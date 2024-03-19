Επίσκεψη στις φυλακές του Φιέρι πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη ο προέδρος του κόμματος «Δημοκράτες» Ανδρέας Λοβέρδος όπου και είχε συνάντηση τον Φρέντη Μπελέρη.

Ο Φρέντη Μπελέρη εξήγησε στον Ανδρέα Λοβέρδο πως του ζητείται να παραιτηθεί από τη θέση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας ώστε να αφεθεί ελεύθερος.

«Ο Μπελέρη αδίκως κρατείται, αδίκως καταδικάστηκε. Δεν υπάρχει υπόθεση εδώ, αντίθετα υπάρχει μία απόδειξη ότι κράτος δικαίου στην Αλβανία δεν υπάρχει. Γι’ αυτό ακριβώς επιβάλλεται να ανασταλεί η πορεία της Αλβανίας προς την ΕΕ, μέχρι να κάνει ακριβώς όλα όσα χρειάζεται να κάνει», δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ακριβώς έξω από τη φυλακή, μετά την επίσκεψή του.

Σε ανάρτηση που έκανε στη συνέχεια στο facebook ο Φρέντη Μπελέρης σχολίασε χαρακτηριστικα:

«Σήμερα με επισκέφθηκε στις φυλακές του Φίερ ο Ανδρέας Λοβέρδος. Τον ευχαριστώ θερμά τόσο για τη σημερινή επίσκεψη όσο και την συνεχή στήριξη του στο θέμα της παράνομης φυλάκισης και κράτησης μου. Μου δίνετε δύναμη να αντέξω μέχρι την τελική δικαίωση, η οποία και είμαι σίγουρος πως θα έρθει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.