Για το διακύβευμα των ευρωεκλογών του Ιουνίου, τις αντιερωπαϊκές φωνές, αλλά και το μοναδικό στην ιστορία επίτευγμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης μίλησε στο Euronews ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Ευρώπη συνολικά, δεδομένου του ευρύτερου οικονομικού και γεωπολιτικού πλαισίου. Πραγματοποιούνται σε μια περίοδο μεγάλων αναταραχών, με έναν πόλεμο να μαίνεται στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, με μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση να εκτυλίσσεται στη Γάζα, καθώς η Ευρώπη βγαίνει από μια πολύ δύσκολη πενταετία», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκπομπή «Global Conversation» του τηλεοπτικού δικτύου Euronews.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πιο δημοκρατικό από όλα τα θεσμικά μας όργανα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι σημαντική» επισήμανε.

Αναφερόμενος στην ουσία της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που πετύχαμε στην Ευρώπη είναι μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Εκχωρήσαμε οικειοθελώς εξουσίες σε μια υπερεθνική οντότητα και η σωστή ισορροπία μεταξύ της λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Όμως, θα το ξαναπώ, αυτό ίσως είναι το «τίμημα» προκειμένου να αποκομίσουμε και τα οφέλη από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αναλυτικά η συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Euronews και στη δημοσιογράφο Νικολέτα Δρούγκα:

«Νικολέτα Δρούγκα: Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ.

Νικολέτα Δρούγκα: Οι ευρωεκλογές θα διεξαχθούν σε λιγότερο από τρεις μήνες. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη, κατά τη γνώμη σας, και ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Ευρώπη συνολικά, δεδομένου του ευρύτερου οικονομικού και γεωπολιτικού πλαισίου. Πραγματοποιούνται σε μια περίοδο μεγάλων αναταραχών, με έναν πόλεμο να μαίνεται στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, με μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση να εκτυλίσσεται στη Γάζα, καθώς η Ευρώπη βγαίνει από μια πολύ δύσκολη πενταετία.

Πιστεύω ότι είναι επίσης μια ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό των όσων πετύχαμε κατά τη διάρκεια του τελευταίου ευρωπαϊκού εκλογικού κύκλου και να αναδείξουμε τις σημαντικές επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από τη συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων καταφέραμε να αμυνθούμε με επιτυχία έναντι της πανδημίας.

Δημιουργήσαμε το «NextGenerationEU», το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Ελλάδα, καθώς μας βοηθά στην τόνωση της ανάπτυξης, αλλά διευκολύνει και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Είμαστε -παρά τις προβλέψεις ορισμένων αντιπάλων μας- ενωμένοι όσον αφορά στην Ουκρανία. Και τώρα πρέπει να εστιάσουμε στον επόμενο κύκλο και να διασφαλίσουμε ότι είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση των νέων, επερχόμενων προκλήσεων.

Νικολέτα Δρούγκα: Πόσο σας προβληματίζουν οι όλο και πιο δυνατές φωνές που εναντιώνονται στην Ευρώπη, αντιευρωπαϊκές φωνές;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν φωνές που αμφισβητούν τις επιτυχίες της Ευρώπης. Κάποια από τα παράπονα, θα έλεγα, όντως ενδέχεται να είναι δικαιολογημένα. Ωστόσο, εν τέλει, αν κοιτάξει κανείς τη συνολική εικόνα, εξακολουθώ να είμαι πεπεισμένος ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λαμπρό και ότι η Ευρώπη έχει καταφέρει να φέρει αποτελέσματα για τους πολίτες της.

Γι' αυτό και είναι σημαντικό για εμάς να παραθέσουμε με επιχειρήματα τι έχουμε πετύχει, αλλά και τι πρέπει να επιτύχουμε στο μέλλον. Εστιάζοντας στον επόμενο εκλογικό κύκλο και τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας, αυτά που προσωπικά θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι τρία.

Καταρχάς, την ανάγκη να μετατραπεί η στρατηγική αυτονομία από σύνθημα σε πραγματική και αποτελεσματική πολιτική. Δείτε, παραδείγματος χάρη, την άμυνα. Όχι μόνο πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα για την άμυνα, αλλά πρέπει να συντονίσουμε τις αμυντικές μας δαπάνες.

Η δεύτερη πρόκληση έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα συνολικά, με το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ανταγωνιστική σε σχέση με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τον Παγκόσμιο Νότο. Αυτό θα σημαίνει καλύτερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους ευρωπαίους πολίτες.

