Βουλή - Νομοσχέδιο για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια: «Ναι» του ανεξάρτητου βουλευτή, Χ. Κατσιβαρδά

Ο κ. Κατσιβαρδάς εξέφρασε επίσης τη διαφωνία του στη θέση περί αντισυνταγματικότητας που διατύπωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Κατσιβαρδάς

Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται το νομοσχέδιο για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, ο οποίος δήλωσε ότι θα το υπερψηφίσει.

Ο κ. Κατσιβαρδάς εξέφρασε επίσης τη διαφωνία του στη θέση περί αντισυνταγματικότητας, που διατύπωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανάγκη εναρμόνισης με το ενωσιακό δίκαιο για την ελευθερία εγκατάστασης επιχειρήσεων και την ακαδημαϊκή ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτηρίων στα οποία περιλαμβάνονται και τα πανεπιστήμια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

