μαξίμου

Ρελάνς με νέες υποψηφιότητες και πρόσωπα που μέχρι σήμερα έχουν περάσει κάτω από τα ραντάρ της σχετικής ονοματολογίας ενόψει των ευρωεκλογών, ετοιμάζει το Μέγαρο Μαξίμου, με φόντο και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ, στο τραπέζι έπεσε και το όνομα του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη, η φυλάκιση του οποίου έφερε σε οριακό σημείο τις σχέσεις με την Αλβανία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει θέσει το θέμα στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, απειλώντας τον ομόλογό του Έντι Ράμα, με «μπλοκάρισμα» των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την ΕΕ.

Ήδη εδώ και αρκετές ημέρες στο παρασκήνιο βρίσκονται σε εξέλιξη συγκεκριμένες διεργασίες για μια πιθανή υποψηφιότητα του Φ. Μπελέρη, ενώ είναι ενδεικτικό πως όσοι συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις διαβεβαίωναν το BD ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα κωλύματος στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, αν τελικώς αποφασιστεί.

Οι υποστηρικτές αυτού του σεναρίου θεωρούν ότι μια πιθανή υποψηφιότητα του Φ. Μπελέρη θα δώσει σημαντικούς πόντους στην κυβερνητική παράταξη, ικανοποιώντας το κοινό αίσθημα μιας μεγάλης πλειοψηφίας πολιτών που θεωρούν άδικη την φυλάκισή του, ενώ ακόμα και στη λεγόμενη «πατριωτική» πτέρυγα των ψηφοφόρων θα στείλει ένα σαφές μήνυμα για πολιτικό επαναπατρισμό.

Ορόσημο για τις όποιες εξελίξεις θα αποτελέσει η νέα δικαστική διαδικασία επί Αλβανικού εδάφους την ερχόμενη Τρίτη, όπου και οι αρχές της γειτονικής χώρας θα κρίνουν αν ορθώς αποφασίστηκε η καταδίκη του σε δύο χρόνια φυλάκισης.

Ο Φρέντι Μπελέρης, παραμένει εδώ και δέκα μήνες στη φυλακή και αν η απόφαση δεν αλλάξει, τότε αυτός και η οικογένειά του είναι αποφασισμένοι να φτάσουν την υπόθεση μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.