Η τρίτη πρόκληση είναι πιο συγκεκριμένη και τομεακή, αφορά στον τομέα της γεωργίας και στους αγρότες μας. Σε μια εποχή που η επισιτιστική ασφάλεια βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ορισμένα από τα βήματα που κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια όσον αφορά στην πράσινη μετάβαση άσκησαν υπερβολική πίεση στους αγρότες μας, ίσως περισσότερη από όσο περιμέναμε, και πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πράσινη μετάβαση θα υλοποιηθεί με ρυθμούς που δεν θα επηρεάσουν σημαντικά το εισόδημα των αγροτών μας.

Νικολέτα Δρούγκα: Θα λέγατε ότι ίσως μερικές φορές ο μεγαλύτερος εχθρός της ΕΕ είναι η ίδια η ΕΕ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, είμαστε 27, και αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνεδριάζει πολλές φορές το χρόνο. Και πρέπει όλοι μας να συμφωνούμε, με ομοφωνία. Πρόκειται για μία διαδικασία που αναπόφευκτα απαιτεί χρόνο και περιλαμβάνει συμβιβασμούς. Ενίοτε απαιτεί να κάνουμε ένα βήμα πίσω προκειμένου να επιτύχουμε το κοινό ευρωπαϊκό καλό. Αυτή είναι η φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, καθώς μελετούμε τη διεύρυνση της ΕΕ, πρέπει επίσης να εξετάσουμε πώς θα καταστήσουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο αποτελεσματική. Αυτό πρόκειται να αποτελέσει μια περίπλοκη άσκηση, διότι οποιαδήποτε αλλαγή θα απαιτήσει και πάλι ομοφωνία, τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που πετύχαμε στην Ευρώπη είναι μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Εκχωρήσαμε οικειοθελώς εξουσίες σε μια υπερεθνική οντότητα και η σωστή ισορροπία μεταξύ της λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Όμως, θα το ξαναπώ, αυτό ίσως είναι το «τίμημα» προκειμένου να αποκομίσουμε και τα οφέλη από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νικολέτα Δρούγκα: Αναφέρατε κάτι για την αμυντική αυτονομία της Ευρώπης ως μια μελλοντική πρόκληση. Θα λέγατε επίσης ότι θα πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα, ίσως, της επόμενης θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η άμυνα έχει υπαρξιακή σημασία, όπως συνειδητοποιήσαμε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ίσως κάποιες χώρες πίστεψαν ότι το μέρισμα ειρήνης που προέκυψε μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης θα διαρκούσε για πάντα, αλλά αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν μια πλάνη. Εμείς ποτέ δεν βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση, διότι πάντα δαπανούσαμε σημαντικά ποσά για την άμυνα λόγω των ιδιαίτερων περιφερειακών γεωπολιτικών προκλήσεων.

Τώρα, όμως, συνειδητοποιούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε δράση και να δαπανήσουμε περισσότερα, αλλά και να δαπανήσουμε πιο έξυπνα: να είμαστε καλύτερα συντονισμένοι, να εξορθολογήσουμε τις αμυντικές μας προμήθειες, να έχουμε ίσως περισσότερους ευρωπαίους «πρωταθλητές» που μπορούν να προσφέρουν προηγμένες αμυντικές λύσεις σε πιο ανταγωνιστικό επίπεδο από ό,τι συμβαίνει σήμερα.

Νικολέτα Δρούγκα: Κύριε Πρωθυπουργέ, στο παρελθόν έχουμε δει κάποια κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα δεν είναι μεταξύ αυτών, να δυσκολεύονται να πείσουν τους πολίτες τους να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Γιατί θα λέγατε ότι είναι σημαντικό για τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επειδή ό,τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες και το ποιος μας εκπροσωπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημασία. Επειδή οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο είναι πολύ σημαντικές για την καθημερινότητά μας και πρέπει να στέλνουμε ανθρώπους με τα κατάλληλα προσόντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς στο τέλος της ημέρας οι ευρωεκλογές αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο θα αποτελείται από ευρωπαίους πολίτες που αντιπροσωπεύουν την κοινωνία και θα γεφυρωθεί το κενό μεταξύ της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες και αυτού που πραγματικά θέλουν οι ευρωπαίοι πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πιο δημοκρατικό από όλα τα θεσμικά μας όργανα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι σημαντική.

Είμαστε ένα απόλυτα φιλοευρωπαϊκό κόμμα, οπότε δεν θα περιμένατε να πω κάτι διαφορετικό. Και, φυσικά, κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να κινητοποιήσουμε τον κόσμο και να διασφαλίσουμε ότι σε μια εκλογική διαδικασία στην οποία η συμμετοχή είναι παραδοσιακά χαμηλή, η τάση ίσως να ανατραπεί και να έχουμε αυξημένη συμμετοχή.

Νικολέτα Δρούγκα: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτή τη συζήτηση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ πολύ».

