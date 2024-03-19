«Περισσότερα ερωτήματα γεννήθηκαν, παρά απαντήσεις δόθηκαν από την ενημέρωση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στους πολιτικούς συντάκτες», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αν και ομολογουμένως κατέβαλε προσπάθεια, με υπεκφυγές και αοριστίες που εκθέτουν την κυβέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προσπάθησε να ρίξει "στάχτη" στα μάτια των πολιτών, προσπερνώντας τα καίρια ερωτήματα που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Εις μάτην!», σχολιάζει και συνεχίζει: «Επί της ουσίας επιβεβαίωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης αγνοεί επιδεικτικά την κραυγή αγωνίας των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών όπως και τις καταγγελίες τους για συγκάλυψη του εγκλήματος. Είναι λογικό επομένως να επιλέξει να αποδράσει από την αυριανή συζήτηση στη Βουλή. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε με ”συμπάθεια” για τους συγγενείς, κατανοώντας όπως είπε την οργή τους, αλλά ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν προτίθεται να σταθεί δίπλα τους ώστε να αποδοθούν ευθύνες όπου και σε όποιους πραγματικά εντοπίζονται. Δεν είπε κουβέντα για το ερώτημα που του θέτει επιτακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε σχέση με το εάν η κυβερνητική πλειοψηφία θα συναινέσει στην πρόταση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του πρώην υπουργού κ. Καραμανλή. Προσπάθησε να δικαιολογήσει το γεγονός ότι προέτρεξαν να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα της "έρευνας" που έγινε από το Μαξίμου στο υπουργείο Εσωτερικών για την διαρροή των προσωπικών στοιχείων των αποδήμων, "για να μην αφήσουν σκιές"».

«Στην πραγματικότητα αυτό που ήθελαν να δημιουργήσουν ήταν ένα θολό τοπίο και το δικό τους βολικό αφήγημα. Ακούσαμε μάλιστα και το… αδιανόητο. Ότι ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, ο γραμματέας αποδήμων της ΝΔ είχε στα χέρια του επί μήνες τις λίστες του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά κόντρα σε κάθε λογική υποστηρίζει ότι η ΝΔ ως κόμμα δεν τις κατέχει! Προφανώς τις κράταγε για την προσωπική του συλλογή. Μήπως πρέπει να απαντήσει η κυρία Κεραμέως πώς μπορεί να εγγυηθεί, μετά τα όσα συνέβησαν, το αδιάβλητο των εκλογών μέσω επιστολικής ψήφου; Μήπως ο λόγος που δημοσιοποίησαν άρον άρον την έρευνα ήταν για να σταματήσει εδώ; Μήπως αγγίζει αυτό το μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο κι άλλα πολιτικά πρόσωπα της κυβερνητικής παράταξης;», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Ο κύριος Μαρινάκης προτίμησε να κάνει τον ανήξερο για το εάν το ζεύγος Καρατζά ταξίδεψε στην Όαση Σίβα παρέα με την οικογένεια Μητσοτάκη και με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος λέγοντας ότι δεν είχε στα χέρια του… λίστες επιβεβαιώνοντας τις σχετικές αποκαλύψεις». Μας είπε δηλαδή ότι δεν φρόντισε να μάθει προτού ξεκινήσει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, θεωρώντας προφανώς πως δεν θα του τεθεί το συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει θέσει επιτακτικά από την Κυριακή!», τονίζει και καταλήγει :

«Οφείλει ωστόσο να απαντήσει για ποιους λόγους το φιλικό ζεύγος του πρωθυπουργού ταξίδεψε με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, ποιος ήταν ο σκοπός του ταξιδιού (για το ζεύγος) κι αν συμμετείχε στις επίσημες ή άλλες επαφές. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν θα σταματήσει να απαιτεί την αλήθεια όσο ο υψηλά φορολογούμενος ελληνικός λαός δεν θα λαμβάνει τις απαντήσεις που δικαιούται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

