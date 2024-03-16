Η κρισιμότητα των ευρωεκλογών και τα επτά «αγκάθια» για τη γηραιά ήπειρο

Του Αντώνη Αντζολέτου

Σε λιγότερο από τρεις μήνες πλέον, στις 9 Ιουνίου, οι πολίτες της Ευρώπης θα κληθούν να προσέλθουν στις κάλπες για να αναδείξουν τη νέα ηγεσία της γηραιάς ηπείρου. 720 εκπρόσωποι των 27 κρατών μελών θα εγκατασταθούν στις Βρυξέλλες για τα επόμενα πέντε χρόνια. Τα ζητούμενα είναι πολλά. Σε όλες τις χώρες οι πολιτικές δυνάμεις θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους. Τα βλέμματα, ωστόσο ήδη στρέφονται στο διακύβευμα της συγκεκριμένης κάλπης. Η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η συνεχής άνοδος της ακροδεξιάς και των ευρωσκεπτικιστών έχουν αλλάξει τα δεδομένα.

Είναι γεγονός πως η Ευρώπη χάνει ένα μεγάλο κομμάτι της ανταγωνιστικότητάς της με εργοστασιακές μονάδες να κλείνουν και την ανεργία να μεγαλώνει. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε πάρα πολλές χώρες δεν ήταν τυχαίες, αλλά ενδεικτικές μιας όχι καλής οικονομικής συγκυρίας. Η γηραιά ήπειρος «εξοντώνει» τους αγρότες της ανέφεραν πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης όλο το διάστημα που τα τρακτέρ κατέλαβαν τις μεγάλες πόλεις. Είναι ευρέως γνωστό πως προϊόντα του πρωτογενούς τομέα από το Μαρόκο ή την Τουρκία ανταγωνίζονται αθέμιτα τα ευρωπαϊκά όταν εισέρχονται στις αγορές της Ε.Ε. Χώρες που δεν ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα και βέβαια δεν δεσμεύονται από τις πράσινες μεταρρυθμίσεις των Βρυξελλών ήταν η αφορμή για να ξεσηκωθεί ο αγροτικός κόσμος. Η Ένωση Ευρωπαίων αγροτών ζήτησε λιγότερο αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, περιορισμό της γραφειοκρατίας στη γεωργική πολιτική της Ε.Ε. και καλύτερες συνθήκες στον διεθνή ανταγωνισμό.

Το άλλο μεγάλο θέμα που θα απασχολήσει την Ευρώπη είναι η ενεργειακή της πολιτική και η ανάγκη αυτονομίας που πρέπει να έχει. Μαζί με την άμυνα, το μεταναστευτικό, τη δημοσιονομική σταθερότητα με την αύξηση του πληθωρισμού και το δημογραφικό συμπληρώνεται η εξάδα των κρίσιμων ζητημάτων για τα οποία δεν χωρούν άλλες καθυστερήσεις. Η πιθανότητα της επανόδου του Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ, και η ανάπτυξη της ισχύος της Ινδίας σε συνδυασμό με την Κίνα αποτελούν το έβδομο «αγκάθι» που φέρνει νέες ισορροπίες και την ανάγκη δημιουργίας ενός διαφορετικού «μείγματος πολιτικής» από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φυσιογνωμία και το μέλλον της Ε.Ε. κρίνονται σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Μεγάλο ρόλο θα παίξει και η νέα αριθμητική του ευρωκοινοβουλίου. Η πρωτοκαθεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δεν αμφισβητείται παρ΄όλα αυτά η μάχη θα είναι σκληρή. Η σημερινή εικόνα είναι η εξής: ΕΛΚ (178), Σ&Δ (141), ΑΕ (101), Πράσινοι (72), ΕΣΜ (67), Τ&Δ (59), Αριστερά (37), μη εγγεγραμμένοι (50). Μετά τις 9 Ιουνίου οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές θα εργαστούν, όπως γίνεται πάντα για να σχηματίσουν πολιτικές ομάδες. Στην πρώτη σύνοδο της Ολομέλειας, το νέο Κοινοβούλιο εκλέγει πρόεδρο τον πρόεδρό του. Στην επόμενη, θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αργότερα το Κοινοβούλιο θα εξετάσει και θα εγκρίνει το Σώμα των Επιτρόπων.



